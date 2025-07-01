Вымогал деньги у футбольной команды за "защиту" от мобилизации: в Днепре будут судить военного ТЦК, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего одного из районных ТЦК и СП Днепра, который за деньги обещал "уберечь" граждан от мобилизации.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, военный требовал от знакомого тренера местной любительской футбольной команды 2 тысячи гривен за "помощь" - обещал выдать повестку, которая якобы могла гарантировать избежание мобилизации при показе на блокпостах. Впоследствии он предложил такую же "услугу" для всей футбольной команды, которая планировала выезд на матч в другой город. Общая сумма полученной неправомерной выгоды составила 35 тысяч гривен.

Правоохранители задержали военного во время передачи средств. Установлено, что он имел доступ к незаполненным повесткам с подписью и печатью военного комиссара. Часть бланков, которые получал для вручения призывникам, он оставлял себе и продавал.

Ему инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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