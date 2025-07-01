Вимагав гроші з футбольної команди за "захист" від мобілізації: у Дніпрі судитимуть військового ТЦК, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця одного з районних ТЦК та СП Дніпра, який за гроші обіцяв "вберегти" громадян від мобілізації.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, військовий вимагав від знайомого тренера місцевої аматорської футбольної команди 2 тисячі гривень за "допомогу" - обіцяв видати повістку, яка начебто могла гарантувати уникнення мобілізації при показі на блокпостах. Згодом він запропонував таку ж "послугу" для всієї футбольної команди, яка планувала виїзд на матч до іншого міста. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди склала 35 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали військового під час передачі коштів. Встановлено, що він мав доступ до незаповнених повісток з підписом і печаткою військового комісара. Частину бланків, які отримував для вручення призовникам, він залишав собі та продавав.

Йому інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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