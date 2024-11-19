Раскрыты новые "схемы для уклонистов": Задержаны 13 человек, среди которых - чиновники МСЭК и больниц, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще три схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста, которые действовали на Киевщине, во Львове и в Одессе.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, во время проведения комплексных мероприятий в Киевской области, во Львове и Одессе задержаны 13 организаторов и участников сделок. За взятки от 1,5 до 12 тыс. долларов они помогали уклонистам "откосить" от призыва на основании фиктивной инвалидности.
Киевская область
На Киевщине задержаны заведующая отделением неврологии и нейрохирургии одной из больниц и ее сообщник - врач-травматолог, которые за деньги фальсифицировали истории болезней призывников. Далее фальшивки передавали в центр медико-социальной экспертизы, где клиентам "подтверждали диагнозы" и назначали группу инвалидности.
Львов
Во Львове подозрение получили бывшая председатель и трое должностных лиц межрайонной МСЭК, которые фальсифицировали истории болезней, а затем выдавали мужчинам медицинские справки о непригодности к военной службе.
Одесса
В Одессе задержаны двое заведующих отделений городских больниц и секретарь председателя местной МСЭК, продававшие военнообязанным фиктивные справки об инвалидности. К незаконной деятельности они привлекли четырех безработных, которые подыскивали потенциальных клиентов.
Как отметили в СБУ, в настоящее время всем фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).
Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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