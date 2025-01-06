САП сообщила о подозрении главе Таможенной службы Звягинцеву за недекларирование имущества более чем на $100 тысяч

Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности главы Государственной таможенной службы Украины Сергею Звягинцеву в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Следствие установило, что в декларациях за 2021 - 2023 годы чиновник не отразил сведений о жилом доме площадью 236,8 кв. м. и земельном участке под Киевом, на котором он расположен.

"Указанная недвижимость, общая стоимость которой достигает более 100 тыс. дол. США, была оформлена на близкого родственника жены, однако фактически ее владельцем и распорядителем был чиновник и его семья. Досудебное расследование продолжается", - сообщают правоохранители.

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