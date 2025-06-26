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Новини Штурм РФ на кордоні Сумщини Бої біля прикордоння Сумщини
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Війська РФ намагаються прорватися у бік Сум, ЗСУ контратакують, - ОТУ "Сіверськ"

ОТУВ Сіверськ розповіло про ситуацію на Сумщині

На Північно-Слобожанському напрямку російська армія найбільш активна в бік міста Суми, але Сили оборони України вдаються до контрнаступальних дій.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські війська штурмують піхотними групами, але менше залучають мототехніку.

"Іноді застосовують маленький транспорт — це квадроцикли, мотоцикли, але останнім часом ми бачимо зменшення активності застосування цих транспортних засобів. Але саме в способі піхота теж не ефективна. Це відчутно, тому росіяни мають працювати за підтримки артилерії, проте здебільшого у них підтримка з повітря", - розповів Мисник.

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"Є ділянки, де ми відтісняємо ворога. Вони мусять вже перегруповуватись, поповнюватись. Там російські військові стоять, які ще і на Курщині воювали. Вони вже по п'ятому, шостому складу, напевно, міняються, бо їх наші військові знищують постійно", - повідомили в ОТУ.

Також він зазначив, що у зоні відповідальності ОТУ "Сіверськ" російська армія не здійснює великих механізованих штурмів.

"Ні, ми не бачимо. Ми вчасно ідентифікуємо росіян й знищуємо їх. Хочу зазначити ще, що удари вглиб російської території, також даються в знаки. Ми виявляємо такі на території Брянської, Курської областей, місця, де пункти управління, скупчення техніки особового складу, місця, де вони накопичують боєприпаси, пальне, всі ці системи радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Максимально воно знищується нашими силами", - додав Мисник.

За даними ОТУ "Сіверськ", російська армія частіше застосовує БПЛА у їхній зоні відповідальності, ніж артилерію.

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Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована.

Автор: 

Сумська область (3960) Суми (939) Сумський район (307) ОТУ Сіверськ (16)


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Топ коментарі
+9
Ситуація на Сумщині стабілізована - Сирський.
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26.06.2025 18:02 Відповісти
+5
Опа-****!
Як це "прорватися'???!? . Творожовскій ж постійно поток слів казав " ситуація тактично покращена", "небезпеки наступу немає", "ми зайняли то те се..."...
Шо то непонятно непонятно.... Невже Шмарофон дав тріщину?
П.с. не грайтеся вогнем! Прохайте родичей віїхати, або хоч мати з собою тривожну валізу і машину з повним баком находу. Практика кризових районів ( Бахмут, Херсон, Маріуполь то й же) показує що обстріл доріг може заблокувати виїзд цивільних задовго до оточення/штурму...
Думай-те !!!
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26.06.2025 18:05 Відповісти
+5
О . Тільки хотів процитувати! Повна Потужна і Незламна (Ж) ОПа
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26.06.2025 18:07 Відповісти
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Ситуація на Сумщині стабілізована - Сирський.
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26.06.2025 18:02 Відповісти
О . Тільки хотів процитувати! Повна Потужна і Незламна (Ж) ОПа
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26.06.2025 18:07 Відповісти
повна жопа ДЄРЬМАКА
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26.06.2025 19:35 Відповісти
Сирський сказав,що фортифікації не потрібні в ******** війні,тому їх і не будували на цьому напрямку,зустрічатиме ворогіх голмими сраками.Планомірне знищення України клованом.
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26.06.2025 18:23 Відповісти
Не генерал,а якийсь делетант,як все ЗЕкодло
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26.06.2025 18:24 Відповісти
Опа-****!
Як це "прорватися'???!? . Творожовскій ж постійно поток слів казав " ситуація тактично покращена", "небезпеки наступу немає", "ми зайняли то те се..."...
Шо то непонятно непонятно.... Невже Шмарофон дав тріщину?
П.с. не грайтеся вогнем! Прохайте родичей віїхати, або хоч мати з собою тривожну валізу і машину з повним баком находу. Практика кризових районів ( Бахмут, Херсон, Маріуполь то й же) показує що обстріл доріг може заблокувати виїзд цивільних задовго до оточення/штурму...
Думай-те !!!
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26.06.2025 18:05 Відповісти
Позавчора був, сьогодні теж, місто живе, було 32 км до орків а тепер 20. В обласній лікарні черга в реєстратуру - кілька людей, а до суджанської операції -кілька десятків було.
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26.06.2025 22:37 Відповісти
Невже Ви досі не зрозуміли головного: в Україні брехня уведена в ранг державної політики. Брешуть усі - від т.з. пре(пи)зидента до любого начальника любого рівня. Основна мета - запудрити людям мізки щоб пролонгувати своє перебування (паразитування) біля влади. Щоб прискореними темпами дорозікрасти країну і здрисьнути за бугра поки не прийшли кацапи і не повісили (підарів).
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27.06.2025 13:07 Відповісти
Вчора Зеленський пояснив Трампу, що пуйло не змогло взяти жодного обласного центру. Пуйло в «срочнам парядкє» вирішив ісправіть сітуацію.
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26.06.2025 18:10 Відповісти
таке відчуття що одні душевнохворі провокують іншого,а у того якраз загострення від цього як ,,на слабо,,
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26.06.2025 18:17 Відповісти
Все набагато простіше-тотальна брехня
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26.06.2025 18:19 Відповісти
що за життя нікому вірити неможна,навіть ,,командуючому,, іноді здається що у нього якась інша війна і там він вже майже маршал перемоги
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26.06.2025 18:15 Відповісти
Зелена країна мрій.Хіба не про таку мріяв мудрий наріт?
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26.06.2025 18:18 Відповісти
Війська РФ намагаються прорватися у бік Сум


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26.06.2025 18:25 Відповісти
Аби ще сказав якою ціною...
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26.06.2025 19:31 Відповісти
 
 