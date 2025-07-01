Вымогал деньги у футбольной команды за "защиту" от мобилизации: в Днепре будут судить военного ТЦК, - ГБР. ФОТО
Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего одного из районных ТЦК и СП Днепра, который за деньги обещал "уберечь" граждан от мобилизации.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, военный требовал от знакомого тренера местной любительской футбольной команды 2 тысячи гривен за "помощь" - обещал выдать повестку, которая якобы могла гарантировать избежание мобилизации при показе на блокпостах. Впоследствии он предложил такую же "услугу" для всей футбольной команды, которая планировала выезд на матч в другой город. Общая сумма полученной неправомерной выгоды составила 35 тысяч гривен.
Правоохранители задержали военного во время передачи средств. Установлено, что он имел доступ к незаполненным повесткам с подписью и печатью военного комиссара. Часть бланков, которые получал для вручения призывникам, он оставлял себе и продавал.
Ему инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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хитро...
щось не клеїться
буває
тіко у нас військом, а "воєнрук" то колись у школі був на нвп
тоді "воєнрук" дійсно не при справах, давно було...
головне, шоби "наш слоняра" ракет до patriot нарешті відсипав, побільше, а може й tomahawkами підсобив, сумно якось без них
дбр-вці та прокурори ще ті іпсо-шники
Ця кривава історія, з використання гнидами, свого посадового становища для проведення корупційних дій, які становлять загрозу для Національної безпеки України, має завершитися!! Виключно, видінням їх на шибениці!! Сирійці, це дієво роблять, з часу втечі асада на московію, а в Україні, з 2014 року, портновщина+татарівщина, під контролем осіб з Урядового кварталу, підвели Українців до смертей, від московитів з 2019 року!
Варто лиш звірити заявки команд на сезон та на ігри чемпіонату.