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Рада підтримала ліквідацію МСЕК у першому читанні

Ліквідація МСЕК: Рада підтримала у першому читанні

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт№12178 про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

260 нардепів проголосували за.

"Функції будуть покладені на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я", - додав нардеп.

Також читайте: Зеленський підписав закон про удосконалення роботи МСЕК

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

Читайте також: Кабмін затвердив постанову про заміну МСЕК новою системою встановлення та підтвердження інвалідності. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ВР (14943) МСЕК (98)


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Топ коментарі
+7
Ті ж причандали, тільки в профіль
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20.11.2024 13:04
+6
Була МСЕК - стане Х.У.Є.К.
Щось зміниться?
Ні.
Міняти треба винятково за допомогою сокири. Без варіантів.
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20.11.2024 13:05
+4
якщо корупція у МСЕК то ліквідують МСЕК,
а чому тоді не ліквідовують прокуратури, суди?

он уже реформували міліцію в поліцію, тепер реформують МСЕК
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20.11.2024 13:12
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Ті ж причандали, тільки в профіль
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20.11.2024 13:04 Відповісти
Була МСЕК - стане Х.У.Є.К.
Щось зміниться?
Ні.
Міняти треба винятково за допомогою сокири. Без варіантів.
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20.11.2024 13:05 Відповісти
одному першому праву руку відтяпати - все встане на місце...!
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20.11.2024 13:08 Відповісти
У нас усі, без винятків, лікарі-хабарники (ті що пішли у приватну просто тепер не беруть а дають). Це не робить їх усіх невмілими у своїй професії, хоча й такі є. Якби знищувати юристів чи чиновників ще туди-сюди а от медиків ...
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20.11.2024 13:19 Відповісти
Що значит, не беруть, а дають?😅
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20.11.2024 13:43 Відповісти
звичайно зміниться, це ж чергова потужна реформа, потоки бабла і їх адміністрування зміняться.
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20.11.2024 17:37 Відповісти
якщо корупція у МСЕК то ліквідують МСЕК,
а чому тоді не ліквідовують прокуратури, суди?

он уже реформували міліцію в поліцію, тепер реформують МСЕК
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20.11.2024 13:12 Відповісти
Корупція у владі.
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20.11.2024 13:23 Відповісти
- Саджати когось будемо?
- Ні! Ти що?
- Так народ обуриться.
- А давай все ліквідуємо, і створимо вже під новою назвою!
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20.11.2024 13:25 Відповісти
- Всім дякую. Всі здорові. Всі вільні.
- Лікарю, а куди ж нам тепер?
- До новой контори, там побачимось.
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20.11.2024 13:39 Відповісти
.... а що буде із вкраденими мільйонами? парєшають тихо ,чи суд ?
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20.11.2024 13:41 Відповісти
Саме цікаве, що 4 роки тому так й було. Мені лікуюча лікарка сама все оформила, підписала. Медсестра завезла до мсек, й привезла мені довідку. А от перекомісія - то вже жахи були і в лікарні лежала і лікарів до дому привозили..шапіто...
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20.11.2024 13:44 Відповісти
Ліквідація буде через повішання розстріл ?
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20.11.2024 23:33 Відповісти
 
 