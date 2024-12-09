Суд оставил экс-руководителя Хмельницкой МСЭК Крупу под стражей

В понедельник, 9 декабря, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшего руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

Отмечается, что судьи рассмотрели апелляционную жалобу стороны защиты на постановление следственного судьи о продлении срока меры пресечения Крупе в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 280 миллионов гривен залога.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитника, а постановление следственного судьи ВАКС - без изменений.

Решение Апелляционной палаты вступило в силу с момента провозглашения, 9 декабря, и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.