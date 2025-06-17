Враг только на небольшом участке границы Сумской области продолжает применять малые штурмовые группы для проникновения на украинскую территорию, - Госпогранслужба

В Сумской области пограничных фиксируют меньше попыток врага зайти на территорию области малыми штурмовыми группами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко

"Если говорить о Сумском направлении, направлении границы с Россией в пределах Сумской области - надо понимать, что речь идет об около 550 км, и только на небольшом отрезке противник продолжает применять тактику попыток заходить на нашу территорию малых штурмовых групп. В то же время за последние несколько дней на тех позициях, в тех полосах обороны, где находятся пограничные подразделения, активность противника даже несколько снизилась. Меньше попыток заходов", - сказал он.

Демченко отметил, что благодаря работе артиллеристов и специалистов беспилотных летательных аппаратов противник десятками несет потери погибшими и ранеными, в частности на подступах к границе. Он предположил, что из-за потерь у врага может не быть достаточных сил для продолжения активности на границе.

Кроме этого, спикер отметил, что россияне активно обстреливают Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области - как по линии границы, так и в приграничье, целясь по позициям украинских защитников и ударяя по населенным пунктам. По его словам, враг применяет весь спектр вооружения: минометы, артиллерию, танки, беспилотники. Отдельно на Сумщине Демченко выделил применение россиянами авиации, управляемых авиабомб, неуправляемых авиационных ракет.

Спикер добавил, что на Харьковщине, в частности вблизи Волчанска, враг не прекращает попытки штурмов.

