Виманили у забудовника понад $2 млн за землю для житла військових: на Тернопільщині викрито аферистів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Нацполіція викрила шахрайську схему, у якій двоє адвокатів із Тернопільщини та їхній спільник ошукали підприємця, обіцяючи оформити землю військової частини під багатоквартирний будинок у Львові.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.





Як зазначається, двоє адвокатів - батько і син - організувати виділення землі військової частини під багатоквартирний будинок у Львові. При цьому значна кількість квартир мала бути передана родинам військових. Однак документи на землю так і не оформили, а гроші шахраї привласнили.

Зловмисники запросили понад 2 млн доларів за "вирішення юридичних питань". Кошти потерпілий передавав готівкою кількома етапами, отримуючи натомість підроблені документи.

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Поліція провела 8 обшуків у Тернопільській області та Києві, вилучила документи, телефони та автомобілі.

Фігурантам оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 60 млн грн для кожного.

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