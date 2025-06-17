Ворог лише на невеличкому відтинку кордону Сумщини продовжує застосовувати малі штурмові групи для заходу на українську територію, - Держприкордонслужба
У Сумській області прикордонних фіксують менше спроб ворога зайти на територію області малими штурмовими групами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
"Якщо говорити про Сумський напрямок, напрямок кордону з Росією в межах Сумської області - треба розуміти, що йдеться про близько 550 км, і лише на невеличкому відтинку противник продовжує застосовувати тактику спроб заходити на нашу територію малих штурмових груп. Водночас за останні кілька днів на тих позиціях, в тих смугах оборони, де знаходяться прикордонні підрозділи, активність противника навіть дещо знизилася. Менше спроб заходів", - сказав він.
Демченко зауважив, що завдяки роботі артилеристів та фахівців безпілотних літальних апаратів противник десятками зазнає втрат загиблими та пораненими, зокрема на підступах до кордону. Він припустив, що через втрати у ворога може не бути достатніх сил для продовження активності на кордоні.
Окрім цього, речник зауважив, що росіяни активно обстрілюють Харківську, Сумську та Чернігівську області — як по лінії кордону, так і в прикордонні, поцілюючи по позиціях українських захисників і б'ючи по населених пунктах. За його словами, ворог застосовує весь спектр озброєння: міномети, артилерію, танки, безпілотники. Окремо на Сумщині Демченко виділив застосування росіянами авіації, керованих авіабомб, некерованих авіаційних ракет.
Речник додав, що на Харківщині, зокрема поблизу Вовчанська, ворог не припиняє спроби штурмів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль