УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8237 відвідувачів онлайн
Новини
5 926 24

Першими "клієнтами" МСЕК були самі медики, які оформлювали інвалідність, - начальник медслужби НГУ Стеблюк

начальник медичної служби Національної гвардії Всеволод Стеблюк

Проблема дефіциту військових медиків виникла почасти через дії самих медпрацівників у тилу, які через свої зв’язки оформлювали собі інвалідність або бронювання.

Про це заявив начальник медичної служби Національної гвардії Всеволод Стеблюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За його словами, у Нацгвардії ситуація з медициною дещо краща, ніж в інших складових Сил оборони, та все одно відчувається брак кадрів, насамперед у польових госпіталях.

"Ресурс є. Але величезна когорта медиків собі зробила різного роду бронювання. Зараз спливло питання МСЕК і ВЛК. А першими клієнтами МСЕК були самі медики, через свої зв’язки у системі. Якщо сьогодні зайти в лікарню, то там величезна кількість медиків, які через інвалідність не можуть служити", — сказав Стеблюк.

Він визнав, що такі документи "професійно" оформлені, і зробити тут мало що можна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зловживання під час отримання інвалідності: Проводяться обшуки в обласних МСЕК, лікарнях та прокуратурах, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Крім того, не підлягають мобілізації науково-педагогічні працівники, які мають ступінь. Це стосується і викладачів приватних медичних вишів, яких більше, ніж державних, констатував глава медслужби НГУ.

"Один викладач, років 40, мені сказав: "Держава витратила на мене багато грошей, щоб я став доцентом і навчав студентів". Я йому відповів: "А кого ти будеш навчати, якщо ми не переможемо? Ти будеш готувати лікарів для ворожої армії, а там не питатимуть, доцент ти або не доцент"", — розповів Стеблюк.

Автор: 

