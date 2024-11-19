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Раскрыты новые "схемы для уклонистов": Задержаны 13 человек, среди которых - чиновники МСЭК и больниц, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще три схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста, которые действовали на Киевщине, во Львове и в Одессе.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время проведения комплексных мероприятий в Киевской области, во Львове и Одессе задержаны 13 организаторов и участников сделок. За взятки от 1,5 до 12 тыс. долларов они помогали уклонистам "откосить" от призыва на основании фиктивной инвалидности.

Киевская область

На Киевщине задержаны заведующая отделением неврологии и нейрохирургии одной из больниц и ее сообщник - врач-травматолог, которые за деньги фальсифицировали истории болезней призывников. Далее фальшивки передавали в центр медико-социальной экспертизы, где клиентам "подтверждали диагнозы" и назначали группу инвалидности.

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Викрито нові схеми для ухилянтів
Викрито нові схеми для ухилянтів
Викрито нові схеми для ухилянтів

Львов

Во Львове подозрение получили бывшая председатель и трое должностных лиц межрайонной МСЭК, которые фальсифицировали истории болезней, а затем выдавали мужчинам медицинские справки о непригодности к военной службе.

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Одесса

В Одессе задержаны двое заведующих отделений городских больниц и секретарь председателя местной МСЭК, продававшие военнообязанным фиктивные справки об инвалидности. К незаконной деятельности они привлекли четырех безработных, которые подыскивали потенциальных клиентов.

Викрито нові схеми для ухилянтів
Викрито нові схеми для ухилянтів

Как отметили в СБУ, в настоящее время всем фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

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Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Викрито нові схеми для ухилянтів
Викрито нові схеми для ухилянтів
Викрито нові схеми для ухилянтів

Автор: 

СБУ (19893) уклонисты (829) МСЭК (82)


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Українське суспільство поділене навпіл:
Придатні - хворі, старі та бідні!
Непридатні - багаті, впливові та можновладні!
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19.11.2024 13:41 Ответить
брехня!
якщо навпіл, то половина має бути на фронті!
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19.11.2024 14:08 Ответить
ухилянт без гроше- не ухилянт...бо доїти нічого
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19.11.2024 13:45 Ответить
Трохи не так:
Людина без грошей - ухилянт...
людина з грошима - інвалід....
не ухилянт - доброволець....
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19.11.2024 13:48 Ответить
МСЕКівці всі вже давно миілліонери...з 14 року їм сподобалося... а тепер і зовсім рай...Мо б якусь роту МСЕК організував би Умеров??? Чи він вже інвалииид??
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19.11.2024 13:48 Ответить
Покажить хоча одного, хто сидить !!!!!!!
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19.11.2024 13:59 Ответить
вони в законі..
поки закони не поміняють, ніхто під час війни!!! не сяде..
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19.11.2024 14:10 Ответить
"Корупціонерка Тетяна Крупа, у якої знайшли мільйони доларів, продовжить працювати?

Хмельницька облрада продовжила контракт з нею до листопада 2025"
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19.11.2024 14:05 Ответить
Якщо в Штатах, президентом вдруге(!) став гвалтівник, шахрай, збоченець та заколотник, то чого тут чекати?
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19.11.2024 15:53 Ответить
 
 