Війська РФ намагаються прорватися у бік Сум, ЗСУ контратакують, - ОТУ "Сіверськ"
На Північно-Слобожанському напрямку російська армія найбільш активна в бік міста Суми, але Сили оборони України вдаються до контрнаступальних дій.
Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, російські війська штурмують піхотними групами, але менше залучають мототехніку.
"Іноді застосовують маленький транспорт — це квадроцикли, мотоцикли, але останнім часом ми бачимо зменшення активності застосування цих транспортних засобів. Але саме в способі піхота теж не ефективна. Це відчутно, тому росіяни мають працювати за підтримки артилерії, проте здебільшого у них підтримка з повітря", - розповів Мисник.
"Є ділянки, де ми відтісняємо ворога. Вони мусять вже перегруповуватись, поповнюватись. Там російські військові стоять, які ще і на Курщині воювали. Вони вже по п'ятому, шостому складу, напевно, міняються, бо їх наші військові знищують постійно", - повідомили в ОТУ.
Також він зазначив, що у зоні відповідальності ОТУ "Сіверськ" російська армія не здійснює великих механізованих штурмів.
"Ні, ми не бачимо. Ми вчасно ідентифікуємо росіян й знищуємо їх. Хочу зазначити ще, що удари вглиб російської території, також даються в знаки. Ми виявляємо такі на території Брянської, Курської областей, місця, де пункти управління, скупчення техніки особового складу, місця, де вони накопичують боєприпаси, пальне, всі ці системи радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Максимально воно знищується нашими силами", - додав Мисник.
За даними ОТУ "Сіверськ", російська армія частіше застосовує БПЛА у їхній зоні відповідальності, ніж артилерію.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована.
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Як це "прорватися'???!? . Творожовскій ж постійно
поток слівказав " ситуація тактично покращена", "небезпеки наступу немає", "ми зайняли то те се..."...
Шо то непонятно непонятно.... Невже Шмарофон дав тріщину?
П.с. не грайтеся вогнем! Прохайте родичей віїхати, або хоч мати з собою тривожну валізу і машину з повним баком находу. Практика кризових районів ( Бахмут, Херсон, Маріуполь то й же) показує що обстріл доріг може заблокувати виїзд цивільних задовго до оточення/штурму...
Думай-те !!!