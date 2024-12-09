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Новости
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Суд оставил экс-руководителя Хмельницкой МСЭК Крупу под стражей

Ексочільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа перебуватиме під вартою

В понедельник, 9 декабря, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшего руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

Отмечается, что судьи рассмотрели апелляционную жалобу стороны защиты на постановление следственного судьи о продлении срока меры пресечения Крупе в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 280 миллионов гривен залога.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитника, а постановление следственного судьи ВАКС - без изменений.

Решение Апелляционной палаты вступило в силу с момента провозглашения, 9 декабря, и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАКС продлил арест экс-руководителя Хмельницкой МСЭК Крупы и уменьшил залог до 280 млн грн

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

Автор: 

Антикоррупционный суд (1208) мера пресечения (456) Крупа Татьяна (31) МСЭК (82)


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Топ комментарии
+3
а діти ХТО? Голова Пенсійного фонду в Х області? Твкий самий...
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09.12.2024 16:48
+2
З такою "вітриною"? Хіба що тюльку на базарі продавати.
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09.12.2024 17:44
+1
Краще б повісилась, щоб дітей не ганьбити !
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09.12.2024 16:45
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Краще б повісилась, щоб дітей не ганьбити !
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09.12.2024 16:45 Ответить
а діти ХТО? Голова Пенсійного фонду в Х області? Твкий самий...
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09.12.2024 16:48 Ответить
А могла 10-20 % відслюнавити і вийти...
Але пока не на часі....
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09.12.2024 16:46 Ответить
Не хоче поділитися 'з ким треба'. А вже була би десь ''пОслицею'' за кордоном
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09.12.2024 16:54 Ответить
З такою "вітриною"? Хіба що тюльку на базарі продавати.
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09.12.2024 17:44 Ответить
А вона постаріла. За минулих трьох президентів вона цвіла як весняний тюльпан.)
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09.12.2024 16:54 Ответить
Цікаво у якій камері вона сидить?
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09.12.2024 17:11 Ответить
Для інвалідів!
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09.12.2024 17:43 Ответить
Пройде час і всі забудуть про неї, як забули Князєва, якого тихенько відпустили.
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09.12.2024 17:31 Ответить
Їй треба завагітніти, тоді може під цілодобовий домашній, так хто Крупу ******.. ти стане , хіба що інвалід, або прокурор ! Може обидва зразу?!!
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09.12.2024 17:42 Ответить
Зажала старуха баблішкоНе хоче(поки що) поділитися з тим шестью менеджерами нєпосільно нажитим...)))
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09.12.2024 17:51 Ответить
Ще не порішала?
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09.12.2024 18:10 Ответить
будуть тримати до зниження застави до 730 грн
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09.12.2024 18:16 Ответить
 
 