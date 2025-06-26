УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7690 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Сумщині
4 652 31

Просування РФ у прикордонні Сумщини зупинено, лінію бойового зіткнення стабілізовано, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював на Північно-слобожанському напрямку

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Оборона Сумщини – одне із основних завдань на сьогодні. За підсумками травня-червня, можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території рф захлинається так само, як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині. Натомість ухвалені раніше наші рішення вже дають результат.

Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована", - йдеться в повідомленні.

Сирський відвідав Сумщину. Що відомо

За словами Сирського, підрозділи успішно застосовують тактику активної оборони та визволяють території у прикордонні Сумщини.

Читайте також: Фіксується зменшення бойової активності ворога на Сумщині, - Демченко

"На Північнослобожанському та Курському напрямках ми повторно скували близько 50 тисяч особового складу зс росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти. Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку", - додав головнокомандувач.

Сирський розповів, що на Північно-слобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини – міст і громад області.

"Першочергові завдання – це зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень. Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника", - додав він, зазначивши, що також було призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання.

Читайте також: У НАТО не вважають реальною можливість оточення Сум: РФ зазнає значних втрат

Головком проінспектував фортифікації, зазначивши, що варто прискорювати роботу.

Сирський відвідав Сумщину. Що відомо

"Зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація "kill-зон", побудова антидронових коридорів для захисту наших воїнів і забезпечення більш надійно логістики наших військ – очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою. Протягом визначеного терміну повернуся з перевіркою.

"Звірив годинники" з командирами й солдатами на місцях на Сумщині та на командних пунктах бригад. Вдячний за всі думки і пропозиції. Віддав необхідні розпорядження щодо організаційних питань та забезпечення підрозділів", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти кидають диверсантів на Сумщину в двох громадах, - ДПСУ

Сирський відвідав Сумщину. Що відомо
Сирський відвідав Сумщину. Що відомо

Автор: 

Сумська область (3960) Сирський Олександр (664)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Курщину обміняли, як і обіцяли. Але є нюанс.
показати весь коментар
26.06.2025 11:37 Відповісти
+10
Є ще наївні, хто вірить в брехню від зебілів іх ставленика сирського?
показати весь коментар
26.06.2025 11:43 Відповісти
+8
@ "Напевно вже втретє повторю, що Сумський напрямок зараз - це як Вовчанський рівно рік тому: спочатку провал, хаос, стягування боєздатних резервів, зупинка ворога і навіть успішні контратакувальні дії в деяких моментах", - https://t.me/officer_33/5763 наголосив він в Telegram 25 червня.
Військовослужбовець зауважив, що ситуацію потрібно оцінювати тверезо й розуміти, що "тотальний розгром" і лінію фронту по держкордону - дуже малоймовірні. За прогнозом офіцера, найімовірніше наступ ЗС РФ на Сумщині закінчиться замороженням напрямку й "неприємним апендиксом" в регіоні, який буде висмоктувати резерви.
"Алекс" підкреслив, що головне - не полишити той "апендикс" поза увагою, як відбувається на Вовчанському напрямку. Він додав, що "рецидив" - це дуже погано, і висловив сподівання, що українці цього не побачать."

Також офіцер https://t.me/officer_33/5761 описав актуальну ситуацію на Сумському напрямку. З його слів, російські окупанти "ніяк не можу заспокоїтися". Ворожі командири "кидають свою піхоту в пекло", зі штурмової групи у 8-10 осіб виживають двоє-троє у кращому випадку. Серед бійців ЗС РФ спостерігається погіршення морального стану, деякі загарбники просто тікають з позицій.

