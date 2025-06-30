Наступление россиян удалось притормозить на Сумщине. Враг несет большие потери и не рискует использовать бронетехнику, - Госпогранслужба
Количество штурмовых попыток противника на Сумщине уменьшилось из-за того, что армия РФ несет большие потери.
Как информирует Цензор.НЕТ. об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Он отметил, что в полосах обороны в пределах Хотинской и Юнаковской громад, где воюют подразделения ГПСУ, - десятки убитых и раненых захватчиков. Как и раньше, враг на этом отрезке не применяет бронетехнику.
"Возможно, не имеет ее в достаточном количестве. Или понимая, что эти действия - применение колонн техники - ни к чему не приведут, и она будет просто уничтожена. На остальной территории приграничья Сумской области не прекращаются обстрелы. Враг использует разнообразное вооружение - и артиллерию, и танки, и минометы", - рассказал представитель ГПСУ.
Напомним, на днях в ГПСУ сообщили, что российские диверсионно-разведывательные группы стали реже пытаться прорывать украинскую границу, в частности на направлении Сумской области.
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Трампівський призов...
Тому у землі вже 1 000 000 голів , а в строю 10ки каліч-батальйонів
РФ відправила в бій калік на милицях
1) Або той сплеск був слабшим ніж його піарили
2) Або цапіки почали утилізувати своє м'ясо навіть швидше ніж було
Розкидані роги
Кацапський атряд
НЕ пройшов й пів дороги.
забеторованозастабілізовано! 🤔
Тому цього разу Зе - не збрехав
Останнім часом він взагалі , щось став більше фактів давати .
Чи то спілкування з Європейцями так діє чи хлопець захворів. Я хз
По-друге , маніпулюєш суттю
Дешева кацапська тактика
Те що кацап відправляв своє м'ясо на забій у то мікросела з кінця лютого : повісити ганчірку і здохнути не означає , що села контролювались ворогом
По-третє, звісно неточності бувають на фронті , бо коли ми кажемо про такі мікро-села, як вище згадані - то нічого дивного
Тому так , у них бувають затримки з оновленням подекуди до кількох тижнів
Тим не меньш це найточніша карта активних бойових дій на зараз
Що б потім не пригальмовувати потужно на Банковій.
Хоча, вже х.з., може то такий план...