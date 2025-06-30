РФ стянула в Сумскую область 50 тыс. оккупантов, это в три раза превосходит украинские силы, - The Wall Street Journal

Россия стянула в Сумскую область 50 тысяч солдат, что втрое больше количества украинских войск на этом направлении. Областной центр Сумской области стал новой целью для Москвы и оккупанты сейчас находятся в 20 километрах от него.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

"Россияне прощупывают различные точки по всей линии, а затем наступают с полной силой, когда находят уязвимое место, как они сделали в Сумской области в прошлом месяце. Это заставляет украинских командиров играть в "удар крота", посылая элитные подразделения, чтобы помочь закрыть бреши", - пишет издание.

Так, в начале этого месяца Украина направила элитные подразделения из управления военной разведки, чтобы помочь стабилизировать ситуацию. С тех пор продвижение российских войск в Сумах в основном остановлено, и Украина отвоевала часть территории. Однако это нелегкая задача для украинских войск, которые почти везде на фронте уступают по численности.

"Их численность - большая проблема для нас, хотя и не достаточная, чтобы нас разгромить", - сказал Каппа, командир подразделения "Химера".

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"Враг теряет от 300 до 400 человек в день по всему региону. Но они могут справиться с такими потерями... Они продолжают привозить резервы", - убеждает он.

"В течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области России, солдаты, которые воевали там, считали, что военные будут готовить прочные оборонительные позиции на украинской стороне границы. Вместо этого, после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курска, они обнаружили устаревшие окопы, не защищенные от дронов. В некоторых случаях солдаты теперь роют окопы на своих позициях под обстрелом дронов", - пишет издание.

Бойцы также жаловались, что районы, по которым сейчас продвигаются россияне, не были заминированы.