лікарі (1287) Стеблюк Всеволод (8) інвалідність (263) МСЕК (98)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Коментуючи доцента, скажу точніше: він не для того платив шалені бабки на кожному кроці десяток років, , щоб потім просто здохнути, не відбивши їх.
Та ж хєрня і з прокурорами, суддями та іншою пошестю. І навіть із хоробрими мусораи. Воно туди не служити йде, а бабло косити собі і носити начальству. Та й депутати до депутатства не мають жодного стосунку: лобіювання, власний бізнес або просто поститутська діяльність з продажу голосів
показати весь коментар
14.11.2024 19:24
+4
Копните пенсфонд, там все пенсионеры как по 1 списку вредности. Мужуки с 50 лет, а маньки с 45лет. Есть ещё заповедные места сладкие очень. Раньше народ те конторы называл ,,собесы, ох лафа сегодня там! Сдыхались от оформления субсидий с 23 г, во внутрь не пускают, тишина, а никто и не приходит. Смысла нет. Получить трость опорную дешёвую почти бесполезную месяц делов, и бумажек папку собрать и раз 6 прийти согласовать. А компы в каждом кабинете с мониторами на стену хоть вешай, и кондёры в каждом окне! Запах хорошего кофе по коридорам дурманит. Лафа!
показати весь коментар
14.11.2024 19:54
+4
Профессиональный военный медик со всеми вытекающими (зарплата и пенсия) удивлен, что гражданские врачи не хотят добровольно бросать свою работу для того чтобы пойти на передок под КАБы та дроны с перспективою или погибнуть - оставив семью ни с чем (пенсию то они еще не наработали) или получить статус "стійке часткове обмеження непрацездатності" вместо положенных выплат и необходимость продолить как-то работать до пенсии, которая не в 45 лет, как у некоторых.
показати весь коментар
14.11.2024 20:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розказує про те,що відомо було три роки тому
показати весь коментар
14.11.2024 19:18 Відповісти
три?
тридцять!
показати весь коментар
14.11.2024 19:18 Відповісти
Як це оформлено профессійно і зробити нічого ніззя. У них що почка виросте чи нога нова?
показати весь коментар
14.11.2024 19:32 Відповісти
Як це оформлено профессійно.
Острохондроз. Больная спина. Дело достаточно тёмное. В большей мере диагностику делают по симптомам. А если врач знает симптомы? Сотрясение головного мозга, вообще темное дело. Врач может симулировать. А ещё. Проводится "операция" на позвоночнике. Делается надрез и накладывается хирургический шов. А если группу задумать не с горяча, а за три года заранее и правильно вести медицинскую карту.
показати весь коментар
14.11.2024 19:53 Відповісти
якби у "бабці" були яйці - вона була б "дід"....
А це навпаки - із діда зробили бабцю...
показати весь коментар
14.11.2024 21:35 Відповісти
чому б тоді не мобілізовувати військовозобов язаних жінок медикинь?
показати весь коментар
14.11.2024 19:18 Відповісти
вже мобілізовани!
сов'єтські закони ніхто не відміняв!
так що!
черга до якісного медичного спеціаліста, на пів року вперед.
показати весь коментар
14.11.2024 19:22 Відповісти
Жінок медикинь не мобілізовують, тільки добровільно
показати весь коментар
14.11.2024 20:38 Відповісти
ну, то це, наступний крок.
є сумління?
показати весь коментар
14.11.2024 20:40 Відповісти
хтось у цьому сумнівався? таке хабарництво як серед лікарів, є тільки серед прокурорів і суддів
показати весь коментар
14.11.2024 19:19 Відповісти
Коментуючи доцента, скажу точніше: він не для того платив шалені бабки на кожному кроці десяток років, , щоб потім просто здохнути, не відбивши їх.
Та ж хєрня і з прокурорами, суддями та іншою пошестю. І навіть із хоробрими мусораи. Воно туди не служити йде, а бабло косити собі і носити начальству. Та й депутати до депутатства не мають жодного стосунку: лобіювання, власний бізнес або просто поститутська діяльність з продажу голосів
показати весь коментар
14.11.2024 19:24 Відповісти
Ну а як ви хтіли, цеж як шевець без чобіт.
показати весь коментар
14.11.2024 19:33 Відповісти
меняйте Закон про мобилизацию, призывайте на воинскую службу всех медиков, допустим на 2 года...
показати весь коментар
14.11.2024 19:36 Відповісти
То ніхто не буде платити за дипломи медвишів. З чого тоді харчуватися шоблі?
показати весь коментар
14.11.2024 19:42 Відповісти
Всеволод - человек чести! Редкость сейчас!
показати весь коментар
14.11.2024 19:49 Відповісти
Копните пенсфонд, там все пенсионеры как по 1 списку вредности. Мужуки с 50 лет, а маньки с 45лет. Есть ещё заповедные места сладкие очень. Раньше народ те конторы называл ,,собесы, ох лафа сегодня там! Сдыхались от оформления субсидий с 23 г, во внутрь не пускают, тишина, а никто и не приходит. Смысла нет. Получить трость опорную дешёвую почти бесполезную месяц делов, и бумажек папку собрать и раз 6 прийти согласовать. А компы в каждом кабинете с мониторами на стену хоть вешай, и кондёры в каждом окне! Запах хорошего кофе по коридорам дурманит. Лафа!
показати весь коментар
14.11.2024 19:54 Відповісти
Профессиональный военный медик со всеми вытекающими (зарплата и пенсия) удивлен, что гражданские врачи не хотят добровольно бросать свою работу для того чтобы пойти на передок под КАБы та дроны с перспективою или погибнуть - оставив семью ни с чем (пенсию то они еще не наработали) или получить статус "стійке часткове обмеження непрацездатності" вместо положенных выплат и необходимость продолить как-то работать до пенсии, которая не в 45 лет, как у некоторых.
показати весь коментар
14.11.2024 20:19 Відповісти
Мабуть, віриш що військові медики безсмертні...
показати весь коментар
15.11.2024 14:05 Відповісти
Нажаль ні - і не вірю, і не бесмертні. Сум.
показати весь коментар
15.11.2024 14:16 Відповісти
Да все просто, врачи знают алгоритм постановки диагноза и знают, что имеют право требовать от комиссии.
Я мог бы получить третью-вторую группу инвалидности по трем различным заболеваниям, если бы в этом была необходимость. И получить её на законных основаниях. Для этого необходимо было бы просто предоставить необходимые документы. И многие врачи до войны просто этого не делали, т.к третья группа ничего не даёт, в Украине, с точки зрения облегчения жизни. А когда началась война, врачи просто легализовали свои заболевания. Никакого криминала - просто здравомыслие. Относительно учёных - их в Украине итак нет толком. И чужие учёные в Украину не приедут.
показати весь коментар
14.11.2024 20:35 Відповісти
Ну наконец-то, нашелся человек, обративший внимание, на то,что до Войны большинство людей простио не формализовали свое печальное состояние здоровья, не до того - традиционный для современного общества марафон: учеба - карьера - работа - дом - семья, работа, работа, работа...
показати весь коментар
14.11.2024 21:00 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/fea/suddya-z-kieva-vidsudiv-sobi-17-mln-grn-pensii-yak-v-ukraini-desyatki-tisyach-osoblivih-pensioneriv-otrimuyut-kosmichni-viplati.htm , це дно? Чи в их ще є якісь задумки?
показати весь коментар
14.11.2024 21:55 Відповісти
Висловлювання "тупого" посадовця в стилі: хто винуватий - невістка. Подивіться на статистику виявленої інвалідності по професіям, і зрозумієте, що медики пасуть задніх у порівнянні із прокурорами, поліцією (міліцією), срецслужбовцями, суддями, митниками, податківцями та інш. Але в країні все гаразд, а в усьому винуваті медики...
показати весь коментар
15.11.2024 00:26 Відповісти
 
 