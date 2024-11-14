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Новости Борьба с коррупцией
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Семья врача Хмельницкой МСЭК Киндзерской владеет недвижимостью в Украине и Хорватии, - СМИ. ФОТО

майно лікарки Кіндзерської з Хмельницької МСЕК

У врача из Хмельницкой МСЭК Аллы Киндзерской и ее семьи журналисты обнаружили имущество, значительно превышающее официальные доходы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Доходы семьи Киндзерских

Алле Киндзерской 51 год. Всю жизнь работает врачом в областной больнице. В прошлом году в Хмельницкой МСЭК она зарабатывала 25,5 тысячи гривен в месяц. Еще 21 тысячу гривен ей приносила должность врача в санатории "Лесова пісня" около Каменца-Подольского. В прошлом году женщина продала авто за 500 тысяч гривен.

Муж Аллы - 58-летний Сергей Киндзерский - зарабатывал в прошлом году 38 тысяч гривен в месяц. Он тоже чиновник, работал начальником управления фонда социального страхования по временной потере трудоспособности в Хмельницкой области. При этом из-за "полной или частичной" потери трудоспособности мужчина по меньшей мере последние 5 лет получал страховые выплаты - от того же ведомства, которое возглавлял.

Кроме этого, Сергей Киндзерский, который еще не достиг пенсионного возраста, по меньшей мере последние 5 лет получает пенсию. В прошлом году государство выплатило ему 450 тысяч гривен соцподдержки. В комментарии hromadske он объяснил, что страховые выплаты связаны с травмой из-за ДТП, в которое он попал 5 лет назад, а пенсию получает с 2014 года из-за бронхиальной астмы.

Параллельно супруги развивают бизнес. Например, санаторий "Лесова пісня", где Алла Киндзерская работает врачом, полностью принадлежит ей и мужу. Хотя декларирует она не доход от этого бизнеса, а просто зарплату врача заведения. А зря, поскольку бизнес активно развивается. И, опять же, за счет государства. В 2023 году санаторий заработал 18,5 млн грн, из которых 13,5 млн - на путевках, проданных государству. В этом году уже 100% дохода санатория обеспечили местные бюджеты.

Еще 12% Алла Киндзерская имеет в компании "Лісовий горіх", которая занимается выращиванием орехов и ягод. А Сергей Киндзерский является совладельцем "ЛТК-РЕСУРС" - компании по аренде недвижимости. В 2023 году она заработала 1,5 млн грн, то есть в 7,5 раза больше, чем в 2019-м, когда в последний раз отчитывалась о доходах. Руководителем этой компании ранее была дочь Киндзерских, 31-летняя Елена.

Официальный доход супругов за 2023 год - с учетом зарплат, социальных выплат и продажи автомобиля - 1 млн 990 тысяч гривен, то есть около 48 тысяч долларов.

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А теперь вопрос - покрывает ли эта значительная сумма расходы семьи за последние годы?

Имущество семьи Киндзерских

В собственности главы семьи - Сергея Киндзерского - два земельных участка в элитном районе возле Хмельницкого. На них - такой же элитный дом площадью почти 300 квадратных метров. Он появился у Сергея в 2017 году. Хотите такой же сейчас? Готовьтесь выложить от 115 тысяч долларов.

майно лікарки Кіндзерської з Хмельницької МСЕК

Кстати, вот здесь, прямо возле дома - запаркованный Volkswagen ID.4 Crozz 2023 года выпуска. Электромобиль примерно за 30 тысяч долларов. Официально авто находится в собственности санатория супругов - "Лісової пісні".

майно лікарки Кіндзерської з Хмельницької МСЕК

Хотя авто журналисты зафиксировали под домом семьи, Киндзерский уверяет, что им пользуется и персонал санатория.

Кроме этой машины, в 2024 году мужчина обзавелся Volkswagen Touareg 2023 года выпуска за более 80 тысяч долларов. Стоимость только этих двух автомобилей более чем вдвое превышает прошлогодний доход супругов.

