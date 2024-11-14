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Первыми "клиентами" МСЭК были сами медики, оформлявшие инвалидность, – начальник медслужбы НГУ Стеблюк

начальник медичної служби Національної гвардії Всеволод Стеблюк

Проблема дефицита военных медиков возникла отчасти из-за действий самих медработников в тылу, которые через свои связи оформляли себе инвалидность или бронирование.

Об этом заявил начальник медицинской службы Национальной гвардии Всеволод Стеблюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По его словам, в Нацгвардии ситуация с медициной несколько лучше, чем в других составляющих Сил обороны, но все равно ощущается нехватка кадров, прежде всего в полевых госпиталях.

"Ресурс есть. Но огромная когорта медиков себе сделала разного рода бронирования. Сейчас всплыл вопрос МСЭК и ВВК. А первыми клиентами МСЭК были сами медики, через свои связи в системе. Если сегодня зайти в больницу, то там огромное количество медиков, которые из-за инвалидности не могут служить", - сказал Стеблюк.

Он признал, что такие документы "профессионально" оформлены, и сделать здесь мало что можно.

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Кроме того, не подлежат мобилизации научно-педагогические работники, которые имеют степень. Это касается и преподавателей частных медицинских вузов, которых больше, чем государственных, констатировал глава медслужбы НГУ.

"Один преподаватель, лет 40, мне сказал: "Государство потратило на меня много денег, чтобы я стал доцентом и обучал студентов". Я ему ответил: "А кого ты будешь учить, если мы не победим? Ты будешь готовить врачей для вражеской армии, а там не будут спрашивать, доцент ты или не доцент", - рассказал Стеблюк.

Автор: 

врачи (1514) Стеблюк (9) инвалидность (171) МСЭК (81)


