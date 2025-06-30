УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10265 відвідувачів онлайн
Новини Знищення окупантів на Сумському напрямку
788 13

Наступ росіян вдалося пригальмувати на Сумщині. Ворог має великі втрати і не ризикує використовувати бронетехніку, - Держприкордонслужба

ліквідація

Кількість штурмових спроб противника на Сумщині зменшилась через те, що армія РФ зазнає великих втрат. 

Як інформує Цензор.НЕТ. про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він наголосив, що у смугах оборони в межах Хотінської та Юнаківської громад,  де воюють підрозділи ДПСУ десятки вбитих та поранених загарбників. Як і раніше, ворог на цьому відтинку не застосовує бронетехніку.

"Можливо, не має її в достатній кількості. Або розуміючи, що ці дії - застосування колон техніки - ні до чого не призведуть, вона буде просто знищена. На решті території прикордоння Сумської області не припиняються обстріли. Ворог використовує різноманітне озброєння і артилерією, і танки, міномети", - розповів речник ДПСУ.

Нагадаємо, днями у ДПСУ повідомили, що російські диверсійно-розвідувальні групи стали рідше намагатися проривати український кордон, зокрема на напрямку Сумської області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони дронами завдали ударів по російських мотоциклах та "буханках" на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18060) Держприкордонслужба ДПСУ (6208) Сумська область (3964)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Валяються лапті
Розкидані роги
Кацапський атряд
НЕ пройшов й пів дороги.
показати весь коментар
30.06.2025 11:05 Відповісти
+2
Орки воюють по принципу "купили скот - забили скот". Зараз йде забой скота який поперся на кантракт завдяки крашеному миротворцю.
Трампівський призов...
показати весь коментар
30.06.2025 11:03 Відповісти
+1
Повертайте В.Ф. Залужного.
Що б потім не пригальмовувати потужно на Банковій.
Хоча, вже х.з., може то такий план...
показати весь коментар
30.06.2025 11:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Орки воюють по принципу "купили скот - забили скот". Зараз йде забой скота який поперся на кантракт завдяки крашеному миротворцю.
Трампівський призов...
показати весь коментар
30.06.2025 11:03 Відповісти
Ну утилізація м'яса у них йшла і раніше
Тому у землі вже 1 000 000 голів , а в строю 10ки каліч-батальйонів
РФ відправила в бій калік на милицях
показати весь коментар
30.06.2025 11:07 Відповісти
Був всплеск кантрактнікав коли вирішили що війні кінець, - йшли ті що думали встигнуть отримати мільйон. Але щось, видно, пішло не так...
показати весь коментар
30.06.2025 11:10 Відповісти
Ну це так призентувалось по рашка ТВ ,бо з огляду на вище зазначену новину , про каліч батальони, варіанту тіки 2:
1) Або той сплеск був слабшим ніж його піарили
2) Або цапіки почали утилізувати своє м'ясо навіть швидше ніж було
показати весь коментар
30.06.2025 11:28 Відповісти
Валяються лапті
Розкидані роги
Кацапський атряд
НЕ пройшов й пів дороги.
показати весь коментар
30.06.2025 11:05 Відповісти
Як пригальмувати? 😲 Сирський, а потім і сам Зєлєнскій заявили що наступ зупинено і все забеторовано застабілізовано! 🤔
показати весь коментар
30.06.2025 11:10 Відповісти
Ну згідно до DeepState - там дійсно нема просувань. Навіть ми щось відбили
Тому цього разу Зе - не збрехав
Останнім часом він взагалі , щось став більше фактів давати .
Чи то спілкування з Європейцями так діє чи хлопець захворів. Я хз
показати весь коментар
30.06.2025 11:21 Відповісти
Новеньке і Журавку орки взяли ще в кінці лютого а та карта показувала сіру зону і так до кінця квітня коли вже брехати було якось не дуже.
показати весь коментар
30.06.2025 12:36 Відповісти
Довбойобику , по-перше , ти маніпулюєш з датами.
По-друге , маніпулюєш суттю
Дешева кацапська тактика
Те що кацап відправляв своє м'ясо на забій у то мікросела з кінця лютого : повісити ганчірку і здохнути не означає , що села контролювались ворогом

По-третє, звісно неточності бувають на фронті , бо коли ми кажемо про такі мікро-села, як вище згадані - то нічого дивного
Тому так , у них бувають затримки з оновленням подекуди до кількох тижнів
Тим не меньш це найточніша карта активних бойових дій на зараз
показати весь коментар
30.06.2025 12:51 Відповісти
Повертайте В.Ф. Залужного.
Що б потім не пригальмовувати потужно на Банковій.
Хоча, вже х.з., може то такий план...
показати весь коментар
30.06.2025 11:21 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2025 11:25 Відповісти
вдалося пригальмувати, не зупинити, а трішки-трішечки пригальмувати.
показати весь коментар
30.06.2025 12:31 Відповісти
Та просто орки на цій ділянці вийшли на позиції 10-12 км від кордону і поки що зупинилися. А на Веретинівці добре чути постійну канонаду з півночі і північного сходу
показати весь коментар
30.06.2025 12:33 Відповісти
 
 