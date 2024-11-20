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Рада поддержала ликвидацию МСЭК в первом чтении

Ліквідація МСЕК: Рада підтримала у першому читанні

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

260 нардепов проголосовали "за".

"Функции будут возложены на экспертные комиссии, которые будут формироваться в кластерных и надкластерных учреждениях здравоохранения", - добавил нардеп.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

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Автор: 

ВР (29244) МСЭК (82)


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Топ комментарии
+7
Ті ж причандали, тільки в профіль
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20.11.2024 13:04
+6
Була МСЕК - стане Х.У.Є.К.
Щось зміниться?
Ні.
Міняти треба винятково за допомогою сокири. Без варіантів.
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20.11.2024 13:05
+4
якщо корупція у МСЕК то ліквідують МСЕК,
а чому тоді не ліквідовують прокуратури, суди?

он уже реформували міліцію в поліцію, тепер реформують МСЕК
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20.11.2024 13:12
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Ті ж причандали, тільки в профіль
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20.11.2024 13:04 Ответить
Була МСЕК - стане Х.У.Є.К.
Щось зміниться?
Ні.
Міняти треба винятково за допомогою сокири. Без варіантів.
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20.11.2024 13:05 Ответить
одному першому праву руку відтяпати - все встане на місце...!
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20.11.2024 13:08 Ответить
У нас усі, без винятків, лікарі-хабарники (ті що пішли у приватну просто тепер не беруть а дають). Це не робить їх усіх невмілими у своїй професії, хоча й такі є. Якби знищувати юристів чи чиновників ще туди-сюди а от медиків ...
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20.11.2024 13:19 Ответить
Що значит, не беруть, а дають?😅
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20.11.2024 13:43 Ответить
звичайно зміниться, це ж чергова потужна реформа, потоки бабла і їх адміністрування зміняться.
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20.11.2024 17:37 Ответить
якщо корупція у МСЕК то ліквідують МСЕК,
а чому тоді не ліквідовують прокуратури, суди?

он уже реформували міліцію в поліцію, тепер реформують МСЕК
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20.11.2024 13:12 Ответить
Корупція у владі.
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20.11.2024 13:23 Ответить
- Саджати когось будемо?
- Ні! Ти що?
- Так народ обуриться.
- А давай все ліквідуємо, і створимо вже під новою назвою!
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20.11.2024 13:25 Ответить
- Всім дякую. Всі здорові. Всі вільні.
- Лікарю, а куди ж нам тепер?
- До новой контори, там побачимось.
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20.11.2024 13:39 Ответить
.... а що буде із вкраденими мільйонами? парєшають тихо ,чи суд ?
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20.11.2024 13:41 Ответить
Саме цікаве, що 4 роки тому так й було. Мені лікуюча лікарка сама все оформила, підписала. Медсестра завезла до мсек, й привезла мені довідку. А от перекомісія - то вже жахи були і в лікарні лежала і лікарів до дому привозили..шапіто...
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20.11.2024 13:44 Ответить
Ліквідація буде через повішання розстріл ?
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20.11.2024 23:33 Ответить
 
 