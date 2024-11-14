Першими "клієнтами" МСЕК були самі медики, які оформлювали інвалідність, - начальник медслужби НГУ Стеблюк
Проблема дефіциту військових медиків виникла почасти через дії самих медпрацівників у тилу, які через свої зв’язки оформлювали собі інвалідність або бронювання.
Про це заявив начальник медичної служби Національної гвардії Всеволод Стеблюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
За його словами, у Нацгвардії ситуація з медициною дещо краща, ніж в інших складових Сил оборони, та все одно відчувається брак кадрів, насамперед у польових госпіталях.
"Ресурс є. Але величезна когорта медиків собі зробила різного роду бронювання. Зараз спливло питання МСЕК і ВЛК. А першими клієнтами МСЕК були самі медики, через свої зв’язки у системі. Якщо сьогодні зайти в лікарню, то там величезна кількість медиків, які через інвалідність не можуть служити", — сказав Стеблюк.
Він визнав, що такі документи "професійно" оформлені, і зробити тут мало що можна.
Крім того, не підлягають мобілізації науково-педагогічні працівники, які мають ступінь. Це стосується і викладачів приватних медичних вишів, яких більше, ніж державних, констатував глава медслужби НГУ.
"Один викладач, років 40, мені сказав: "Держава витратила на мене багато грошей, щоб я став доцентом і навчав студентів". Я йому відповів: "А кого ти будеш навчати, якщо ми не переможемо? Ти будеш готувати лікарів для ворожої армії, а там не питатимуть, доцент ти або не доцент"", — розповів Стеблюк.
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тридцять!
Острохондроз. Больная спина. Дело достаточно тёмное. В большей мере диагностику делают по симптомам. А если врач знает симптомы? Сотрясение головного мозга, вообще темное дело. Врач может симулировать. А ещё. Проводится "операция" на позвоночнике. Делается надрез и накладывается хирургический шов. А если группу задумать не с горяча, а за три года заранее и правильно вести медицинскую карту.
А це навпаки - із діда зробили бабцю...
сов'єтські закони ніхто не відміняв!
так що!
черга до якісного медичного спеціаліста, на пів року вперед.
є сумління?
Та ж хєрня і з прокурорами, суддями та іншою пошестю. І навіть із хоробрими мусораи. Воно туди не служити йде, а бабло косити собі і носити начальству. Та й депутати до депутатства не мають жодного стосунку: лобіювання, власний бізнес або просто поститутська діяльність з продажу голосів
Я мог бы получить третью-вторую группу инвалидности по трем различным заболеваниям, если бы в этом была необходимость. И получить её на законных основаниях. Для этого необходимо было бы просто предоставить необходимые документы. И многие врачи до войны просто этого не делали, т.к третья группа ничего не даёт, в Украине, с точки зрения облегчения жизни. А когда началась война, врачи просто легализовали свои заболевания. Никакого криминала - просто здравомыслие. Относительно учёных - их в Украине итак нет толком. И чужие учёные в Украину не приедут.