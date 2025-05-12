В.о. голови Митної служби Звягінцев не задекларував будинок під Києвом: справу передано до суду

НАБУ і САП направили до суду обвинувальний акт стосовно в.о. голови Державної митної служби України Сергія Звягінцева, який не задекларував майно у передмісті столиці.

Як встановлено, у 2021–2023 роках обвинувачений не вказав в електронній декларації відомості про житловий будинок під Києвом площею 236,8 м. кв. та земельну ділянку під ним.

Слідство встановило, що нерухомість вартістю понад 100 тис. дол. США посадовець оформив на батька дружини, хоча насправді фактичним власником є він і його сім’я.

"Кваліфікація: ч. 1 ст. 366-2 КК України. Розслідування детективи та прокурори розпочали за власними напрацюваннями", - уточнили в НАБУ.

