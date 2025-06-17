УКР
Новини Бої біля прикордоння Сумщини
Ворог лише на невеличкому відтинку кордону Сумщини продовжує застосовувати малі штурмові групи для заходу на українську територію, - Держприкордонслужба

зведення Генштабу

У Сумській області прикордонних фіксують менше спроб ворога зайти на територію області малими штурмовими групами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко

"Якщо говорити про Сумський напрямок, напрямок кордону з Росією в межах Сумської області - треба розуміти, що йдеться про близько 550 км, і лише на невеличкому відтинку противник продовжує застосовувати тактику спроб заходити на нашу територію малих штурмових груп. Водночас за останні кілька днів на тих позиціях, в тих смугах оборони, де знаходяться прикордонні підрозділи, активність противника навіть дещо знизилася. Менше спроб заходів", - сказав він.

Демченко зауважив, що завдяки роботі артилеристів та фахівців безпілотних літальних апаратів противник десятками зазнає втрат загиблими та пораненими, зокрема на підступах до кордону. Він припустив, що через втрати у ворога може не бути достатніх сил для продовження активності на кордоні.

Окрім цього, речник зауважив, що росіяни активно обстрілюють Харківську, Сумську та Чернігівську області — як по лінії кордону, так і в прикордонні, поцілюючи по позиціях українських захисників і б'ючи по населених пунктах. За його словами, ворог застосовує весь спектр озброєння: міномети, артилерію, танки, безпілотники. Окремо на Сумщині Демченко виділив застосування росіянами авіації, керованих авіабомб, некерованих авіаційних ракет.

Речник додав, що на Харківщині, зокрема поблизу Вовчанська, ворог не припиняє спроби штурмів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ може вчинити "демонстративні дії" в напрямку кордону України під час навчань у Білорусі, - ДПСУ

Держприкордонслужба ДПСУ (6431) Сумська область (4240) Демченко Андрій (382)