Водночас військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" https://t.me/stanislav_osman/9154 повідомив, що на Сумському напрямку нарешті з'являється хоч якась взаємодія і злагоджена робота підрозділів. Він зауважив, що до ідеалу ще далеко. Однак, як розповів воїн, навіть мінімальна координація вже створила "чималі труднощі" для ворога - і в обороні, і в наступі
показати весь коментар
26.06.2025 11:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
@ "Напевно вже втретє повторю, що Сумський напрямок зараз - це як Вовчанський рівно рік тому: спочатку провал, хаос, стягування боєздатних резервів, зупинка ворога і навіть успішні контратакувальні дії в деяких моментах", - https://t.me/officer_33/5763 наголосив він в Telegram 25 червня.
Військовослужбовець зауважив, що ситуацію потрібно оцінювати тверезо й розуміти, що "тотальний розгром" і лінію фронту по держкордону - дуже малоймовірні. За прогнозом офіцера, найімовірніше наступ ЗС РФ на Сумщині закінчиться замороженням напрямку й "неприємним апендиксом" в регіоні, який буде висмоктувати резерви.
"Алекс" підкреслив, що головне - не полишити той "апендикс" поза увагою, як відбувається на Вовчанському напрямку. Він додав, що "рецидив" - це дуже погано, і висловив сподівання, що українці цього не побачать."

Також офіцер https://t.me/officer_33/5761 описав актуальну ситуацію на Сумському напрямку. З його слів, російські окупанти "ніяк не можу заспокоїтися". Ворожі командири "кидають свою піхоту в пекло", зі штурмової групи у 8-10 осіб виживають двоє-троє у кращому випадку. Серед бійців ЗС РФ спостерігається погіршення морального стану, деякі загарбники просто тікають з позицій.

Водночас військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" https://t.me/stanislav_osman/9154 повідомив, що на Сумському напрямку нарешті з'являється хоч якась взаємодія і злагоджена робота підрозділів. Він зауважив, що до ідеалу ще далеко. Однак, як розповів воїн, навіть мінімальна координація вже створила "чималі труднощі" для ворога - і в обороні, і в наступі
показати весь коментар
26.06.2025 11:27 Відповісти
з'являється хоч якась взаємодія і злагоджена робота підрозділів.
- тобто , місяць тому , її взагалі не було ..?
показати весь коментар
26.06.2025 14:51 Відповісти
Саме так. Завдяки діям 225-го ОШП, спішно перекинутого із Тьоткіного, де точаться позиційні бої, вдалось рашистів витіснити з Андріївки, тим самим перекривши шлях ворогу до траси Суми-Суджа у цьому районі.
показати весь коментар
26.06.2025 16:23 Відповісти
Траса Суми - Суджа йде через Юнаківку - там кацапи
показати весь коментар
26.06.2025 20:37 Відповісти
Траса Суми-Юнаківка-Суджа то суцільний цвинтар для ЗСУ. Поцікався у фронтовиків, а не в генштабу і московського алкаша сирського, який поклав там цілу армію. Вона увійде в печальну історію України як "дорога смерті". Андріївка там не грає ролі, що значить "перекрили шлях", коли ця траса прострілюється ств. артилерією, "градами", дронами. Наші відходили із Суджі лісами і болотами з пораненими на плечах.: по цій дорозі було не проїхати і не пройти. Суцільний цвинтар техніки і. Досить ****.ти, уже забрехалися до плінтуса.
П.С, Може повідаєш про вчерашні і триваючі "успіхи" сирських в р-ні ШевченкА, Багатиря, Бурлацького, Вільного Поля, Олексіївки... що, що? Не чую!
показати весь коментар
27.06.2025 08:48 Відповісти
Все вірно пишеш. Логістика для наших військ по трасі Суми-Юнаківка-Суджа стала неможливою від кінця січня - початку лютого цього року.
На рахунок моєї репліки вище:
як вбачається, задумом ворога було просування південніше Андріївки та захоплення Писарівки на згині траси. Що дозволило б противнику значно покращити свої позиції для розрізання української оборони і руху на Суми з блокуванням наших військ в районі Юнаківки.
А щодо обсипання нашої оборони на Півдні Донбасу, то тут ти не в касу. Не той об'єкт для виплескування злих емоцій обрав. Бо там важка ситуація не вчора і навіть не тиждень-місяць тому виникла.
Тут - більше на цю тему.
показати весь коментар
27.06.2025 13:11 Відповісти
Її там в принципі не було, від початку
показати весь коментар
27.06.2025 03:45 Відповісти
брехня
показати весь коментар
26.06.2025 11:28 Відповісти
Віримо
показати весь коментар
26.06.2025 11:31 Відповісти
я не зрозумів, а як вони опинилися на Сумщині?
показати весь коментар
26.06.2025 11:35 Відповісти
Курщину обміняли, як і обіцяли. Але є нюанс.
показати весь коментар
26.06.2025 11:37 Відповісти
В сенсі стабілізували? Тут мужики тільки почали мріяти, як нарешті можна буде жити без страху ТЦК.
показати весь коментар
26.06.2025 11:40 Відповісти
Є ще наївні, хто вірить в брехню від зебілів іх ставленика сирського?
показати весь коментар
26.06.2025 11:43 Відповісти
Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника

