Не задекларировал почти 2 млн грн: Сообщено о подозрении бывшему должностному лицу Хмельницкой прокуратуры, - ГБР

Сообщено о подозрении бывшему заместителю начальника одного из отделов Хмельницкой областной прокуратуры. Он умышленно не задекларировал долг в более 50 тыс. долларов США, полученный от предпринимателя еще до вступления в должность.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, до начала службы в органах прокуратуры мужчина занимал руководящую должность в одном из правоохранительных органов Волновахского района Донецкой области. В течение трех лет он систематически занимал у предпринимателя наличные - от 2 до 20 тыс. долларов - под письменные расписки. В качестве основания он отмечал якобы потребность в инвестициях в недвижимость или покупку автомобиля. Общая сумма долга достигла 52 тыс. долларов США.

"Однако бывший милиционер не намеревался возвращать средства, постоянно придумывал поводы для отсрочки выплат и пользовался своим служебным статусом для избежания обязательств. После перехода на работу в прокуратуру ситуация не изменилась - он продолжал игнорировать долг", - рассказали в ГБР.

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Таким образом, в течение пяти лет чиновник умышленно не отмечал это финансовое обязательство в ежегодных декларациях, хотя был обязан отражать его в соответствующем разделе. По версии следствия, это было сделано намеренно - с целью избежания ответственности и сокрытия долга.

Так, по результатам полной проверки деклараций, проведенной НАПК, выявлено недекларирование имущества на общую сумму почти 2 млн грн.

В марте 2025 года чиновник уволился из органов прокуратуры.

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Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах), ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (умышленное непредставление сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления). Фигуранту избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.