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Топ комментарии
+6
Коментуючи доцента, скажу точніше: він не для того платив шалені бабки на кожному кроці десяток років, , щоб потім просто здохнути, не відбивши їх.
Та ж хєрня і з прокурорами, суддями та іншою пошестю. І навіть із хоробрими мусораи. Воно туди не служити йде, а бабло косити собі і носити начальству. Та й депутати до депутатства не мають жодного стосунку: лобіювання, власний бізнес або просто поститутська діяльність з продажу голосів
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14.11.2024 19:24
+4
Копните пенсфонд, там все пенсионеры как по 1 списку вредности. Мужуки с 50 лет, а маньки с 45лет. Есть ещё заповедные места сладкие очень. Раньше народ те конторы называл ,,собесы, ох лафа сегодня там! Сдыхались от оформления субсидий с 23 г, во внутрь не пускают, тишина, а никто и не приходит. Смысла нет. Получить трость опорную дешёвую почти бесполезную месяц делов, и бумажек папку собрать и раз 6 прийти согласовать. А компы в каждом кабинете с мониторами на стену хоть вешай, и кондёры в каждом окне! Запах хорошего кофе по коридорам дурманит. Лафа!
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14.11.2024 19:54
+4
Профессиональный военный медик со всеми вытекающими (зарплата и пенсия) удивлен, что гражданские врачи не хотят добровольно бросать свою работу для того чтобы пойти на передок под КАБы та дроны с перспективою или погибнуть - оставив семью ни с чем (пенсию то они еще не наработали) или получить статус "стійке часткове обмеження непрацездатності" вместо положенных выплат и необходимость продолить как-то работать до пенсии, которая не в 45 лет, как у некоторых.
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14.11.2024 20:19
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Розказує про те,що відомо було три роки тому
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14.11.2024 19:18 Ответить
три?
тридцять!
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14.11.2024 19:18 Ответить
Як це оформлено профессійно і зробити нічого ніззя. У них що почка виросте чи нога нова?
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14.11.2024 19:32 Ответить
Як це оформлено профессійно.
Острохондроз. Больная спина. Дело достаточно тёмное. В большей мере диагностику делают по симптомам. А если врач знает симптомы? Сотрясение головного мозга, вообще темное дело. Врач может симулировать. А ещё. Проводится "операция" на позвоночнике. Делается надрез и накладывается хирургический шов. А если группу задумать не с горяча, а за три года заранее и правильно вести медицинскую карту.
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14.11.2024 19:53 Ответить
якби у "бабці" були яйці - вона була б "дід"....
А це навпаки - із діда зробили бабцю...
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14.11.2024 21:35 Ответить
чому б тоді не мобілізовувати військовозобов язаних жінок медикинь?
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14.11.2024 19:18 Ответить
вже мобілізовани!
сов'єтські закони ніхто не відміняв!
так що!
черга до якісного медичного спеціаліста, на пів року вперед.
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14.11.2024 19:22 Ответить
Жінок медикинь не мобілізовують, тільки добровільно
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14.11.2024 20:38 Ответить
ну, то це, наступний крок.
є сумління?
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14.11.2024 20:40 Ответить
хтось у цьому сумнівався? таке хабарництво як серед лікарів, є тільки серед прокурорів і суддів
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14.11.2024 19:19 Ответить
Коментуючи доцента, скажу точніше: він не для того платив шалені бабки на кожному кроці десяток років, , щоб потім просто здохнути, не відбивши їх.
Та ж хєрня і з прокурорами, суддями та іншою пошестю. І навіть із хоробрими мусораи. Воно туди не служити йде, а бабло косити собі і носити начальству. Та й депутати до депутатства не мають жодного стосунку: лобіювання, власний бізнес або просто поститутська діяльність з продажу голосів
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14.11.2024 19:24 Ответить
Ну а як ви хтіли, цеж як шевець без чобіт.
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14.11.2024 19:33 Ответить
меняйте Закон про мобилизацию, призывайте на воинскую службу всех медиков, допустим на 2 года...
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14.11.2024 19:36 Ответить
То ніхто не буде платити за дипломи медвишів. З чого тоді харчуватися шоблі?
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14.11.2024 19:42 Ответить
Всеволод - человек чести! Редкость сейчас!
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14.11.2024 19:49 Ответить
Копните пенсфонд, там все пенсионеры как по 1 списку вредности. Мужуки с 50 лет, а маньки с 45лет. Есть ещё заповедные места сладкие очень. Раньше народ те конторы называл ,,собесы, ох лафа сегодня там! Сдыхались от оформления субсидий с 23 г, во внутрь не пускают, тишина, а никто и не приходит. Смысла нет. Получить трость опорную дешёвую почти бесполезную месяц делов, и бумажек папку собрать и раз 6 прийти согласовать. А компы в каждом кабинете с мониторами на стену хоть вешай, и кондёры в каждом окне! Запах хорошего кофе по коридорам дурманит. Лафа!
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14.11.2024 19:54 Ответить
Профессиональный военный медик со всеми вытекающими (зарплата и пенсия) удивлен, что гражданские врачи не хотят добровольно бросать свою работу для того чтобы пойти на передок под КАБы та дроны с перспективою или погибнуть - оставив семью ни с чем (пенсию то они еще не наработали) или получить статус "стійке часткове обмеження непрацездатності" вместо положенных выплат и необходимость продолить как-то работать до пенсии, которая не в 45 лет, как у некоторых.
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14.11.2024 20:19 Ответить
Мабуть, віриш що військові медики безсмертні...
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15.11.2024 14:05 Ответить
Нажаль ні - і не вірю, і не бесмертні. Сум.
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15.11.2024 14:16 Ответить
Да все просто, врачи знают алгоритм постановки диагноза и знают, что имеют право требовать от комиссии.
Я мог бы получить третью-вторую группу инвалидности по трем различным заболеваниям, если бы в этом была необходимость. И получить её на законных основаниях. Для этого необходимо было бы просто предоставить необходимые документы. И многие врачи до войны просто этого не делали, т.к третья группа ничего не даёт, в Украине, с точки зрения облегчения жизни. А когда началась война, врачи просто легализовали свои заболевания. Никакого криминала - просто здравомыслие. Относительно учёных - их в Украине итак нет толком. И чужие учёные в Украину не приедут.
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14.11.2024 20:35 Ответить
Ну наконец-то, нашелся человек, обративший внимание, на то,что до Войны большинство людей простио не формализовали свое печальное состояние здоровья, не до того - традиционный для современного общества марафон: учеба - карьера - работа - дом - семья, работа, работа, работа...
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14.11.2024 21:00 Ответить
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/fea/suddya-z-kieva-vidsudiv-sobi-17-mln-grn-pensii-yak-v-ukraini-desyatki-tisyach-osoblivih-pensioneriv-otrimuyut-kosmichni-viplati.htm , це дно? Чи в их ще є якісь задумки?
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14.11.2024 21:55 Ответить
Висловлювання "тупого" посадовця в стилі: хто винуватий - невістка. Подивіться на статистику виявленої інвалідності по професіям, і зрозумієте, що медики пасуть задніх у порівнянні із прокурорами, поліцією (міліцією), срецслужбовцями, суддями, митниками, податківцями та інш. Але в країні все гаразд, а в усьому винуваті медики...
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15.11.2024 00:26 Ответить
 
 