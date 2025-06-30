Під виглядом благодійності намагався підкупити військового: на Одещині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

ДПСУ спільно з поліцією затримали 36-річного жителя Березівського району, який намагався дати хабар військовослужбовцю після реалізації шахрайської схеми з використанням благодійних коштів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.





Як зазначається, чоловік разом з невстановленими спільниками організував схему, прикриваючись доброчинністю: під приводом передачі допомоги для військової частини на суму 80 тисяч гривень він фактично підготував підґрунтя для фінансової махінації. Отримавши новий транш благодійних коштів, зловмисник не придбав обіцяних медичних засобів, а привласнив гроші. Частину він запропонував військовому як неправомірну вигоду, щоб той не фіксував фактичну відсутність поставок.

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Під час передачі хабара та фальшивої накладної його затримали. У ході обшуків вилучено гроші, телефон і авто. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України. Йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення 363 360 грн застави.

Триває досудове розслідування, встановлюють інших учасників схеми.

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