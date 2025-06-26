РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8709 посетителей онлайн
Новости Штурм РФ на границе Сумщины Бои у приграничья Сумщины
2 459 17

Войска РФ пытаются прорваться в сторону Сум, ВСУ контратакуют, - ОТГ "Сіверськ"

ОТУВ Сиверск рассказало о ситуации в Сумской области

На Сиверо-Слобожанском направлении российская армия наиболее активна в сторону города Сумы, но Силы обороны Украины прибегают к контрнаступательным действиям.

Об этом в эфире "Суспільне. Студия" рассказал спикер ОТГ "Сіверськ" Вадим Мысник, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российские войска штурмуют пехотными группами, но меньше привлекают мототехнику.

"Иногда применяют маленький транспорт - это квадроциклы, мотоциклы, но в последнее время мы видим уменьшение активности применения этих транспортных средств. Но именно в способе пехота тоже не эффективна. Это ощутимо, поэтому россияне должны работать при поддержке артиллерии, но, в основном, у них поддержка с воздуха", - рассказал Мысник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг только на небольшом отрезке границы Сумщины продолжает применять малые штурмовые группы для захода на украинскую территорию, - Госпогранслужба

"Есть участки, где мы оттесняем врага. Они должны уже перегруппировываться, пополняться. Там российские военные стоят, которые еще и на Курщине воевали. Они уже по пятому, шестому составу, наверное, меняются, потому что их наши военные уничтожают постоянно", - сообщили в ОТГ.

Также он отметил, что в зоне ответственности ОТГ "Сіверськ" российская армия не осуществляет крупных механизированных штурмов.

"Нет, мы не видим. Мы вовремя идентифицируем россиян и уничтожаем их. Хочу отметить еще, что удары вглубь российской территории, также дают себя знать. Мы обнаруживаем такие на территории Брянской, Курской области, места, где пункты управления, скопления техники личного состава, места, где они накапливают боеприпасы, топливо, все эти системы радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронного развития. Максимально оно уничтожается нашими силами", - добавил Мысник.

По данным ОТГ "Сіверськ", российская армия чаще применяет БПЛА в их зоне ответственности, чем артиллерию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты бросают диверсантов на Сумщину в двух громадах, - ГПСУ

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого соприкосновения - стабилизирована.

Автор: 

Сумская область (3406) Сумы (1199) Сумский район (304) ОТГ Сиверск (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Ситуація на Сумщині стабілізована - Сирський.
показать весь комментарий
26.06.2025 18:02 Ответить
+5
Опа-****!
Як це "прорватися'???!? . Творожовскій ж постійно поток слів казав " ситуація тактично покращена", "небезпеки наступу немає", "ми зайняли то те се..."...
Шо то непонятно непонятно.... Невже Шмарофон дав тріщину?
П.с. не грайтеся вогнем! Прохайте родичей віїхати, або хоч мати з собою тривожну валізу і машину з повним баком находу. Практика кризових районів ( Бахмут, Херсон, Маріуполь то й же) показує що обстріл доріг може заблокувати виїзд цивільних задовго до оточення/штурму...
Думай-те !!!
показать весь комментарий
26.06.2025 18:05 Ответить
+5
О . Тільки хотів процитувати! Повна Потужна і Незламна (Ж) ОПа
показать весь комментарий
26.06.2025 18:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ситуація на Сумщині стабілізована - Сирський.
показать весь комментарий
26.06.2025 18:02 Ответить
О . Тільки хотів процитувати! Повна Потужна і Незламна (Ж) ОПа
показать весь комментарий
26.06.2025 18:07 Ответить
повна жопа ДЄРЬМАКА
показать весь комментарий
26.06.2025 19:35 Ответить
Сирський сказав,що фортифікації не потрібні в ******** війні,тому їх і не будували на цьому напрямку,зустрічатиме ворогіх голмими сраками.Планомірне знищення України клованом.
показать весь комментарий
26.06.2025 18:23 Ответить
Не генерал,а якийсь делетант,як все ЗЕкодло
показать весь комментарий
26.06.2025 18:24 Ответить
Опа-****!
Як це "прорватися'???!? . Творожовскій ж постійно поток слів казав " ситуація тактично покращена", "небезпеки наступу немає", "ми зайняли то те се..."...
Шо то непонятно непонятно.... Невже Шмарофон дав тріщину?
П.с. не грайтеся вогнем! Прохайте родичей віїхати, або хоч мати з собою тривожну валізу і машину з повним баком находу. Практика кризових районів ( Бахмут, Херсон, Маріуполь то й же) показує що обстріл доріг може заблокувати виїзд цивільних задовго до оточення/штурму...
Думай-те !!!
показать весь комментарий
26.06.2025 18:05 Ответить
Позавчора був, сьогодні теж, місто живе, було 32 км до орків а тепер 20. В обласній лікарні черга в реєстратуру - кілька людей, а до суджанської операції -кілька десятків було.
показать весь комментарий
26.06.2025 22:37 Ответить
Невже Ви досі не зрозуміли головного: в Україні брехня уведена в ранг державної політики. Брешуть усі - від т.з. пре(пи)зидента до любого начальника любого рівня. Основна мета - запудрити людям мізки щоб пролонгувати своє перебування (паразитування) біля влади. Щоб прискореними темпами дорозікрасти країну і здрисьнути за бугра поки не прийшли кацапи і не повісили (підарів).
показать весь комментарий
27.06.2025 13:07 Ответить
Вчора Зеленський пояснив Трампу, що пуйло не змогло взяти жодного обласного центру. Пуйло в «срочнам парядкє» вирішив ісправіть сітуацію.
показать весь комментарий
26.06.2025 18:10 Ответить
таке відчуття що одні душевнохворі провокують іншого,а у того якраз загострення від цього як ,,на слабо,,
показать весь комментарий
26.06.2025 18:17 Ответить
Все набагато простіше-тотальна брехня
показать весь комментарий
26.06.2025 18:19 Ответить
що за життя нікому вірити неможна,навіть ,,командуючому,, іноді здається що у нього якась інша війна і там він вже майже маршал перемоги
показать весь комментарий
26.06.2025 18:15 Ответить
Зелена країна мрій.Хіба не про таку мріяв мудрий наріт?
показать весь комментарий
26.06.2025 18:18 Ответить
Війська РФ намагаються прорватися у бік Сум


показать весь комментарий
26.06.2025 18:25 Ответить
Аби ще сказав якою ціною...
показать весь комментарий
26.06.2025 19:31 Ответить
 
 