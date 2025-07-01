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Новини Фото Корупція та мобілізація
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Вимагав гроші з футбольної команди за "захист" від мобілізації: у Дніпрі судитимуть військового ТЦК, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця одного з районних ТЦК та СП Дніпра, який за гроші обіцяв "вберегти" громадян від мобілізації. 

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

У Дніпрі військовий ТЦК вимагав гроші за уникнення мобілізації

За даними слідства, військовий вимагав від знайомого тренера місцевої аматорської футбольної команди 2 тисячі гривень за "допомогу" - обіцяв видати повістку, яка начебто могла гарантувати уникнення мобілізації при показі на блокпостах. Згодом він запропонував таку ж "послугу" для всієї футбольної команди, яка планувала виїзд на матч до іншого міста. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди склала 35 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали військового під час передачі коштів. Встановлено, що він мав доступ до незаповнених повісток з підписом і печаткою військового комісара. Частину бланків, які отримував для вручення призовникам, він залишав собі та продавав.

Йому інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

Дніпро (3323) мобілізація (3142) ДБР (3591) Дніпропетровська область (3950) Дніпровський район (120)


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Топ коментарі
+4
а військом, який підписав стоси порожніх повісткок та поставив на них печатки, знов не при справах?
хитро...
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01.07.2025 11:53 Відповісти
+3
Так це ж ІПСО. І фейк.
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01.07.2025 11:56 Відповісти
+3
Погубила сотрудника ТЦК любовь к футболу.
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01.07.2025 11:58 Відповісти
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Хотів зробити добро людям, а вони його здали
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01.07.2025 11:53 Відповісти
а військом, який підписав стоси порожніх повісткок та поставив на них печатки, знов не при справах?
хитро...
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01.07.2025 11:53 Відповісти
Ту повістку бланк можна дома на принтері надрукувать разом з печатками та підписами. Так шо воєнрук міг навіть не знати
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01.07.2025 11:58 Відповісти
чому тоді ст.368 КК (хабарництво), а не ст.358 КК (підробка документів) та ст.190 КК (шахрайство)?!
щось не клеїться
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01.07.2025 11:59 Відповісти
Бо іде слідство, потім перекваліфікують, якщо воєнрук дійсно "не при ділах"
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01.07.2025 12:05 Відповісти
"я не я, та й ручка взагалі не моя" (с)
буває
тіко у нас військом, а "воєнрук" то колись у школі був на нвп
тоді "воєнрук" дійсно не при справах, давно було...
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01.07.2025 12:07 Відповісти
воєнрук, воєнкум, воєнком,..., какая разніца
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01.07.2025 12:08 Відповісти
може й так
головне, шоби "наш слоняра" ракет до patriot нарешті відсипав, побільше, а може й tomahawkами підсобив, сумно якось без них
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01.07.2025 12:11 Відповісти
Все буде. Навіть скоріше ніж зеленьські родять ракетну програму. Треба трошки потерпіти ще.
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01.07.2025 12:13 Відповісти
Не знав як ділитися, але його, напевно, "навчили" як робити усе "правильно"
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01.07.2025 12:04 Відповісти
Так це ж ІПСО. І фейк.
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01.07.2025 11:56 Відповісти
ну так, ну так
дбр-вці та прокурори ще ті іпсо-шники
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01.07.2025 11:58 Відповісти
Погубила сотрудника ТЦК любовь к футболу.
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01.07.2025 11:58 Відповісти
Скоріше демпінг.
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01.07.2025 12:01 Відповісти
А міг розпочати з одиночних видів спорту, а так жадібність згубила.
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01.07.2025 12:05 Відповісти
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01.07.2025 11:58 Відповісти
Покажіть обличчя мужнього героя тилу! Хоробрим, чесним, майже святим ТЦКунам немає чого соромитися та приховувати.
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01.07.2025 11:59 Відповісти
А між ділом, даремно ти так. Він гріха на душу не брав і нікого насильно до буса не пакував. Так що на відміну від своїх колег годованих кабанів - так, він святий
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01.07.2025 12:06 Відповісти
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01.07.2025 12:23 Відповісти
Судити, таке лайно, це, як покарати щуку, кинувши її у річку, щоб втопилася!!
Ця кривава історія, з використання гнидами, свого посадового становища для проведення корупційних дій, які становлять загрозу для Національної безпеки України, має завершитися!! Виключно, видінням їх на шибениці!! Сирійці, це дієво роблять, з часу втечі асада на московію, а в Україні, з 2014 року, портновщина+татарівщина, під контролем осіб з Урядового кварталу, підвели Українців до смертей, від московитів з 2019 року!
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01.07.2025 11:59 Відповісти
Пустили свої хабарницькі щупальця у все що дотягнуться.
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01.07.2025 12:03 Відповісти
Та що ви, це стовідсотково поодинокий випадок, а так працівники ТЦК доблесні, зі 100% пораненнями, дуже добрі і просто запрошуюсь оновити дані. А от ухилянти - це справжні вороги України.
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01.07.2025 12:03 Відповісти
Та немає взагалі таких випадків, одна невдала спроба, й то зарубили по лікоть на корню.
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01.07.2025 12:07 Відповісти
Це все кацапські фейки. Не треба обсирати ТЦК, як кури драбину.
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01.07.2025 12:06 Відповісти
Взяли за демпінг. Щоб іншим не повадно було продавати за тисячі гривень ,коли йдуть суми в доларах в рази більші
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01.07.2025 12:09 Відповісти
Скажу чесно. Якби мені довелося працювати в ТЦК, то я би брав хабарі, але насильства до людей би не потерпів!!!
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01.07.2025 12:10 Відповісти
Ти дивися, а то превентивні заходи застосують... за хабарництво.
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01.07.2025 12:23 Відповісти
а якби не давали, впиралися, верещали про конституційні права, то бив би?
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01.07.2025 12:24 Відповісти
Тю, в Тернопільській області маса колишніх футболістів, які вже повішали бутси, мають відстрочки.
Варто лиш звірити заявки команд на сезон та на ігри чемпіонату.
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01.07.2025 12:17 Відповісти
 
 