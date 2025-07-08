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Виманили у забудовника понад $2 млн за землю для житла військових: на Тернопільщині викрито аферистів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Нацполіція викрила шахрайську схему, у якій двоє адвокатів із Тернопільщини та їхній спільник ошукали підприємця, обіцяючи оформити землю військової частини під багатоквартирний будинок у Львові.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

Нацполіція викрила аферистів, які виманили понад 2 млн доларів за землю для військових
Нацполіція викрила аферистів, які виманили понад 2 млн доларів за землю для військових

Як зазначається, двоє адвокатів - батько і син - організувати виділення землі військової частини під багатоквартирний будинок у Львові. При цьому значна кількість квартир мала бути передана родинам військових. Однак документи на землю так і не оформили, а гроші шахраї привласнили.

Зловмисники запросили понад 2 млн доларів за "вирішення юридичних питань". Кошти потерпілий передавав готівкою кількома етапами, отримуючи натомість підроблені документи.

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Нацполіція викрила аферистів, які виманили понад 2 млн доларів за землю для військових
Нацполіція викрила аферистів, які виманили понад 2 млн доларів за землю для військових

Поліція провела 8 обшуків у Тернопільській області та Києві, вилучила документи, телефони та автомобілі.

Фігурантам оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 60 млн грн для кожного.

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Нацполіція викрила аферистів, які виманили понад 2 млн доларів за землю для військових
Нацполіція викрила аферистів, які виманили понад 2 млн доларів за землю для військових
Нацполіція викрила аферистів, які виманили понад 2 млн доларів за землю для військових
Нацполіція викрила аферистів, які виманили понад 2 млн доларів за землю для військових
Нацполіція викрила аферистів, які виманили понад 2 млн доларів за землю для військових
Нацполіція викрила аферистів, які виманили понад 2 млн доларів за землю для військових

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під виглядом благодійності намагався підкупити військового: на Одещині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

шахрайство (1126) Тернопільська область (611)


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Людина вагитна, без ліфчика, в одних трусах, а їі в кайдани ! Ганьба !
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08.07.2025 15:43 Відповісти
У камері співкамерники скинуться й сшиють йому який потрібно.
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08.07.2025 16:13 Відповісти
Шукайте гроші у животі останнього. Його відразу треба на операційний стіл!
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08.07.2025 16:04 Відповісти
Людина тяжко працювала по схемі Зеленського - "кручу верчу".
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08.07.2025 16:05 Відповісти
А на 10 фото, то мозок цієї оборутки?
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08.07.2025 16:11 Відповісти
То сейф!
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08.07.2025 16:18 Відповісти
Скоріше музична шкатулка. Й мабуть ще й мобілізаційного віку?
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08.07.2025 16:25 Відповісти
просто жесть - ,,людина,, хвора на рахіт, а її в кайданки.
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08.07.2025 16:15 Відповісти
 
 