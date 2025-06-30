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Новини Фото Фінансові шахрайства
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Під виглядом благодійності намагався підкупити військового: на Одещині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

ДПСУ спільно з поліцією затримали 36-річного жителя Березівського району, який намагався дати хабар військовослужбовцю після реалізації шахрайської схеми з використанням благодійних коштів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

На Одещині затримали шахрая, який під виглядом благодійності намагався підкупити військового
На Одещині затримали шахрая, який під виглядом благодійності намагався підкупити військового

Як зазначається, чоловік разом з невстановленими спільниками організував схему, прикриваючись доброчинністю: під приводом передачі допомоги для військової частини на суму 80 тисяч гривень він фактично підготував підґрунтя для фінансової махінації. Отримавши новий транш благодійних коштів, зловмисник не придбав обіцяних медичних засобів, а привласнив гроші. Частину він запропонував військовому як неправомірну вигоду, щоб той не фіксував фактичну відсутність поставок.

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На Одещині затримали шахрая, який під виглядом благодійності намагався підкупити військового
На Одещині затримали шахрая, який під виглядом благодійності намагався підкупити військового
На Одещині затримали шахрая, який під виглядом благодійності намагався підкупити військового

Під час передачі хабара та фальшивої накладної його затримали. У ході обшуків вилучено гроші, телефон і авто. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України. Йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення 363 360 грн застави.

Триває досудове розслідування, встановлюють інших учасників схеми.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6208) Одеська область (3351) гуманітарна допомога (1008)


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