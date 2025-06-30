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Новости Уничтожение оккупантов на Сумском направлении
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Наступление россиян удалось притормозить на Сумщине. Враг несет большие потери и не рискует использовать бронетехнику, - Госпогранслужба

ліквідація

Количество штурмовых попыток противника на Сумщине уменьшилось из-за того, что армия РФ несет большие потери.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он отметил, что в полосах обороны в пределах Хотинской и Юнаковской громад, где воюют подразделения ГПСУ, - десятки убитых и раненых захватчиков. Как и раньше, враг на этом отрезке не применяет бронетехнику.

"Возможно, не имеет ее в достаточном количестве. Или понимая, что эти действия - применение колонн техники - ни к чему не приведут, и она будет просто уничтожена. На остальной территории приграничья Сумской области не прекращаются обстрелы. Враг использует разнообразное вооружение - и артиллерию, и танки, и минометы", - рассказал представитель ГПСУ.

Напомним, на днях в ГПСУ сообщили, что российские диверсионно-разведывательные группы стали реже пытаться прорывать украинскую границу, в частности на направлении Сумской области.

Также читайте: РФ стянула в Сумскую область 50 тыс. оккупантов, это в три раза превосходит украинские силы, - The Wall Street Journal

Автор: 

армия РФ (19910) Госпогранслужба (6642) Сумская область (3411)


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Топ комментарии
+3
Валяються лапті
Розкидані роги
Кацапський атряд
НЕ пройшов й пів дороги.
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30.06.2025 11:05 Ответить
+2
Орки воюють по принципу "купили скот - забили скот". Зараз йде забой скота який поперся на кантракт завдяки крашеному миротворцю.
Трампівський призов...
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30.06.2025 11:03 Ответить
+1
Повертайте В.Ф. Залужного.
Що б потім не пригальмовувати потужно на Банковій.
Хоча, вже х.з., може то такий план...
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30.06.2025 11:21 Ответить
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Орки воюють по принципу "купили скот - забили скот". Зараз йде забой скота який поперся на кантракт завдяки крашеному миротворцю.
Трампівський призов...
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30.06.2025 11:03 Ответить
Ну утилізація м'яса у них йшла і раніше
Тому у землі вже 1 000 000 голів , а в строю 10ки каліч-батальйонів
РФ відправила в бій калік на милицях
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30.06.2025 11:07 Ответить
Був всплеск кантрактнікав коли вирішили що війні кінець, - йшли ті що думали встигнуть отримати мільйон. Але щось, видно, пішло не так...
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30.06.2025 11:10 Ответить
Ну це так призентувалось по рашка ТВ ,бо з огляду на вище зазначену новину , про каліч батальони, варіанту тіки 2:
1) Або той сплеск був слабшим ніж його піарили
2) Або цапіки почали утилізувати своє м'ясо навіть швидше ніж було
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30.06.2025 11:28 Ответить
Валяються лапті
Розкидані роги
Кацапський атряд
НЕ пройшов й пів дороги.
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30.06.2025 11:05 Ответить
Як пригальмувати? 😲 Сирський, а потім і сам Зєлєнскій заявили що наступ зупинено і все забеторовано застабілізовано! 🤔
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30.06.2025 11:10 Ответить
Ну згідно до DeepState - там дійсно нема просувань. Навіть ми щось відбили
Тому цього разу Зе - не збрехав
Останнім часом він взагалі , щось став більше фактів давати .
Чи то спілкування з Європейцями так діє чи хлопець захворів. Я хз
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30.06.2025 11:21 Ответить
Новеньке і Журавку орки взяли ще в кінці лютого а та карта показувала сіру зону і так до кінця квітня коли вже брехати було якось не дуже.
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30.06.2025 12:36 Ответить
Довбойобику , по-перше , ти маніпулюєш з датами.
По-друге , маніпулюєш суттю
Дешева кацапська тактика
Те що кацап відправляв своє м'ясо на забій у то мікросела з кінця лютого : повісити ганчірку і здохнути не означає , що села контролювались ворогом

По-третє, звісно неточності бувають на фронті , бо коли ми кажемо про такі мікро-села, як вище згадані - то нічого дивного
Тому так , у них бувають затримки з оновленням подекуди до кількох тижнів
Тим не меньш це найточніша карта активних бойових дій на зараз
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30.06.2025 12:51 Ответить
Повертайте В.Ф. Залужного.
Що б потім не пригальмовувати потужно на Банковій.
Хоча, вже х.з., може то такий план...
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30.06.2025 11:21 Ответить
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30.06.2025 11:25 Ответить
вдалося пригальмувати, не зупинити, а трішки-трішечки пригальмувати.
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30.06.2025 12:31 Ответить
Та просто орки на цій ділянці вийшли на позиції 10-12 км від кордону і поки що зупинилися. А на Веретинівці добре чути постійну канонаду з півночі і північного сходу
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30.06.2025 12:33 Ответить
 
 