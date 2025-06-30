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Новости Штурм РФ на границе Сумщины
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РФ стянула в Сумскую область 50 тыс. оккупантов, это в три раза превосходит украинские силы, - The Wall Street Journal

Оккупанты штурмуют Сумскую область

Россия стянула в Сумскую область 50 тысяч солдат, что втрое больше количества украинских войск на этом направлении. Областной центр Сумской области стал новой целью для Москвы и оккупанты сейчас находятся в 20 километрах от него.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

"Россияне прощупывают различные точки по всей линии, а затем наступают с полной силой, когда находят уязвимое место, как они сделали в Сумской области в прошлом месяце. Это заставляет украинских командиров играть в "удар крота", посылая элитные подразделения, чтобы помочь закрыть бреши", - пишет издание.

Так, в начале этого месяца Украина направила элитные подразделения из управления военной разведки, чтобы помочь стабилизировать ситуацию. С тех пор продвижение российских войск в Сумах в основном остановлено, и Украина отвоевала часть территории. Однако это нелегкая задача для украинских войск, которые почти везде на фронте уступают по численности.

"Их численность - большая проблема для нас, хотя и не достаточная, чтобы нас разгромить", - сказал Каппа, командир подразделения "Химера".

Также читайте: Войска РФ пытаются прорваться в сторону Сум, ВСУ контратакуют, - ОТГ "Северск"

"Враг теряет от 300 до 400 человек в день по всему региону. Но они могут справиться с такими потерями... Они продолжают привозить резервы", - убеждает он.

"В течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области России, солдаты, которые воевали там, считали, что военные будут готовить прочные оборонительные позиции на украинской стороне границы. Вместо этого, после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курска, они обнаружили устаревшие окопы, не защищенные от дронов. В некоторых случаях солдаты теперь роют окопы на своих позициях под обстрелом дронов", - пишет издание.

Бойцы также жаловались, что районы, по которым сейчас продвигаются россияне, не были заминированы.

Автор: 

армия РФ (19910) Сумская область (3411) война в Украине (4986)


