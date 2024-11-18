За $7,5 тыс. обещал переправить военнообязанного в Молдову: В Харькове задержан правоохранитель, - ГБР. ФОТО

В Харькове разоблачили местного правоохранителя, планировавшего переправить военнообязанного в Молдову за 7,5 тыс. долларов США.

Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Обещал переправить мужчину сначала в Одессу

В октябре этого года харьковчанин встретился с правоохранителем, чтобы получить консультацию относительно законных способов выезда за пределы государства. Последний дал понять, что это можно сделать исключительно за деньги и незаконным способом.

Он гарантировал, что используя служебное удостоверение беспрепятственно переправит мужчину сначала в Одессу, где разместит его в гостинице. В дальнейшем его встретят сообщники, которые доставят до границы с Молдовой.

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"Мужчина должен был попасть в соседнюю страну пешком в сопровождении сообщников правоохранителя, используя средства маскировки, чтобы не быть разоблаченным пограничниками. На молдавской стороне границы беглеца должны были ждать другие люди, которые должны были помочь с оформлением документов и размещением", - рассказали в ГБР.

Получив задаток правоохранитель приобрел два билета на поезд из Харькова в Одессу и лично сопровождал своего клиента. Поездку спланировал в свои выходные дни.





По прибытии в Одессу оба поселились в одном из отелей, а после получения остальных денег правоохранитель был задержан.

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Что грозит правоохранителю?

Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению, добавили в пресс-службе ГБР.

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