Сім’я лікарки Хмельницької МСЕК Кіндзерської володіє нерухомістю в Україні та Хорватії, - ЗМІ. ФОТО

У лікарки з Хмельницької МСЕК Алли Кіндзерської та її сім'ї журналісти виявили майно, яке значно перевищує офіційні доходи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Доходи родини Кіндзерських

Аллі Кіндзерській 51 рік. Усе життя працює лікаркою в обласній лікарні. Торік у Хмельницькій МСЕК вона заробляла 25,5 тисячі гривень на місяць. Ще 21 тисячу гривень їй приносила посада лікарки в санаторії "Лісова пісня" поблизу Кам'янця-Подільського. Торік жінка продала авто за 500 тисяч гривень.

Чоловік Алли — 58-річний Сергій Кіндзерський — заробляв минулого року 38 тисяч гривень на місяць. Він теж чиновник, працював начальником управління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Хмельницькій області. При цьому через "повну або часткову" втрату працездатності чоловік щонайменше останні 5 років отримував страхові виплати — від того ж таки відомства, яке очолював.

Окрім цього, Сергій Кіндзерський, який ще не досяг пенсійного віку, щонайменше останні 5 років отримує пенсію. Торік держава виплатила йому загалом 450 тисяч гривень соцпідтримки. У коментарі hromadskeвін пояснив, що страхові виплати пов'язані з травмою через ДТП, у яку він потрапив 5 років тому, а пенсію отримує з 2014 року через бронхіальну астму.

Паралельно подружжя розвиває бізнес. Наприклад, санаторій "Лісова пісня", де Алла Кіндзерська працює лікаркою, повністю належить їй та чоловікові. Хоча декларує вона не дохід від цього бізнесу, а просто зарплату лікарки закладу. А дарма, адже бізнес активно розвивається. І так, знову за кошти держави. У 2023 році санаторій заробив 18,5 млн грн, з яких 13,5 млн — на путівках, проданих державі. Цього року вже 100% доходу санаторію забезпечили місцеві бюджети.

Ще 12% Алла Кіндзерська має у компанії "Лісовий горіх", яка займається вирощуванням горіхів та ягід. А Сергій Кіндзерський є співвласником "ЛТК-РЕСУРС" — компанії з оренди нерухомості. У 2023 році вона заробила 1,5 млн грн, тобто у 7,5 раза більше, ніж у 2019-му, коли востаннє звітувала про доходи. Керівницею цієї компанії раніше була донька Кіндзерських — 31-річна Олена.

Офіційний дохід подружжя за 2023 рік — з урахуванням зарплат, соціальних виплат і продажу автівки — 1 млн 990 тисяч гривень, тобто близько 48 тисяч доларів.

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А тепер питання — чи покриває ця значна сума витрати родини за останні роки?

Майно родини Кіндзерських

У власності глави сім’ї — Сергія Кіндзерського — дві земельні ділянки в елітному районі біля Хмельницького. На них — такий самий елітний будинок площею майже 300 квадратних метрів. Він з'явився в Сергія у 2017 році. Хочете такий зараз? Готуйтеся викласти від 115 тисяч доларів.

До речі, ось тут, просто біля будинку — запаркований Volkswagen ID.4 Crozz 2023 року випуску. Електромобіль приблизно за 30 тисяч доларів. Офіційно авто перебуває у власності санаторію подружжя — "Лісової пісні".

Хоч авто журналісти зафіксували під будинком сім’ї, Кіндзерський запевняє, що ним користується і персонал санаторію.

Крім цієї автівки, у 2024 році чоловік обзавівся Volkswagen Touareg 2023 року випуску за понад 80 тисяч доларів. Вартість лише цих двох автівок більш ніж удвічі перевищує торішній дохід подружжя.

Донька Кіндзерських — Олена — теж прикупила собі будинок, але вже у повністю закритому котеджному містечку на виїзді з Хмельницького. 220 квадратних метрів. Земельну ділянку жінка придбала у 2017 році. Будинок у її власності з'явився у листопаді 2022-го. Зараз трішки менша недобудова тут обійдеться у 150 тисяч доларів. За трохи більший і завершений будинок просять уже 375 тисяч.

На доньку Кіндзерських оформлена і квартира в елітному ЖК "Фонтан" у Хмельницькому. Її Олена Кіндзерська купила 16 листопада 2023 року. 79 квадратних метрів — ринкова ціна 95 тисяч доларів.

Нерухомість родини не обмежується Хмельниччиною.

26 грудня 2018 року лікарка Алла Кіндзерська придбала дві квартири прямо в історичному центрі Кам'янця-Подільського — поблизу міської ратуші. У 2023 році на Закарпатті у селищі Чинадійово жінка отримала в дарунок земельну ділянку з маєтком, який зараз тут добудовують.

Дарувала майно Кіндзерській місцева мешканка Наталія Мартин, яка займається торгівлею одягом і взуттям та живе в сусідньому будинку. Подарунок дорогий не тільки серцю. У декларації земля з будинком оцінюється у 400 тисяч гривень. На продаж маєтки схожого метражу тут виставляють від 110 тисяч доларів.

Ще один котедж Алли Кіндзерської — у тому ж Чинадійовому, лише трохи вище, в горах. На фасаді табличка: апартаменти здаються в оренду. Цього бізнесу немає ні в декларації, ні в реєстрах, хоча будинок куплений ще три роки тому.

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Але й Україною майно Кіндзерських не обмежується. У 2019 році лікарка-терапевтка вклалася у будівництво в Хорватії.

А два роки тому родина Кіндзерських прикупила там ще й квартиру, яка наразі будується. 79 квадратів у курортному місті Медулін на півдні країни. Ціни на квартиру схожого метражу тут стартують від 230 тисяч євро.

27 тисяч євро (1,2 млн грн) Кіндзерська зберігає на рахунках у хорватських банках. Готівкою на двох із чоловіком у них 250 тисяч доларів, 100 тисяч євро та 475 тисяч гривень. Разом це понад 15 млн грн збережень. В українських банках сім’я тримає ще понад пів мільйона гривень. На всі ці збереження подружжя мало би працювати понад 8 років без витрат на будь-що інше. І це за умови того рівня доходів, що задекларовані у 2023 році.

За словами Сергія Кіндзерського, усе майно його родини — це результат багаторічних заощаджень.