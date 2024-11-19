Викрито нові "схеми для ухилянтів": Затримано 13 осіб, серед яких посадовці МСЕК та лікарень, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще три схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку, які діяли на Київщині, у Львові та в Одесі.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час проведення комплексних заходів на Київщині, у Львові та Одесі затримано 13 організаторів та учасників оборудок. За хабарі від 1,5 до 12 тис. доларів вони допомагали ухилянтам "відкосити" від призову на підставі фіктивної інвалідності.

Київська область

На Київщині затримано завідувача відділення неврології та нейрохірургії однієї з лікарень та її спільника – лікаря-травматолога, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників. Далі фальшивки передавали до центру медико-соціальної експертизи, де клієнтам "підтверджували діагнози" та призначали групу інвалідності.

Також дивіться: За $7,5 тис. обіцяв переправити військовозобов’язаного до Молдови: У Харкові затримано правоохоронця, - ДБР. ФОТО







Львів

У Львові підозру отримали колишня голова і троє посадовців міжрайонної МСЕК, які фальсифікували історії хвороб, а потім видавали чоловікам медичні довідки про непридатність до військової служби.

Читайте: "Підвозив" чоловіків до кордону за гроші: на Львівщині викрито правоохоронця

Одеса

В Одесі затримано двох завідувачів відділень міських лікарень та секретаря голови місцевої МСЕК, які продавали військовозобов’язаним фіктивні довідки про інвалідність. До незаконної діяльності вони залучили чотирьох безробітних, які підшукували потенційних клієнтів.





Як зазначили в СБУ, нині всім фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Також дивіться: За $5 тис. обіцяла військовому вплинути на посадовців МСЕК для отримання групи інвалідності: Викрито колишню лікарку на Львівщині. ФОТО

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.





