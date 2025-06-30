Наступ росіян вдалося пригальмувати на Сумщині. Ворог має великі втрати і не ризикує використовувати бронетехніку, - Держприкордонслужба

Кількість штурмових спроб противника на Сумщині зменшилась через те, що армія РФ зазнає великих втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він наголосив, що у смугах оборони в межах Хотінської та Юнаківської громад, де воюють підрозділи ДПСУ десятки вбитих та поранених загарбників. Як і раніше, ворог на цьому відтинку не застосовує бронетехніку.

"Можливо, не має її в достатній кількості. Або розуміючи, що ці дії - застосування колон техніки - ні до чого не призведуть, вона буде просто знищена. На решті території прикордоння Сумської області не припиняються обстріли. Ворог використовує різноманітне озброєння і артилерією, і танки, міномети", - розповів речник ДПСУ.

Нагадаємо, днями у ДПСУ повідомили, що російські диверсійно-розвідувальні групи стали рідше намагатися проривати український кордон, зокрема на напрямку Сумської області.

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