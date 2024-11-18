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Зеленский подписал закон об усовершенствовании работы МСЭК

Зеленський підписав закон № 11225, який удосконалює роботу МСЕК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании работы медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Об этом свидетельствует карточка законопроекта №11225, информирует Цензор.НЕТ.

Что предусматривает закон?

Документ предусматривает модернизацию процедуры МСЭК через:

  • возможность онлайн-участия на заседаниях МСЭК, что уменьшит затраты времени и средств для пациентов;
  • изменения в порядке установления инвалидности (вместо личного присутствия предлагается рассматривать документы людей для экспертизы);
  • внесение информации о результатах МСЭК в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ) для упрощения доступа врачей к данным и ускорения принятия решений и прозрачности.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, далее ожидается голосование за правительственный закон о ликвидации МСЭК.

Зеленський підписав закон про удосконалення роботи МСЕК

Также читайте: Кабмин утвердил постановление о замене МСЭК новой системой установления и подтверждения инвалидности. ИНФОГРАФИКА

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

Читайте также: Первыми "клиентами" МСЭК были сами медики, которые оформляли инвалидность, - начальник медслужбы НГУ Стеблюк

Автор: 

закон (3177) Зеленский Владимир (20324) реформы (3951) МСЭК (81)


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Топ комментарии
+4
ЗеПокидьок обурений що стільки нала йшло повз ОПу
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18.11.2024 16:53
+4
Це з тієї ж опери "про збільшення зарплат суддям та прокурорам", мовляв, тоді не будуть брати хабарі. А насправді просто зросли апетити цих трутнів.
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18.11.2024 17:08
+2
"Тариф" зросте...
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18.11.2024 16:51
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"Тариф" зросте...
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18.11.2024 16:51 Ответить
Це з тієї ж опери "про збільшення зарплат суддям та прокурорам", мовляв, тоді не будуть брати хабарі. А насправді просто зросли апетити цих трутнів.
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18.11.2024 17:08 Ответить
ЗеПокидьок обурений що стільки нала йшло повз ОПу
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18.11.2024 16:53 Ответить
Зміна свиней біля корита творить дива!
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18.11.2024 16:56 Ответить
Так в чому модернізація?Для лікарів- так,бабло взяв,підписав і потейційному "інваліду" світитися не потрібно
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18.11.2024 16:57 Ответить
Так мсек мали взагалі розігнати! Скільки бабла в ОПу занесли що переграли?
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18.11.2024 16:58 Ответить
Які реформування? - а те бабло шо нагребли? - простити і забути?
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18.11.2024 16:59 Ответить
Самое главное, шо коррупции в стране нет. Все збс.
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18.11.2024 17:00 Ответить
Тепер тільки через ліцензію дєрьмака
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18.11.2024 17:04 Ответить
Тепер бабло будуть літрами і кілограмами рахувати .
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18.11.2024 17:06 Ответить
Де закон про покарання? Скільки корупціонерів та хабарників зараз відбувають реальні строки ув'язнення? Де конфісковане майно та гроші?
Весь свій термін (і досі) лише переливає з пустого в порожнє. Балабол.
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18.11.2024 17:06 Ответить
Зная нашу власть теперь расценки подскочат втрое..
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18.11.2024 17:20 Ответить
Тепер чорна каса наверх буде йти регулярніше і в більших об'ємах.
Немає чого різним там ''мсеківцям'' никати кеш по своїм диванам.
В команди Зеленського теж є свої дивани, сейфи та офшорні рахунки - а їх треба регулярно поповнювати і то у великих об'ємах...
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18.11.2024 17:30 Ответить
Мені не зрозуміло, якщо у людини є інвалідність, ну наприклад немає частини тіла, це річ очевидна для лікаря. Чому звичайний лікар не може виписати інвалідність ? Якщо це якась хвороба то інвалідність виписує профільний врач. А щоб не було корупції, то треба державним лікарям платити нормальну зарплатню конкурентну, а за факт корупції 15 років ув'язнення з конфіскацією всього майна винуватця і найближчих родичів ( діти, батьки, дружина/чоловік) всьо. Також розвивати програму "здай корупціонера" де людина яка ловить на корупції отримає у винагороду скажімо 15% всього що потім конфіскують у грошовому еквіваленті. Процедура спрощенна? так. С закони під це діло підбити дуже швидко, вам же нічого не заважало до цього порушувати конституцію і приймати закони "заднім числом"
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18.11.2024 17:36 Ответить
Говорят, что сотрудники расформированных МСЕК стали массово устраиваться в ТЦК.
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18.11.2024 17:51 Ответить
ц потужно чи то незламно від зер піду першого
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18.11.2024 17:52 Ответить
Та #улє воно може реформувати по справжньому?
Воно вже сидить шостий рік , це нелигітимне і реформує аж так , що третина країни кудись зникла. Воно поки не доб'є вже все , що тут залишилосся буде триматися, а потім, його хазяїн таке ж саме чмо на його місто посадить, бо нормальна людина таке робити з країною не стане.≫(Тільки такий дегенерат).
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18.11.2024 18:17 Ответить
Новий прайс з цінами у додатку теж підписав?
А з Пенсійним Фондом все гаразд?
А з судами що такі справи прокручували?
А держслужбовцям можна далі інвалідуватись?
Всі винні вже поїхали послами працювати?Може то не розуміють правильно преза,він каже та пішов він,а його розуміють о!посол!
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18.11.2024 18:25 Ответить
без особистої присутності... онлайн.... Чьото я тут вбачаю корупційну складову ще більше чим була
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18.11.2024 18:32 Ответить
 
 