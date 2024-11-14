Першими "клієнтами" МСЕК були самі медики, які оформлювали інвалідність, - начальник медслужби НГУ Стеблюк

Проблема дефіциту військових медиків виникла почасти через дії самих медпрацівників у тилу, які через свої зв’язки оформлювали собі інвалідність або бронювання.

Про це заявив начальник медичної служби Національної гвардії Всеволод Стеблюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За його словами, у Нацгвардії ситуація з медициною дещо краща, ніж в інших складових Сил оборони, та все одно відчувається брак кадрів, насамперед у польових госпіталях.

"Ресурс є. Але величезна когорта медиків собі зробила різного роду бронювання. Зараз спливло питання МСЕК і ВЛК. А першими клієнтами МСЕК були самі медики, через свої зв’язки у системі. Якщо сьогодні зайти в лікарню, то там величезна кількість медиків, які через інвалідність не можуть служити", — сказав Стеблюк.

Він визнав, що такі документи "професійно" оформлені, і зробити тут мало що можна.

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Крім того, не підлягають мобілізації науково-педагогічні працівники, які мають ступінь. Це стосується і викладачів приватних медичних вишів, яких більше, ніж державних, констатував глава медслужби НГУ.

"Один викладач, років 40, мені сказав: "Держава витратила на мене багато грошей, щоб я став доцентом і навчав студентів". Я йому відповів: "А кого ти будеш навчати, якщо ми не переможемо? Ти будеш готувати лікарів для ворожої армії, а там не питатимуть, доцент ти або не доцент"", — розповів Стеблюк.