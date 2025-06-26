Просування РФ у прикордонні Сумщини зупинено, лінію бойового зіткнення стабілізовано, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював на Північно-слобожанському напрямку
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Оборона Сумщини – одне із основних завдань на сьогодні. За підсумками травня-червня, можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території рф захлинається так само, як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині. Натомість ухвалені раніше наші рішення вже дають результат.
Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована", - йдеться в повідомленні.
За словами Сирського, підрозділи успішно застосовують тактику активної оборони та визволяють території у прикордонні Сумщини.
"На Північнослобожанському та Курському напрямках ми повторно скували близько 50 тисяч особового складу зс росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти. Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку", - додав головнокомандувач.
Сирський розповів, що на Північно-слобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини – міст і громад області.
"Першочергові завдання – це зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень. Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника", - додав він, зазначивши, що також було призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання.
Головком проінспектував фортифікації, зазначивши, що варто прискорювати роботу.
"Зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація "kill-зон", побудова антидронових коридорів для захисту наших воїнів і забезпечення більш надійно логістики наших військ – очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою. Протягом визначеного терміну повернуся з перевіркою.
"Звірив годинники" з командирами й солдатами на місцях на Сумщині та на командних пунктах бригад. