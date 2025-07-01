Вимагав гроші з футбольної команди за "захист" від мобілізації: у Дніпрі судитимуть військового ТЦК, - ДБР. ФОТО
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця одного з районних ТЦК та СП Дніпра, який за гроші обіцяв "вберегти" громадян від мобілізації.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, військовий вимагав від знайомого тренера місцевої аматорської футбольної команди 2 тисячі гривень за "допомогу" - обіцяв видати повістку, яка начебто могла гарантувати уникнення мобілізації при показі на блокпостах. Згодом він запропонував таку ж "послугу" для всієї футбольної команди, яка планувала виїзд на матч до іншого міста. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди склала 35 тисяч гривень.
Правоохоронці затримали військового під час передачі коштів. Встановлено, що він мав доступ до незаповнених повісток з підписом і печаткою військового комісара. Частину бланків, які отримував для вручення призовникам, він залишав собі та продавав.
Йому інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хитро...
щось не клеїться
буває
тіко у нас військом, а "воєнрук" то колись у школі був на нвп
тоді "воєнрук" дійсно не при справах, давно було...
головне, шоби "наш слоняра" ракет до patriot нарешті відсипав, побільше, а може й tomahawkами підсобив, сумно якось без них
дбр-вці та прокурори ще ті іпсо-шники
Ця кривава історія, з використання гнидами, свого посадового становища для проведення корупційних дій, які становлять загрозу для Національної безпеки України, має завершитися!! Виключно, видінням їх на шибениці!! Сирійці, це дієво роблять, з часу втечі асада на московію, а в Україні, з 2014 року, портновщина+татарівщина, під контролем осіб з Урядового кварталу, підвели Українців до смертей, від московитів з 2019 року!
Варто лиш звірити заявки команд на сезон та на ігри чемпіонату.