Дочь Киндзерских - Елена - тоже прикупила себе дом, но уже в полностью закрытом коттеджном городке на выезде из Хмельницкого. 220 квадратных метров. Земельный участок женщина приобрела в 2017 году. Дом в ее собственности появился в ноябре 2022-го. Сейчас немного меньший недострой здесь обойдется в 150 тысяч долларов. За чуть больший и завершенный дом просят уже 375 тысяч.

майно родини лікарки Кіндзерської з Хмельницької МСЕК

На дочь Киндзерских оформлена и квартира в элитном ЖК "Фонтан" в Хмельницком. Ее Елена Киндзерская купила 16 ноября 2023 года. 79 квадратных метров - рыночная цена 95 тысяч долларов.

Недвижимость семьи не ограничивается Хмельнитчиной.

26 декабря 2018 года врач Алла Киндзерская приобрела две квартиры прямо в историческом центре Каменца-Подольского - вблизи городской ратуши. В 2023 году на Закарпатье в поселке Чинадиево женщина получила в дар земельный участок с домом, который сейчас здесь достраивают.

майно лікарки Кіндзерської з Хмельницької МСЕК

Дарила имущество Киндзерской местная жительница Наталья Мартын, которая занимается торговлей одеждой и обувью и живет в соседнем доме. Подарок дорог не только сердцу. В декларации земля с домом оценивается в 400 тысяч гривен. На продажу имения похожего метража здесь выставляют от 110 тысяч долларов.

Еще один коттедж Аллы Киндзерской - в том же Чинадиево, только чуть выше, в горах. На фасаде табличка: апартаменты сдаются в аренду. Этого бизнеса нет ни в декларации, ни в реестрах, хотя дом куплен еще три года назад.

майно лікарки Кіндзерської з Хмельницької МСЕК

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Но и Украиной имущество Киндзерских не ограничивается. В 2019 году врач-терапевт вложилась в строительство в Хорватии.

А два года назад семья Киндзерских прикупила там еще и квартиру, которая сейчас строится. 79 квадратов в курортном городе Медулин на юге страны. Цены на квартиру похожего метража здесь стартуют от 230 тысяч евро.

27 тысяч евро (1,2 млн грн) Киндзерская хранит на счетах в хорватских банках. Наличными на двоих с мужем у них 250 тысяч долларов, 100 тысяч евро и 475 тысяч гривен. Вместе это более 15 млн грн сбережений. В украинских банках семья держит еще более полумиллиона гривен. На все эти сбережения супруги должны были бы работать более 8 лет без затрат на что-либо другое. И это при условии того уровня доходов, которые задекларированы в 2023 году.

По словам Сергея Киндзерского, все имущество его семьи - это результат многолетних сбережений.

Автор: 

недвижимость (817) Хмельнитчина (896) врачи (1514) МСЭК (81)


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Топ комментарии
+14
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13.11.2024 23:17
+13
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13.11.2024 23:18
+12
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13.11.2024 23:18
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Правила форума Совет форумчан
Ну нікада такова нє била-і вот апять...
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13.11.2024 23:13 Ответить
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13.11.2024 23:18 Ответить
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14.11.2024 00:34 Ответить
Потрібно посилити бусиф... мобілізацію
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13.11.2024 23:17 Ответить
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13.11.2024 23:17 Ответить
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13.11.2024 23:18 Ответить
Щоб на таке наколяьувати , то не п'ять років красти треба.
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14.11.2024 08:03 Ответить
Скромненько так 🤔🤣
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13.11.2024 23:24 Ответить
НЕНАЖЕРЛИВІ
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13.11.2024 23:35 Ответить
що Ви за тут Хмельниччину так вчепились, така ситуація скрізь, там доларові міліонери навіть у районних відділах.
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13.11.2024 23:59 Ответить
саме так...хмельницька область, попри уродженців на найвищих посадах, не найбагатша в україні...і там таке коїться серед лікарів і посадовців із хабарями та передчасними пенсіями...
то що ж тоді діється в областях, де промисловості більше і кошти обігають значні порівняно з аграрною хмельниччиною...
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14.11.2024 13:50 Ответить
Наполягаю на перевіпюрці МСЕК Хмельницької міської лікарні. Також нелюди.
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14.11.2024 00:23 Ответить
Лідор одну тварь і гнильо зібрав щоб грабували і мародерили
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14.11.2024 01:14 Ответить
Реєстрація: 12.11.2024
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14.11.2024 08:06 Ответить
А при інших "лідорах" цього небуло?
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14.11.2024 10:25 Ответить
в пенсійному фонді можна встановити з точністю до місяця, хто коли і з якої причини став отримувати пенсію передчасну чи по псевдоінвалідності...залишилось перевірити її мотивованість...але цифра може бути настільки значна, що в дбр не вистачатиме службовців все осфгнути...
при литвині казали, що вся верховна рада інваліди з литвином включно
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14.11.2024 13:55 Ответить
Масштаби інвалідізації в Україні сумашедші....Ніхто нам не скаже результатів перевірок..Але знаючи земляків, то то тільки в нас доходях більшає швидкими темпами..
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14.11.2024 06:30 Ответить
і отаке хоче в ЄС?
не треба отих мансів - арешти, слідство
не треба їх навіть пальцем чіпати
потрібно тільки зробити правильно-
живуть не за декларацією про доходи
вилучити все , що перевищує їхні показники
на користь української армії
і хай живуть на своїх 25 тисяч.
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14.11.2024 06:53 Ответить
Вопрос на засыпку.