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Топ комментарии
+26
Мразота наша влада, положилив курській області людей, щобу себе нікуя не зробити.
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30.06.2025 09:00 Ответить
+19
Того чудіка який готував оборонні позиції Сумської обл - шо - вже не знайти?
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30.06.2025 09:01 Ответить
+13
Де мінування напрямку? Де укріплення? Хто відповість за бардак?
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30.06.2025 09:08 Ответить
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Мразота наша влада, положилив курській області людей, щобу себе нікуя не зробити.
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30.06.2025 09:00 Ответить
Чому нікуя? А бабло зробити, шо не робота?
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30.06.2025 10:17 Ответить
Лучше вести боевые действия на территории врага, чем на своей. Не думал, что без курской операции московиты были бы на десяток км ближе? Методичка с курской операцией один в один, как с контрнаступлением в 23.
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30.06.2025 12:20 Ответить
Того чудіка який готував оборонні позиції Сумської обл - шо - вже не знайти?
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30.06.2025 09:01 Ответить
А хіба це не Порошенко?
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30.06.2025 09:11 Ответить
Ні, Порошенко зайнятий дерибаном землі у Шполянському районі...
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30.06.2025 09:22 Ответить
Каков подлец этот Порошенко. Я его видел недавно к нам в бат,технику привез,дроны ,генераторы и экофло. И когда ж он все успевает?
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30.06.2025 09:29 Ответить
Отето Порошенко надерибанив!
От ще б ОПа так дерибанила, як він...
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30.06.2025 09:45 Ответить
жОПа ?
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30.06.2025 11:05 Ответить
А нам лазню передав. Навіть вже в ній встиг покупатись і попрати речі.
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30.06.2025 12:13 Ответить
Нам тоже. И ее уже дрон за сумами разхерачил
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30.06.2025 12:29 Ответить
Це хороша новина для Сум тому що кацапи просуватись можуть лише на тих ділянках де їхня перевага сягає 10 до 1
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30.06.2025 09:03 Ответить
Де мінування напрямку? Де укріплення? Хто відповість за бардак?
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30.06.2025 09:08 Ответить
ніхто ніколи ні за що не відповість? ти за 35 років не зрозумів, де живеш?
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30.06.2025 09:11 Ответить
Це були риторичні питання. Хто розмінував Чонгар?
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30.06.2025 09:23 Ответить
КЦП- ПНХ!
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30.06.2025 09:42 Ответить
«укріплення» на сумському кордоні «будували» львівськи бариги, верніше розкрали все до копійки. Про це теж.треба казати.
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30.06.2025 09:23 Ответить
"є зелені грабіжники" .котрі дозволяють "баригам" розкрадати все до копійки.Чи може є ще "святі бариги" із інших регіонів України???
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30.06.2025 10:42 Ответить
так пишеш, ніби сумчани самі не здатні...там президентом призначений голова військово цивільної одміністрації...у нього прямий вихід на президента, йому заїжджі не потрібні
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30.06.2025 11:39 Ответить
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30.06.2025 09:08 Ответить
Дійсно: «дурня вчити, що мертвому дрочити»...вчений дебіл
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30.06.2025 09:14 Ответить
Використовувати елітні підрозділи у якості піхоти - потужне рішення військового генія Сирського
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30.06.2025 09:10 Ответить
Ну, на бусифікованих у нього надії немає. Цікаво чому?
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30.06.2025 09:21 Ответить
Почав здогадуватися про якість навчання у підпорядкованих йому НЦ?
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30.06.2025 09:50 Ответить
Нормальне співвідношення 1:3, але потрібно було взяти Суровікіна консультантом , як будувати укріплення! Але наші актори не здатні на щось сер'йозне, тільки можуть смішити кацабню, нажаль!
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30.06.2025 09:12 Ответить
Наш найдосвідченіший лідор і його 5-6 менеджерів все порішають, я впевнений.
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30.06.2025 09:15 Ответить
Але ж Україна воює не кількістю,а вмінням.Чи ні?
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30.06.2025 09:17 Ответить
Це вам не Натаньяху. Та й американці з європейцями не полетять бомбити кацапів. Глухий кут. Кругом гівно.
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30.06.2025 09:24 Ответить
Зняти Залужного.
Попертись на Курськ.
Спалити купу ресурсу.
Почати евакуацію Сум.
Геніальна чотириходівка..
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30.06.2025 09:19 Ответить
Тільки змбований народ кварталом цього не розуміє, для них наполєончік величний президент!
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30.06.2025 09:22 Ответить
Народ різний.
Бо визнаємо: Не всі вважають Україну своєю Батьківщиною. З своєю історією, мовою, Церквою.
Є й «рождьонниє в ссср»....
От для них це не зомбування, це те, що вони є.
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30.06.2025 09:33 Ответить
Біда українців, що вони такі різношерстні, але це не означає, що не треба мати клепку в голові . Між іншим щодо церкви, яка нафіг віра в жителів сходу, півдня, чи центру України, там так звану церкву почали вводити на початку 90-х, народ був і є безБожним і тільки купка московських сектантів колотить тут народом!
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30.06.2025 09:53 Ответить
Вони не різношерстні.
Є- проукраїнські.
А є -проросійські.
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30.06.2025 09:59 Ответить
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30.06.2025 12:21 Ответить
Курська операція була успіхом, але треба було не сидіти там, поки логістику не перекриють.
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30.06.2025 09:28 Ответить
Успіхом?
Можете пару прикладів, типу:
«У результаті курської операції ворог познімав бойові підрозділи з інших ділянок фронту.» чи: «Північне прикордоння України: Суми, Полтаву, Харків, перестали бомбити» ?
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30.06.2025 09:40 Ответить
Таки як ти залишилися живі
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30.06.2025 09:46 Ответить
Сумчан порадуй.
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30.06.2025 09:48 Ответить
Багато полонених, міжнародний резонанс, ворог у будь-якому разі змушений був туди перекидати сили
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30.06.2025 09:53 Ответить
Що, полонені, і втрати, тільки у русскіх?
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30.06.2025 09:57 Ответить
Не тільки, але у них на початку операції була паніка і масова здача в полон. А то як все закінчилося мені теж не подобається
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30.06.2025 10:00 Ответить
А от Залужний знав про таке закінчення, ще до цієї операції.
Бо це - військова математика.
З своїми формулами, константами і параметрами.
І відповіддю.
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30.06.2025 10:07 Ответить
А Валєра ще одну дисертацію у "підрахуя" на тему "Дисципліна особистого складу у війську" напише,потім ще один Закон 8271 "продаве",а то щось кріпаки-солдати мобілізовані якісь не дуже дисципліновані стали?
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30.06.2025 10:23 Ответить
Про: «кріпаки-солдати» зверттйся до свого Верховного головнокомандуючого.
Це він вирішує.
А не Залужний.
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30.06.2025 10:29 Ответить
Та нє,просто я і при Валєрє повторював,коли люди самі табунами йшли,а їх додому вертали,потім стали використовувати як "м'ясо" а на всі питання до командування була відповідь -"нових прийшлють",а потім присилати стало вже нікого,Валєра вирішив продавити 8271, мабуть пишучи свою легендарно-геніальну дисертацію у кацапа-Ківалова, але вже було пізно,"м'ясо" чомусь зникати почало.
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30.06.2025 10:37 Ответить
Таваріщь, тут не про Ківалова - фуялова .
Де тут про відповідальність Залужного про «табуни»?

«Мобілізацію в Україні призначає Президент України, який видає відповідний указ, а Верховна Рада затверджує цей указ. Генеральний штаб Збройних Сил України здійснює управління призовом.
Детальніше:
Президент України
видає укази про введення воєнного стану та оголошення загальної мобілізації.
Верховна Рада України
затверджує укази Президента про мобілізацію.
Генеральний штаб Збройних Сил України
здійснює управління призовом громадян на військову службу під час мобілізації та визначає обсяги призову.
Рада національної безпеки і оборони України (РНБО)
може приймати рішення щодо мобілізаційних заходів.
Кабінет Міністрів України
забезпечує фінансування та вживає інших заходів, пов'язаних з мобілізацією.

