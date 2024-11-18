За $7,5 тыс. обещал переправить военнообязанного в Молдову: В Харькове задержан правоохранитель, - ГБР. ФОТО
В Харькове разоблачили местного правоохранителя, планировавшего переправить военнообязанного в Молдову за 7,5 тыс. долларов США.
Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Обещал переправить мужчину сначала в Одессу
В октябре этого года харьковчанин встретился с правоохранителем, чтобы получить консультацию относительно законных способов выезда за пределы государства. Последний дал понять, что это можно сделать исключительно за деньги и незаконным способом.
Он гарантировал, что используя служебное удостоверение беспрепятственно переправит мужчину сначала в Одессу, где разместит его в гостинице. В дальнейшем его встретят сообщники, которые доставят до границы с Молдовой.
"Мужчина должен был попасть в соседнюю страну пешком в сопровождении сообщников правоохранителя, используя средства маскировки, чтобы не быть разоблаченным пограничниками. На молдавской стороне границы беглеца должны были ждать другие люди, которые должны были помочь с оформлением документов и размещением", - рассказали в ГБР.
Получив задаток правоохранитель приобрел два билета на поезд из Харькова в Одессу и лично сопровождал своего клиента. Поездку спланировал в свои выходные дни.
По прибытии в Одессу оба поселились в одном из отелей, а после получения остальных денег правоохранитель был задержан.
Что грозит правоохранителю?
Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
Устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению, добавили в пресс-службе ГБР.
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і честь охфіцера не постраждає и колясочником можно буде потім на паради іздити у строю позаду прокуроів-ветеранів