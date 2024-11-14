Семья врача Хмельницкой МСЭК Киндзерской владеет недвижимостью в Украине и Хорватии, - СМИ. ФОТО

У врача из Хмельницкой МСЭК Аллы Киндзерской и ее семьи журналисты обнаружили имущество, значительно превышающее официальные доходы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Доходы семьи Киндзерских

Алле Киндзерской 51 год. Всю жизнь работает врачом в областной больнице. В прошлом году в Хмельницкой МСЭК она зарабатывала 25,5 тысячи гривен в месяц. Еще 21 тысячу гривен ей приносила должность врача в санатории "Лесова пісня" около Каменца-Подольского. В прошлом году женщина продала авто за 500 тысяч гривен.

Муж Аллы - 58-летний Сергей Киндзерский - зарабатывал в прошлом году 38 тысяч гривен в месяц. Он тоже чиновник, работал начальником управления фонда социального страхования по временной потере трудоспособности в Хмельницкой области. При этом из-за "полной или частичной" потери трудоспособности мужчина по меньшей мере последние 5 лет получал страховые выплаты - от того же ведомства, которое возглавлял.

Кроме этого, Сергей Киндзерский, который еще не достиг пенсионного возраста, по меньшей мере последние 5 лет получает пенсию. В прошлом году государство выплатило ему 450 тысяч гривен соцподдержки. В комментарии hromadske он объяснил, что страховые выплаты связаны с травмой из-за ДТП, в которое он попал 5 лет назад, а пенсию получает с 2014 года из-за бронхиальной астмы.

Параллельно супруги развивают бизнес. Например, санаторий "Лесова пісня", где Алла Киндзерская работает врачом, полностью принадлежит ей и мужу. Хотя декларирует она не доход от этого бизнеса, а просто зарплату врача заведения. А зря, поскольку бизнес активно развивается. И, опять же, за счет государства. В 2023 году санаторий заработал 18,5 млн грн, из которых 13,5 млн - на путевках, проданных государству. В этом году уже 100% дохода санатория обеспечили местные бюджеты.

Еще 12% Алла Киндзерская имеет в компании "Лісовий горіх", которая занимается выращиванием орехов и ягод. А Сергей Киндзерский является совладельцем "ЛТК-РЕСУРС" - компании по аренде недвижимости. В 2023 году она заработала 1,5 млн грн, то есть в 7,5 раза больше, чем в 2019-м, когда в последний раз отчитывалась о доходах. Руководителем этой компании ранее была дочь Киндзерских, 31-летняя Елена.

Официальный доход супругов за 2023 год - с учетом зарплат, социальных выплат и продажи автомобиля - 1 млн 990 тысяч гривен, то есть около 48 тысяч долларов.

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А теперь вопрос - покрывает ли эта значительная сумма расходы семьи за последние годы?

Имущество семьи Киндзерских

В собственности главы семьи - Сергея Киндзерского - два земельных участка в элитном районе возле Хмельницкого. На них - такой же элитный дом площадью почти 300 квадратных метров. Он появился у Сергея в 2017 году. Хотите такой же сейчас? Готовьтесь выложить от 115 тысяч долларов.

Кстати, вот здесь, прямо возле дома - запаркованный Volkswagen ID.4 Crozz 2023 года выпуска. Электромобиль примерно за 30 тысяч долларов. Официально авто находится в собственности санатория супругов - "Лісової пісні".

Хотя авто журналисты зафиксировали под домом семьи, Киндзерский уверяет, что им пользуется и персонал санатория.

Кроме этой машины, в 2024 году мужчина обзавелся Volkswagen Touareg 2023 года выпуска за более 80 тысяч долларов. Стоимость только этих двух автомобилей более чем вдвое превышает прошлогодний доход супругов.

Дочь Киндзерских - Елена - тоже прикупила себе дом, но уже в полностью закрытом коттеджном городке на выезде из Хмельницкого. 220 квадратных метров. Земельный участок женщина приобрела в 2017 году. Дом в ее собственности появился в ноябре 2022-го. Сейчас немного меньший недострой здесь обойдется в 150 тысяч долларов. За чуть больший и завершенный дом просят уже 375 тысяч.

На дочь Киндзерских оформлена и квартира в элитном ЖК "Фонтан" в Хмельницком. Ее Елена Киндзерская купила 16 ноября 2023 года. 79 квадратных метров - рыночная цена 95 тысяч долларов.

Недвижимость семьи не ограничивается Хмельнитчиной.

26 декабря 2018 года врач Алла Киндзерская приобрела две квартиры прямо в историческом центре Каменца-Подольского - вблизи городской ратуши. В 2023 году на Закарпатье в поселке Чинадиево женщина получила в дар земельный участок с домом, который сейчас здесь достраивают.

Дарила имущество Киндзерской местная жительница Наталья Мартын, которая занимается торговлей одеждой и обувью и живет в соседнем доме. Подарок дорог не только сердцу. В декларации земля с домом оценивается в 400 тысяч гривен. На продажу имения похожего метража здесь выставляют от 110 тысяч долларов.

Еще один коттедж Аллы Киндзерской - в том же Чинадиево, только чуть выше, в горах. На фасаде табличка: апартаменты сдаются в аренду. Этого бизнеса нет ни в декларации, ни в реестрах, хотя дом куплен еще три года назад.

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Но и Украиной имущество Киндзерских не ограничивается. В 2019 году врач-терапевт вложилась в строительство в Хорватии.

А два года назад семья Киндзерских прикупила там еще и квартиру, которая сейчас строится. 79 квадратов в курортном городе Медулин на юге страны. Цены на квартиру похожего метража здесь стартуют от 230 тысяч евро.

27 тысяч евро (1,2 млн грн) Киндзерская хранит на счетах в хорватских банках. Наличными на двоих с мужем у них 250 тысяч долларов, 100 тысяч евро и 475 тысяч гривен. Вместе это более 15 млн грн сбережений. В украинских банках семья держит еще более полумиллиона гривен. На все эти сбережения супруги должны были бы работать более 8 лет без затрат на что-либо другое. И это при условии того уровня доходов, которые задекларированы в 2023 году.

По словам Сергея Киндзерского, все имущество его семьи - это результат многолетних сбережений.