Де тут про Головнокомандуючого? Про Генерала В.Ф.Залужного ?
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30.06.2025 11:08 Ответить
"таваріщі" у тебе на кацапії,а щодо того хто та за що в Україні відповідає,мені тут кукарікати не потрібно,я воював при Валєрє й прекрасно розумію хто та за що буде відповідати у свій час, звичайно,так що повзи ти під хвіст до свого Валєри і не гавкай.
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30.06.2025 11:22 Ответить
Короче, - ти був під хвостом у Валєри.
Чи при хвості?
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30.06.2025 11:35 Ответить
Це ж ти під хвостом у Валєри, мабуть допомагав йому дисертацію у "підрахуя" захищати
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30.06.2025 11:45 Ответить
Ти в свої стихії
Мила для тебе тема:«під хвіст-під хвостом».
Не буду тобі заважати.
Балуйся сам.
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30.06.2025 11:52 Ответить
Не треба мені ніякого мила, бо немає в мене ніяких кумирів-"валєр",на відміну від таких як ти,та тобі подібних баранів.
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30.06.2025 12:10 Ответить
Та то вже сам вибирай, як тобі краще, з милом, чи без мила.
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30.06.2025 12:18 Ответить
Ну то ти вже вибрав,під хвостом у Валєри.
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30.06.2025 12:23 Ответить
Ось вам ЛОХторат і відповідь для чого була проведена авантюра на Курщині ось вам і результат цієї авнтюри а скільки там полягло наших Воїнів ніхто не знає - злі "язики" говорять що десятки тисяч і судячи по тому що в Україну повернули більше 6000!!! наших полеглих Героїв ця цифра не така вже і не реальна. Куди продовжує"котити" Україну ЗЕбанда???
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30.06.2025 09:21 Ответить
*****! Где интернетные ********, доказывающие гениальность Курской Авантюры! Во всех учебниках на такое только Лохи командующие велись, а у нас это стратегическая задумка!
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30.06.2025 09:31 Ответить
Офісний рот Петров пілійде?

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30.06.2025 09:54 Ответить
Не совсем) Хотелось, что бы он лично, что то свежее ..., ( "брякнул", или "пукнкл").
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30.06.2025 09:57 Ответить
то вже буде пук з «підливою»...
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30.06.2025 10:01 Ответить
Хотел его « отправить» в «прайд» , но вовремя не сделал такой ошибки! Те, кто ходят в «прайде», это их выбор и они этого не отрицают! А проститутки, делают это за деньги, это их профессия. Не осуждаю не первых, ни вторых. Просто не нужно смешивать понятия!
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30.06.2025 10:05 Ответить
Сірський 4 дні тому доповів Зе що наступ росіянців на Суми зупинено. Расходимось.
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30.06.2025 09:34 Ответить
Та це все фігня. Великий експерт Портніков вже сказав. що наступ на Сумщині провалився і зупинився.
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30.06.2025 09:49 Ответить
Зараз зупинився, але Портніков не казав, що наступного наступу не буде.
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30.06.2025 09:52 Ответить
Всі ці " новини" повна, або часткова застаріла дурня. 1. Ще два місяці тому Зеленський розповідав про угруповання рашистів в 60 тис.осіб, 2. Наших військ можливо менше, але не в рази, 3. Від сірої зони до Сум( на зараз) не 20 км, а приблизно 25. Єдине, що викликає дійсно обурення - це стан фортифікацій, та відсутність посадок їх замовників, виконавців та контролерів виконаних робіт.
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30.06.2025 09:53 Ответить
Прикольно. Мабуть зестрітджорнал провело опитування серед військових, а може звʼязалося із генштабами України та ХЛОстана: у вас там сікоко воїнів, а у вас? Ця інформація секретна, не враховує інформації по спроможностям тилових резервів, в самих Сумах хезн взагалі що можна сховати. Тобто ні про що, але у довбограїв пердаки повзривало.
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30.06.2025 10:06 Ответить
Вони всі ці "джорнали","фігаро" та "політико" просто "хайпують" на війні,це вже тільки мала дитина не розуміє.
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30.06.2025 10:27 Ответить
Де пабєдоносний відосік від віслюка? Сирка під трибунал!!!! Повертайте терміново Залужного!!!
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30.06.2025 10:22 Ответить
Гарно захистили піськограї піанінні Сумщину курською операцією, нічого не скажеш, просто офігенно 🤬
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30.06.2025 10:35 Ответить
пишуть: повертайте залужного чи повертайте вже порошенка...
після всього накоєного вони вже не повернуть ті часи...а лише на них переведеться весь негатив за ситуацію і докори, що вони не змогли повернути до того попереднього стану...а повернути неможливо
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30.06.2025 12:05 Ответить
Так, час та можливості втрачені, але люди чомусь думають, якщо когось повернути, то він змахне чарівною паличкою і все буде як у казці, так не буває.
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30.06.2025 12:36 Ответить
Офігєнно сходили на Курщину. А як понти колотили тут, що це "геніальна операція"! Ще кілька таких "геніальних операцій" від Гундосого дегенерата, і на країні можна ставити хрест.
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30.06.2025 11:09 Ответить
 
 