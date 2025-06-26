Просування РФ у прикордонні Сумщини зупинено, лінію бойового зіткнення стабілізовано, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював на Північно-слобожанському напрямку

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Оборона Сумщини – одне із основних завдань на сьогодні. За підсумками травня-червня, можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території рф захлинається так само, як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині. Натомість ухвалені раніше наші рішення вже дають результат.

Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована", - йдеться в повідомленні.

За словами Сирського, підрозділи успішно застосовують тактику активної оборони та визволяють території у прикордонні Сумщини.

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"На Північнослобожанському та Курському напрямках ми повторно скували близько 50 тисяч особового складу зс росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти. Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку", - додав головнокомандувач.

Сирський розповів, що на Північно-слобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини – міст і громад області.

"Першочергові завдання – це зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень. Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника", - додав він, зазначивши, що також було призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання.

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Головком проінспектував фортифікації, зазначивши, що варто прискорювати роботу.

"Зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація "kill-зон", побудова антидронових коридорів для захисту наших воїнів і забезпечення більш надійно логістики наших військ – очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою. Протягом визначеного терміну повернуся з перевіркою.

"Звірив годинники" з командирами й солдатами на місцях на Сумщині та на командних пунктах бригад. Вдячний за всі думки і пропозиції. Віддав необхідні розпорядження щодо організаційних питань та забезпечення підрозділів", - підсумував він.

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