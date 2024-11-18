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За $7,5 тыс. обещал переправить военнообязанного в Молдову: В Харькове задержан правоохранитель, - ГБР. ФОТО

В Харькове разоблачили местного правоохранителя, планировавшего переправить военнообязанного в Молдову за 7,5 тыс. долларов США.

Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Обещал переправить мужчину сначала в Одессу

В октябре этого года харьковчанин встретился с правоохранителем, чтобы получить консультацию относительно законных способов выезда за пределы государства. Последний дал понять, что это можно сделать исключительно за деньги и незаконным способом.

Он гарантировал, что используя служебное удостоверение беспрепятственно переправит мужчину сначала в Одессу, где разместит его в гостинице. В дальнейшем его встретят сообщники, которые доставят до границы с Молдовой.

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ДБР затримало правоохоронця з Харкова, який допомагав військовозобов'язаному

"Мужчина должен был попасть в соседнюю страну пешком в сопровождении сообщников правоохранителя, используя средства маскировки, чтобы не быть разоблаченным пограничниками. На молдавской стороне границы беглеца должны были ждать другие люди, которые должны были помочь с оформлением документов и размещением", - рассказали в ГБР.

Получив задаток правоохранитель приобрел два билета на поезд из Харькова в Одессу и лично сопровождал своего клиента. Поездку спланировал в свои выходные дни.

ДБР затримало правоохоронця з Харкова, який допомагав військовозобов'язаному
ДБР затримало правоохоронця з Харкова, який допомагав військовозобов'язаному

По прибытии в Одессу оба поселились в одном из отелей, а после получения остальных денег правоохранитель был задержан.

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Что грозит правоохранителю?

Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению, добавили в пресс-службе ГБР.

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Автор: 

Харьков (7475) ГБР (2985) уклонисты (829)


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Щось дешево. Десь є корупційна складова
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18.11.2024 17:34 Ответить
Ось для чого їм броню видали..
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18.11.2024 17:35 Ответить
І чому я не здивований? 73% поліціянтів можна сміливо відправляти в штурмові бригади, бо інвалідів серед них навіть теоретично немає. Залишиться приблизно 100 тис. як при СРСР, що більш ніж достатньо. Вибачте, замріявся...
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18.11.2024 17:41 Ответить
дайте йому гумоостріл з однією маслиною
і честь охфіцера не постраждає и колясочником можно буде потім на паради іздити у строю позаду прокуроів-ветеранів
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18.11.2024 18:04 Ответить
Мусор не обучений воювати, мусор обучений тільки найо..вати.
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18.11.2024 20:05 Ответить
 
 