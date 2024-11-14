Первыми "клиентами" МСЭК были сами медики, оформлявшие инвалидность, – начальник медслужбы НГУ Стеблюк
Проблема дефицита военных медиков возникла отчасти из-за действий самих медработников в тылу, которые через свои связи оформляли себе инвалидность или бронирование.
Об этом заявил начальник медицинской службы Национальной гвардии Всеволод Стеблюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
По его словам, в Нацгвардии ситуация с медициной несколько лучше, чем в других составляющих Сил обороны, но все равно ощущается нехватка кадров, прежде всего в полевых госпиталях.
"Ресурс есть. Но огромная когорта медиков себе сделала разного рода бронирования. Сейчас всплыл вопрос МСЭК и ВВК. А первыми клиентами МСЭК были сами медики, через свои связи в системе. Если сегодня зайти в больницу, то там огромное количество медиков, которые из-за инвалидности не могут служить", - сказал Стеблюк.
Он признал, что такие документы "профессионально" оформлены, и сделать здесь мало что можно.
Кроме того, не подлежат мобилизации научно-педагогические работники, которые имеют степень. Это касается и преподавателей частных медицинских вузов, которых больше, чем государственных, констатировал глава медслужбы НГУ.
"Один преподаватель, лет 40, мне сказал: "Государство потратило на меня много денег, чтобы я стал доцентом и обучал студентов". Я ему ответил: "А кого ты будешь учить, если мы не победим? Ты будешь готовить врачей для вражеской армии, а там не будут спрашивать, доцент ты или не доцент", - рассказал Стеблюк.
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тридцять!
Острохондроз. Больная спина. Дело достаточно тёмное. В большей мере диагностику делают по симптомам. А если врач знает симптомы? Сотрясение головного мозга, вообще темное дело. Врач может симулировать. А ещё. Проводится "операция" на позвоночнике. Делается надрез и накладывается хирургический шов. А если группу задумать не с горяча, а за три года заранее и правильно вести медицинскую карту.
А це навпаки - із діда зробили бабцю...
сов'єтські закони ніхто не відміняв!
так що!
черга до якісного медичного спеціаліста, на пів року вперед.
є сумління?
Та ж хєрня і з прокурорами, суддями та іншою пошестю. І навіть із хоробрими мусораи. Воно туди не служити йде, а бабло косити собі і носити начальству. Та й депутати до депутатства не мають жодного стосунку: лобіювання, власний бізнес або просто поститутська діяльність з продажу голосів
Я мог бы получить третью-вторую группу инвалидности по трем различным заболеваниям, если бы в этом была необходимость. И получить её на законных основаниях. Для этого необходимо было бы просто предоставить необходимые документы. И многие врачи до войны просто этого не делали, т.к третья группа ничего не даёт, в Украине, с точки зрения облегчения жизни. А когда началась война, врачи просто легализовали свои заболевания. Никакого криминала - просто здравомыслие. Относительно учёных - их в Украине итак нет толком. И чужие учёные в Украину не приедут.