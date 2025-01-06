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САП сообщила о подозрении главе Таможенной службы Звягинцеву за недекларирование имущества более чем на $100 тысяч

Сергій Звягінцев

Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности главы Государственной таможенной службы Украины Сергею Звягинцеву в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Следствие установило, что в декларациях за 2021 - 2023 годы чиновник не отразил сведений о жилом доме площадью 236,8 кв. м. и земельном участке под Киевом, на котором он расположен.

"Указанная недвижимость, общая стоимость которой достигает более 100 тыс. дол. США, была оформлена на близкого родственника жены, однако фактически ее владельцем и распорядителем был чиновник и его семья. Досудебное расследование продолжается", - сообщают правоохранители.

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Автор: 

декларация (1359) Государственная таможенная служба (164) подозрение (491)


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Топ комментарии
+7
ну от нафіга доколупуватись до мєлочі ?

йому ті срані 100 тисяч баксів на тиждень випить і закусить
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06.01.2025 19:46
+5
В зелених це вже по приколу, якщо ти не під підозрою то ти "лошара".
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06.01.2025 19:59
+3
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06.01.2025 20:14
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ну от нафіга доколупуватись до мєлочі ?

йому ті срані 100 тисяч баксів на тиждень випить і закусить
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06.01.2025 19:46 Ответить
Дітям на сніданки більше дає, а тут пристали.
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06.01.2025 20:34 Ответить
Щось дуже дешево вони оцінили "житловий будинок площею 236,8 кв. м. та земельну ділянку під Києвом" - 100 штук баксів це десята частина, мабуть, від справжньої ціни. Але точно, що навіть не половина і не третина від справжньої ціни.
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06.01.2025 21:54 Ответить
може оцінка була в БТІ в 1997 році при курсі 1,82 за бакс
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06.01.2025 22:05 Ответить
будку собаке забыл задекларировать???)))
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06.01.2025 19:49 Ответить
в центрі Дубая
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06.01.2025 20:12 Ответить
Касабский головний каратель О.В.Своров був педофілом, мразотой та рабовласником, но він був правий коли казав - як шо митник (в орігиналі інтендант) 3 роки на посаді то можно відразу ссилати на каторгу до Сибиру і шоб не запитував ЗА ЧТО.
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06.01.2025 19:49 Ответить
Чесно? А як з силовиками? Лікарями? Вчителями? Депутатами? Міністрами? Офісом президента?
Та б... куди не ткни в тій державі, всюди митниця - або її аналог.
І ще питання, судити цих всіх злочинців кому довіримо??? Може тим самим що голодомор і гулаги придумали??? А чо? Досвід є...
Всьо забрати і поділити... Як круто...
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06.01.2025 20:42 Ответить
Честно. Шановний тут размова за митника, тому і митник. А можливо вставити любого з ващого перелику. Особисто мені гкдить від упирів з Держпраці та мусарів з інспекторами пожнагляду но размова про митників. Тому саме тут митники.
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06.01.2025 21:03 Ответить
Як казав наш лідор - надають по руках!!!
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06.01.2025 19:50 Ответить
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06.01.2025 20:14 Ответить
Надають, тому хто про нього розповів
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06.01.2025 20:35 Ответить
В зелених це вже по приколу, якщо ти не під підозрою то ти "лошара".
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06.01.2025 19:59 Ответить
Шось він відстав - за цеи час люди вже лями збили
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06.01.2025 20:10 Ответить
Якщо в кишеню покласти більше, то якось негарно
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06.01.2025 20:38 Ответить
"У нас відсутня корупція, бо всі корупціонери виїхали", - заявив президент Зеленський під час Bloomberg Economy Forum.
А це так, це прикра випадковість...
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06.01.2025 20:15 Ответить
хай руки покаже, руки хай покаєе!! вони у синцях, побиті?!
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06.01.2025 20:23 Ответить
За ледь помітними ознаками, тобто на загальному фоні якісь100К$, це дуже важко. Мабуть САП усім колективом ржала, бо в ніх ціх дрібниць ніхто не помічає - нікому, навіть НАЗК. Вони незалежна структура, від слова зовсім і від усіх!
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06.01.2025 20:24 Ответить
НАЗК не захищаю, але як вони можуть це виявити, якщо власність оформлена на іншу людину ?
Декларацій 1,5 млн.
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06.01.2025 20:57 Ответить
Бідні, орють, як "х..ло на галерах"! 1,5 млн. декларацій по десять аркушів кожна - їм молоко за шкідливість давати треба. Я два роки тому вийшов на пенсію. До 01.02.2024 року мав би подати декларацію, подав 04.02.2024 року. Спіймали! Склали протокол, тепер чекаю на суду і штраф у 1,5 тис. грн. Це все лірика. Близькі родичі вписані в декларацію та перевірити джерела надходження коштів не складно, далекі та друзі не виняток, хоч і не присутні в декларації. Все залишає фінансовий слід. Людина отримає гроши - сплачуває податки, витрачає - сплачуває. Кожна велика покупка повинна перевірятися! Справа в тому, що за долю, зовсім не малу, очи нічого не бачать, навіть прямих ознак.
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06.01.2025 22:23 Ответить
Вас спіймав комп"ютер.

Щорічні декларації за 2021-2022 роки необхідно подати до 31 січня 2024 року, а за 2023 рік - уже у звичний для всіх декларантів строк - до 31 березня 2024 року включно.

Близькі родичі, які проживають разом з декларантом. А далі родичів у декларації немає.

"Льогкім двіженієм рукі ..." 1,5 млн декларацій !!
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07.01.2025 22:29 Ответить
Ніякий компютер нічого не ловить, мене здал мій фахивець з запобігання корупції. Щодо декларацій. Декларант повинен вносити всіх близьких родичив до декларації, друга справа, що родичи мають право не надавати свої фінансові данні. Тому НАЗК, маючи цій перелік, за допомогою податкової легко може моніторити майновий і фінансовий стан близьких родичив, а за бажанням і недуже близьких. Все буде відно: на кого оформлено; хто сплачував за майно; хто сплачував чи не сплачував податки; джерела надходження коштів.
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08.01.2025 09:54 Ответить
У вашого антикора або доступ до бази (обмежений), або йому тєлєграма прийшла.

Ще раз. У декларації тільки близькі родичі, які разом проживають. Далі родичі не вказуються.
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09.01.2025 21:51 Ответить
$100 тисяч Лошара попався на дрібязку
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06.01.2025 20:24 Ответить
Мені завжди "подобалось" це формулювання "оформлено на родича". Як ? Подарували, обмін ...
Або родич наче сам купив ? А гроші у нього на це були ?

Тобто ми йдемо на Захід і декларації здавати будуть усі !

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06.01.2025 21:00 Ответить
Как же так, он же работал в очистке? (с)
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06.01.2025 21:20 Ответить
 
 