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Новости Коррупция
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Вымогал деньги у футбольной команды за "защиту" от мобилизации: в Днепре будут судить военного ТЦК, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего одного из районных ТЦК и СП Днепра, который за деньги обещал "уберечь" граждан от мобилизации.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

В Днепре военный ТЦК требовал деньги за уклонение от мобилизации

По данным следствия, военный требовал от знакомого тренера местной любительской футбольной команды 2 тысячи гривен за "помощь" - обещал выдать повестку, которая якобы могла гарантировать избежание мобилизации при показе на блокпостах. Впоследствии он предложил такую же "услугу" для всей футбольной команды, которая планировала выезд на матч в другой город. Общая сумма полученной неправомерной выгоды составила 35 тысяч гривен.

Правоохранители задержали военного во время передачи средств. Установлено, что он имел доступ к незаполненным повесткам с подписью и печатью военного комиссара. Часть бланков, которые получал для вручения призывникам, он оставлял себе и продавал.

Ему инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

Днепр (4463) мобилизация (2830) ГБР (3077) Днепропетровская область (4173) Днепровский район (118)


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Топ комментарии
+13
а військом, який підписав стоси порожніх повісткок та поставив на них печатки, знов не при справах?
хитро...
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01.07.2025 11:53 Ответить
+11
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01.07.2025 11:58 Ответить
+6
Погубила сотрудника ТЦК любовь к футболу.
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01.07.2025 11:58 Ответить
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Хотів зробити добро людям, а вони його здали
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01.07.2025 11:53 Ответить
а військом, який підписав стоси порожніх повісткок та поставив на них печатки, знов не при справах?
хитро...
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01.07.2025 11:53 Ответить
Ту повістку бланк можна дома на принтері надрукувать разом з печатками та підписами. Так шо воєнрук міг навіть не знати
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01.07.2025 11:58 Ответить
чому тоді ст.368 КК (хабарництво), а не ст.358 КК (підробка документів) та ст.190 КК (шахрайство)?!
щось не клеїться
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01.07.2025 11:59 Ответить
Бо іде слідство, потім перекваліфікують, якщо воєнрук дійсно "не при ділах"
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01.07.2025 12:05 Ответить
"я не я, та й ручка взагалі не моя" (с)
буває
тіко у нас військом, а "воєнрук" то колись у школі був на нвп
тоді "воєнрук" дійсно не при справах, давно було...
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01.07.2025 12:07 Ответить
воєнрук, воєнкум, воєнком,..., какая разніца
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01.07.2025 12:08 Ответить
може й так
головне, шоби "наш слоняра" ракет до patriot нарешті відсипав, побільше, а може й tomahawkами підсобив, сумно якось без них
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01.07.2025 12:11 Ответить
Все буде. Навіть скоріше ніж зеленьські родять ракетну програму. Треба трошки потерпіти ще.
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01.07.2025 12:13 Ответить
Не знав як ділитися, але його, напевно, "навчили" як робити усе "правильно"
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01.07.2025 12:04 Ответить
Так це ж ІПСО. І фейк.
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01.07.2025 11:56 Ответить
ну так, ну так
дбр-вці та прокурори ще ті іпсо-шники
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01.07.2025 11:58 Ответить
Погубила сотрудника ТЦК любовь к футболу.
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01.07.2025 11:58 Ответить
Скоріше демпінг.
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01.07.2025 12:01 Ответить
А міг розпочати з одиночних видів спорту, а так жадібність згубила.
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01.07.2025 12:05 Ответить
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01.07.2025 11:58 Ответить
Покажіть обличчя мужнього героя тилу! Хоробрим, чесним, майже святим ТЦКунам немає чого соромитися та приховувати.
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01.07.2025 11:59 Ответить
А між ділом, даремно ти так. Він гріха на душу не брав і нікого насильно до буса не пакував. Так що на відміну від своїх колег годованих кабанів - так, він святий
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01.07.2025 12:06 Ответить
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01.07.2025 12:23 Ответить
Судити, таке лайно, це, як покарати щуку, кинувши її у річку, щоб втопилася!!
Ця кривава історія, з використання гнидами, свого посадового становища для проведення корупційних дій, які становлять загрозу для Національної безпеки України, має завершитися!! Виключно, видінням їх на шибениці!! Сирійці, це дієво роблять, з часу втечі асада на московію, а в Україні, з 2014 року, портновщина+татарівщина, під контролем осіб з Урядового кварталу, підвели Українців до смертей, від московитів з 2019 року!
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01.07.2025 11:59 Ответить
Пустили свої хабарницькі щупальця у все що дотягнуться.
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01.07.2025 12:03 Ответить
Та що ви, це стовідсотково поодинокий випадок, а так працівники ТЦК доблесні, зі 100% пораненнями, дуже добрі і просто запрошуюсь оновити дані. А от ухилянти - це справжні вороги України.
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01.07.2025 12:03 Ответить
Та немає взагалі таких випадків, одна невдала спроба, й то зарубили по лікоть на корню.
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01.07.2025 12:07 Ответить
Це все кацапські фейки. Не треба обсирати ТЦК, як кури драбину.
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01.07.2025 12:06 Ответить
Взяли за демпінг. Щоб іншим не повадно було продавати за тисячі гривень ,коли йдуть суми в доларах в рази більші
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01.07.2025 12:09 Ответить
Скажу чесно. Якби мені довелося працювати в ТЦК, то я би брав хабарі, але насильства до людей би не потерпів!!!
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01.07.2025 12:10 Ответить
Ти дивися, а то превентивні заходи застосують... за хабарництво.
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01.07.2025 12:23 Ответить
а якби не давали, впиралися, верещали про конституційні права, то бив би?
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01.07.2025 12:24 Ответить
Так самі несуть. Навіщо мене "працювати" з тими хто не несе? Л-Логіка
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01.07.2025 12:54 Ответить
Взаємозв'язку між хабарями та побиттям людей не вбачаєте ?
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01.07.2025 12:33 Ответить
Тю, в Тернопільській області маса колишніх футболістів, які вже повішали бутси, мають відстрочки.
Варто лиш звірити заявки команд на сезон та на ігри чемпіонату.
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01.07.2025 12:17 Ответить
Цього типа треба садити за підрив боєздатності! Четвертий рік війни! Які нах футбольні команди???
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01.07.2025 12:32 Ответить
правильно - ніяких футболів - тільки гей -паради та прес -конференції зе
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01.07.2025 12:34 Ответить
Та пішов ти, ... на гейпарад, чи на конференцію!
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01.07.2025 13:20 Ответить
 
 