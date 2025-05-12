УКР
Новини Декларування недостовірної інформації
В.о. голови Митної служби Звягінцев не задекларував будинок під Києвом: справу передано до суду

сергій звягінцев

НАБУ і САП направили до суду обвинувальний акт стосовно в.о. голови Державної митної служби України Сергія Звягінцева, який не задекларував майно у передмісті столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як встановлено, у 2021–2023 роках обвинувачений не вказав в електронній декларації відомості про житловий будинок під Києвом площею 236,8 м. кв. та земельну ділянку під ним.

Слідство встановило, що нерухомість вартістю понад 100 тис. дол. США посадовець оформив на батька дружини, хоча насправді фактичним власником є він і його сім’я.

"Кваліфікація: ч. 1 ст. 366-2 КК України. Розслідування детективи та прокурори розпочали за власними напрацюваннями", - уточнили в НАБУ.

НАБУ (5429) декларація (1453) Державна митна служба (684)
Топ коментарі
+6
Ну забув... У нього тих будинків.... Хіба їх всі можна запам'ятати?...
12.05.2025 14:46 Відповісти
+1
Какая ісконно-посконная українская хвамілія.
Скільки їх, цих **********, керують українцями, висотують кров з українців?
12.05.2025 14:44 Відповісти
+1
12.05.2025 14:44 Відповісти
12.05.2025 14:44 Відповісти
Мабуть думав що на тещу переписав, ось і не вказав. Порадьте йому перевірити ще раз на кого записані удома за кордоном
12.05.2025 15:06 Відповісти
ніколи такого не було - і от знову

влада зельоних гнид у всій красі
12.05.2025 14:48 Відповісти
Красти почали ще при совке, а усі наші правителі просто продовжили цю традицію
12.05.2025 15:09 Відповісти
Якось по бідному - копайте ще
12.05.2025 14:54 Відповісти
100 тис$? Так це ж початківець, по спортивним міркам на дорослий розряд ще не тягне...
12.05.2025 14:55 Відповісти
А тим більше порочить таку посаду
12.05.2025 15:11 Відповісти
та про таку дрібничку
він просто забув..
12.05.2025 15:48 Відповісти
 
 