Вы покупаете дом у человека за миллион долларов. Ну вот такой, в камин инкрустирован большой рубин, да.

Идете оба к нотариусу, тот естественно шлет вас к оценщикам.
Оценщики меряют площадь земли, материал дома, количество этажей, умножают на коэффициент согласно своим внутренним инструкциям, и записывают в висновок 500 000 гривен.
После чего нотариус оформляет договор купли продажи земли с домом, между вами и человеком на сумму указанную сторонней оганизацией в висновке.
5% + 1.5% покупатель заплатил.

Внимание вопрос: какую сумму покупатель должен вписать в декларацию?

Спойлер.
Мой Х5 согласно экспертной оценке в МРЕО стоит 85000 грн. Его даже в глаза не видели. Взяли таблицу, год выпуска умножили на кубатуру двигателя (упрощенно говоря), и все. Сможете купить чистенький черненький немецкий внедорожник за 85к?)
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14.11.2024 07:06 Ответить
Ну стоит отдать должное, нормальный врач всегда живет припеваючи, если умеет использовать талант.

Мой сосед такой. Человек сам по себе хороший. Работает в больнице. С 90хх штопал бандюков у себя во дворе - само собой не за бесплатно. Живет весьма зажиточно, хоть и не так как герои статьи. Обвинить можно разве что в неуплате налогов, и то с натяжкой, потому что заработок не системный.

Поэтому если и судить - только за то что есть в УК.
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14.11.2024 06:53 Ответить
це як спортивна риболовля, зловили, показали, випустили.
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14.11.2024 07:27 Ответить
та їх нікто ж і не ловив, це все журналісти, сами не живуть і другим жити заважають, а прокурори, менти, налоговая всі в долі, та ще і з держави великі гроши за це отримують
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14.11.2024 08:37 Ответить
А кому сейчас легко?
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14.11.2024 07:41 Ответить
Кто молод, и хочет кем то стать --- валите отсюда! В Молдову, Румынию, Албанию, в Сев. Македонию, Болгарию, там скромно живут в целом, но примерно в пять раз лучше чем здесь. А если чуть мозгов и знания есть, можно и дальше ехать. Не пропадете. Здесь лабэць!
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14.11.2024 08:49 Ответить
Ну ви ж не хочете, шоб вся ця краса була зруйнована? Тому треба її захищати. Вони захищати не будуть, бо не для того створені. А от ви, слимаки, гайда на фронт.
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14.11.2024 09:53 Ответить
В два горла жеруть мразі !🖕
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14.11.2024 09:59 Ответить
тварина. Щоб ти здохла. І вся твоя кончена сімейка.
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14.11.2024 10:36 Ответить
Сімейний підряд! Династія! Може ти відправити у США звіт,як гарно в Україні бути лікарем та інвалідом -чиновником? Хоча ні, у США подумають,що це новий ролік 95 кварталу - вони ж там тупі,думають,що у нас війна...гроші надсилають....
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14.11.2024 11:38 Ответить
 
 