Так вот почему не было фортификаций... Не было никого назначено
показати весь коментар
26.06.2025 11:46 Відповісти
Ну чого ж...Була робота....рили окопи.Я знаю декілька людей,що працювали на фортифікаціях.Тільки для дронів,арти,кабів - ці фортифікації неефективні.Варто прогнати воїнів бомбуваннями-і ці форти займе ворог.Єдине що ефективне-мінування.
показати весь коментар
26.06.2025 12:04 Відповісти
В кацапів вони ефективні , а в нас - не ефективні ...?
показати весь коментар
26.06.2025 14:52 Відповісти
Так точно, бо вони легко зносять те що у нас називається гучним словом фортифікація а просто - траншеї та ще й набагато ширші чим треба і взагалі - це треба бачити що тут і як накопано і його багато. Але не в тих Проходи та інших селах за 1-5 км від кордону, під обстрілами ніхто не копав, то орки на мотоциклах і пруться.
показати весь коментар
26.06.2025 17:07 Відповісти
Цей сирський (здається позавчора...) ясно сказав, що ці фортифікації зараз уже не грають вирішальної ролі. Що головне для ЗСУ зараз оборона накшталт ... "лісьїх нор" (!)
Так у хронічних брехунів у погонах злодюжні і злочинні пройоби перетворюються в "успіхи".
показати весь коментар
27.06.2025 09:06 Відповісти
Ракурс 1 фото не дуже влучний.
показати весь коментар
26.06.2025 11:48 Відповісти
Сирський, Умеров ДЕ ФОРТИФІКАЦІЇ?!
Чи знов кивати будете на Яценюка та "стіну"?
Чому ніхто не сидить за розкрадання фортифікацій на Сумщині?
показати весь коментар
26.06.2025 11:56 Відповісти
Я щось не доганяю: якого біса він виправдовується (бреше) за відсутність фортифікацій? Це взагалі не його парафія, а конкретні питання до конкретних ставлеників Зеленського в ОВА.
показати весь коментар
26.06.2025 12:08 Відповісти
Так хіба ж можно кинути хєра на рояль тінь на його кадри!! Це ж єрмачний всі посади розподілює..
показати весь коментар
26.06.2025 12:36 Відповісти
А як з відповідальністю пана Живитцького та його наступника генерала Артюха? Один давно в Швейцарії, а другій де? Фортифікації звели і в кущі? А кому ж ордени вручати...
показати весь коментар
26.06.2025 12:13 Відповісти
В кущах же побудовані "лисячі нори" (замаскована версія, яку ніц помітити не можно)
Сам генераліссімус сирок під'єрмачний сказав, що вони Потужнєй ніж фортифікації !!!!
показати весь коментар
26.06.2025 12:34 Відповісти
Туши свєт, кідай гранату.. ©
Ото ще сирку під'єрмачному вірити - це як гроші закопати в Країні Дурнів на чарівному полі...
показати весь коментар
26.06.2025 12:32 Відповісти
Это тебе кто, Скабеева по тв рассказала? И ты вчера зарегестрировался чтоб тут этот бред вывалить?
Кацап детектед. Премии не получишь.
показати весь коментар
26.06.2025 13:59 Відповісти
Так що ти "николай" пропонуєш - здати Сумську область бо " защищать нечего"? Кацапський бот ты " николай".
показати весь коментар
26.06.2025 13:01 Відповісти
Головком проінспектував фортифікації, зазначивши, що варто прискорювати роботу.

показати весь коментар
26.06.2025 18:05 Відповісти
Дешева балаканина
показати весь коментар
27.06.2025 03:42 Відповісти
 
 