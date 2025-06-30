Наступление россиян удалось притормозить на Сумщине. Враг несет большие потери и не рискует использовать бронетехнику, - Госпогранслужба

Количество штурмовых попыток противника на Сумщине уменьшилось из-за того, что армия РФ несет большие потери.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он отметил, что в полосах обороны в пределах Хотинской и Юнаковской громад, где воюют подразделения ГПСУ, - десятки убитых и раненых захватчиков. Как и раньше, враг на этом отрезке не применяет бронетехнику.

"Возможно, не имеет ее в достаточном количестве. Или понимая, что эти действия - применение колонн техники - ни к чему не приведут, и она будет просто уничтожена. На остальной территории приграничья Сумской области не прекращаются обстрелы. Враг использует разнообразное вооружение - и артиллерию, и танки, и минометы", - рассказал представитель ГПСУ.

Напомним, на днях в ГПСУ сообщили, что российские диверсионно-разведывательные группы стали реже пытаться прорывать украинскую границу, в частности на направлении Сумской области.

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