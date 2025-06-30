Наступ росіян вдалося пригальмувати на Сумщині. Ворог має великі втрати і не ризикує використовувати бронетехніку, - Держприкордонслужба
Кількість штурмових спроб противника на Сумщині зменшилась через те, що армія РФ зазнає великих втрат.
Як інформує Цензор.НЕТ. про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Він наголосив, що у смугах оборони в межах Хотінської та Юнаківської громад, де воюють підрозділи ДПСУ десятки вбитих та поранених загарбників. Як і раніше, ворог на цьому відтинку не застосовує бронетехніку.
"Можливо, не має її в достатній кількості. Або розуміючи, що ці дії - застосування колон техніки - ні до чого не призведуть, вона буде просто знищена. На решті території прикордоння Сумської області не припиняються обстріли. Ворог використовує різноманітне озброєння і артилерією, і танки, міномети", - розповів речник ДПСУ.
Нагадаємо, днями у ДПСУ повідомили, що російські диверсійно-розвідувальні групи стали рідше намагатися проривати український кордон, зокрема на напрямку Сумської області.
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Трампівський призов...
Тому у землі вже 1 000 000 голів , а в строю 10ки каліч-батальйонів
РФ відправила в бій калік на милицях
1) Або той сплеск був слабшим ніж його піарили
2) Або цапіки почали утилізувати своє м'ясо навіть швидше ніж було
Розкидані роги
Кацапський атряд
НЕ пройшов й пів дороги.
забеторованозастабілізовано! 🤔
Тому цього разу Зе - не збрехав
Останнім часом він взагалі , щось став більше фактів давати .
Чи то спілкування з Європейцями так діє чи хлопець захворів. Я хз
По-друге , маніпулюєш суттю
Дешева кацапська тактика
Те що кацап відправляв своє м'ясо на забій у то мікросела з кінця лютого : повісити ганчірку і здохнути не означає , що села контролювались ворогом
По-третє, звісно неточності бувають на фронті , бо коли ми кажемо про такі мікро-села, як вище згадані - то нічого дивного
Тому так , у них бувають затримки з оновленням подекуди до кількох тижнів
Тим не меньш це найточніша карта активних бойових дій на зараз
Що б потім не пригальмовувати потужно на Банковій.
Хоча, вже х.з., може то такий план...