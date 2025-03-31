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Новости Дело Татьяны Крупы
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Апелляционный суд уменьшил залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы до 130 млн грн, - ВАКС

Коррупция в МСЭК: что нашли в телефоне Татьяны Крупы

31 марта Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу защиты на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения для Татьяны Крупы. Предыдущим решением суд постановил держать ее под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба АП ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

По результатам рассмотрения апелляции суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, отменив предыдущее решение и постановив новое решение, которым размер залога уменьшен до 130 миллионов гривен. В остальной части мера пресечения оставлена без изменений - Крупа остается под стражей.

Решение апелляционного суда вступило в законную силу с момента провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

Также читайте: Экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупе продлили арест на 2 месяца с возможностью 230 млн грн залога, - ВАКС

Дело Татьяны Крупы

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

В данное время ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

Читайте также: Крупу уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.

24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, которая подозревается в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуроры ищут деньги и недвижимость экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы в Украине и за рубежом. Конфискация возможна только после решения суда, - САП

Автор: 

арест (10454) Антикоррупционный суд (1206) Крупа Татьяна (30) МСЭК (81)


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Топ комментарии
+9
Ще й виплатять компенсацію!
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31.03.2025 12:59
+5
Дійде до десятини (10 відсотків від взятки) - і випустять....
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31.03.2025 12:55
+5
Наступним кроком буде переведення "тяжко хворої Крупи" в супроводі почесного ескорта малюківців на лікування в Австрію.
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31.03.2025 12:56
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Дійде до десятини (10 відсотків від взятки) - і випустять....
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31.03.2025 12:55 Ответить
Ще й виплатять компенсацію!
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31.03.2025 12:59 Ответить
ще й диван їй відремонтують за держкошт - а заодно збільшать піддиванний розмір для постільної білизни хабарів!
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31.03.2025 13:02 Ответить
100 лямів десь випарувалось? - чи вже в глибоких кишенях?
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31.03.2025 12:55 Ответить
Наступним кроком буде переведення "тяжко хворої Крупи" в супроводі почесного ескорта малюківців на лікування в Австрію.
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31.03.2025 12:56 Ответить
або із ГУР МО буде дозвіл - там ще не знають, що вона у них працювала весь цей час!
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31.03.2025 12:58 Ответить
Пішла торгівля
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31.03.2025 12:56 Ответить
Як думаєте, нагороду дадуть?...
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31.03.2025 12:57 Ответить
... але точно не посмертно- своїх не кидають "300"-х, врятують...
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31.03.2025 12:59 Ответить
Ще 2-3 судових рішення і можна буде браслет одягати і домашній арешт,потім вивезуть до кордону і щасливої дороги.
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31.03.2025 12:59 Ответить
Про всяк випадок нагадую, що $6 млн - це 242 млн (не рахуючи того, що не знайшли і що вона перевела в різне майно). Це так, аби не забували про те що "клятих порушників закону треба під час війни карати суворо і справедливо". А то бойові дідусі й їм подібні тільки одну категорію порушників закону хочуть карати суворо і справедливо)
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31.03.2025 13:01 Ответить
Переконали чортяк, що потрібно зменшити % свого хабаря....
Я б взагалі апелював, що он Рєзніков навіть не сидів, а скільки наторгував спи..ьохав тільки на яйцях в куртках, зі зброєю...
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31.03.2025 13:01 Ответить
пора випускати, вибачитись і компенсувати втрачену вигоду в десятикратному розмірі, це буде справедливо тим більше для депутатки Слуг. А ви тут воюйте....
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31.03.2025 13:14 Ответить
Чекають поки путлєр візьме на поруки....або маск внесе залог...Такі жирні "клієнти" під слідством довго сидять,поки гроши ще не закінчилися приховані...
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31.03.2025 13:22 Ответить
Отличная работа адвокатов,с судьями поработали,прокуроры и так все свои,осталось немного подождать,когда лохи успокоятся и можно будет вынести оправдательный вердикт.
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31.03.2025 13:39 Ответить
А когда ей уже суд постановит выписать ей премию?
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31.03.2025 13:42 Ответить
незабаром ...
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31.03.2025 15:44 Ответить
український суд самий гуманний суд в світі. Ще пару засідань суд позасідає і присудить заплатити цій Крупі за моральну та фізичну шкоду.
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31.03.2025 16:13 Ответить
схоже на торги при приватизац11
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31.03.2025 16:18 Ответить
Ще трохи і їй ще зарплату видадуть за час відсидки)))
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31.03.2025 16:44 Ответить
 
 