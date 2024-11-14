Первыми "клиентами" МСЭК были сами медики, оформлявшие инвалидность, – начальник медслужбы НГУ Стеблюк

Проблема дефицита военных медиков возникла отчасти из-за действий самих медработников в тылу, которые через свои связи оформляли себе инвалидность или бронирование.

Об этом заявил начальник медицинской службы Национальной гвардии Всеволод Стеблюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По его словам, в Нацгвардии ситуация с медициной несколько лучше, чем в других составляющих Сил обороны, но все равно ощущается нехватка кадров, прежде всего в полевых госпиталях.

"Ресурс есть. Но огромная когорта медиков себе сделала разного рода бронирования. Сейчас всплыл вопрос МСЭК и ВВК. А первыми клиентами МСЭК были сами медики, через свои связи в системе. Если сегодня зайти в больницу, то там огромное количество медиков, которые из-за инвалидности не могут служить", - сказал Стеблюк.

Он признал, что такие документы "профессионально" оформлены, и сделать здесь мало что можно.

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Кроме того, не подлежат мобилизации научно-педагогические работники, которые имеют степень. Это касается и преподавателей частных медицинских вузов, которых больше, чем государственных, констатировал глава медслужбы НГУ.

"Один преподаватель, лет 40, мне сказал: "Государство потратило на меня много денег, чтобы я стал доцентом и обучал студентов". Я ему ответил: "А кого ты будешь учить, если мы не победим? Ты будешь готовить врачей для вражеской армии, а там не будут спрашивать, доцент ты или не доцент", - рассказал Стеблюк.