РФ стянула в Сумскую область 50 тыс. оккупантов, это в три раза превосходит украинские силы, - The Wall Street Journal
Россия стянула в Сумскую область 50 тысяч солдат, что втрое больше количества украинских войск на этом направлении. Областной центр Сумской области стал новой целью для Москвы и оккупанты сейчас находятся в 20 километрах от него.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
"Россияне прощупывают различные точки по всей линии, а затем наступают с полной силой, когда находят уязвимое место, как они сделали в Сумской области в прошлом месяце. Это заставляет украинских командиров играть в "удар крота", посылая элитные подразделения, чтобы помочь закрыть бреши", - пишет издание.
Так, в начале этого месяца Украина направила элитные подразделения из управления военной разведки, чтобы помочь стабилизировать ситуацию. С тех пор продвижение российских войск в Сумах в основном остановлено, и Украина отвоевала часть территории. Однако это нелегкая задача для украинских войск, которые почти везде на фронте уступают по численности.
"Их численность - большая проблема для нас, хотя и не достаточная, чтобы нас разгромить", - сказал Каппа, командир подразделения "Химера".
"Враг теряет от 300 до 400 человек в день по всему региону. Но они могут справиться с такими потерями... Они продолжают привозить резервы", - убеждает он.
"В течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области России, солдаты, которые воевали там, считали, что военные будут готовить прочные оборонительные позиции на украинской стороне границы. Вместо этого, после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курска, они обнаружили устаревшие окопы, не защищенные от дронов. В некоторых случаях солдаты теперь роют окопы на своих позициях под обстрелом дронов", - пишет издание.
Бойцы также жаловались, что районы, по которым сейчас продвигаются россияне, не были заминированы.
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От ще б ОПа так дерибанила, як він...
Попертись на Курськ.
Спалити купу ресурсу.
Почати евакуацію Сум.
Геніальна чотириходівка..
Бо визнаємо: Не всі вважають Україну своєю Батьківщиною. З своєю історією, мовою, Церквою.
Є й «рождьонниє в ссср»....
От для них це не зомбування, це те, що вони є.
Є- проукраїнські.
А є -проросійські.
Можете пару прикладів, типу:
«У результаті курської операції ворог познімав бойові підрозділи з інших ділянок фронту.» чи: «Північне прикордоння України: Суми, Полтаву, Харків, перестали бомбити» ?
Бо це - військова математика.
З своїми формулами, константами і параметрами.
І відповіддю.
Це він вирішує.
А не Залужний.
Де тут про відповідальність Залужного про «табуни»?
«Мобілізацію в Україні призначає Президент України, який видає відповідний указ, а Верховна Рада затверджує цей указ. Генеральний штаб Збройних Сил України здійснює управління призовом.
Детальніше:
Президент України
видає укази про введення воєнного стану та оголошення загальної мобілізації.
Верховна Рада України
затверджує укази Президента про мобілізацію.
Генеральний штаб Збройних Сил України
здійснює управління призовом громадян на військову службу під час мобілізації та визначає обсяги призову.
Рада національної безпеки і оборони України (РНБО)
може приймати рішення щодо мобілізаційних заходів.
Кабінет Міністрів України
забезпечує фінансування та вживає інших заходів, пов'язаних з мобілізацією.
Де тут про Головнокомандуючого? Про Генерала В.Ф.Залужного ?
Чи при хвості?
Мила для тебе тема:«під хвіст-під хвостом».
Не буду тобі заважати.
Балуйся сам.
після всього накоєного вони вже не повернуть ті часи...а лише на них переведеться весь негатив за ситуацію і докори, що вони не змогли повернути до того попереднього стану...а повернути неможливо