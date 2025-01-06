САП сообщила о подозрении главе Таможенной службы Звягинцеву за недекларирование имущества более чем на $100 тысяч
Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности главы Государственной таможенной службы Украины Сергею Звягинцеву в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
Следствие установило, что в декларациях за 2021 - 2023 годы чиновник не отразил сведений о жилом доме площадью 236,8 кв. м. и земельном участке под Киевом, на котором он расположен.
"Указанная недвижимость, общая стоимость которой достигает более 100 тыс. дол. США, была оформлена на близкого родственника жены, однако фактически ее владельцем и распорядителем был чиновник и его семья. Досудебное расследование продолжается", - сообщают правоохранители.
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йому ті срані 100 тисяч баксів на тиждень випить і закусить
Та б... куди не ткни в тій державі, всюди митниця - або її аналог.
І ще питання, судити цих всіх злочинців кому довіримо??? Може тим самим що голодомор і гулаги придумали??? А чо? Досвід є...
Всьо забрати і поділити... Як круто...
А це так, це прикра випадковість...
Декларацій 1,5 млн.
Щорічні декларації за 2021-2022 роки необхідно подати до 31 січня 2024 року, а за 2023 рік - уже у звичний для всіх декларантів строк - до 31 березня 2024 року включно.
Близькі родичі, які проживають разом з декларантом. А далі родичів у декларації немає.
"Льогкім двіженієм рукі ..." 1,5 млн декларацій !!
Ще раз. У декларації тільки близькі родичі, які разом проживають. Далі родичі не вказуються.
Або родич наче сам купив ? А гроші у нього на це були ?
Тобто ми йдемо на Захід і декларації здавати будуть усі !