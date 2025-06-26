Войска РФ пытаются прорваться в сторону Сум, ВСУ контратакуют, - ОТГ "Сіверськ"

На Сиверо-Слобожанском направлении российская армия наиболее активна в сторону города Сумы, но Силы обороны Украины прибегают к контрнаступательным действиям.

Об этом в эфире "Суспільне. Студия" рассказал спикер ОТГ "Сіверськ" Вадим Мысник, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российские войска штурмуют пехотными группами, но меньше привлекают мототехнику.

"Иногда применяют маленький транспорт - это квадроциклы, мотоциклы, но в последнее время мы видим уменьшение активности применения этих транспортных средств. Но именно в способе пехота тоже не эффективна. Это ощутимо, поэтому россияне должны работать при поддержке артиллерии, но, в основном, у них поддержка с воздуха", - рассказал Мысник.

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"Есть участки, где мы оттесняем врага. Они должны уже перегруппировываться, пополняться. Там российские военные стоят, которые еще и на Курщине воевали. Они уже по пятому, шестому составу, наверное, меняются, потому что их наши военные уничтожают постоянно", - сообщили в ОТГ.

Также он отметил, что в зоне ответственности ОТГ "Сіверськ" российская армия не осуществляет крупных механизированных штурмов.

"Нет, мы не видим. Мы вовремя идентифицируем россиян и уничтожаем их. Хочу отметить еще, что удары вглубь российской территории, также дают себя знать. Мы обнаруживаем такие на территории Брянской, Курской области, места, где пункты управления, скопления техники личного состава, места, где они накапливают боеприпасы, топливо, все эти системы радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронного развития. Максимально оно уничтожается нашими силами", - добавил Мысник.

По данным ОТГ "Сіверськ", российская армия чаще применяет БПЛА в их зоне ответственности, чем артиллерию.

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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого соприкосновения - стабилизирована.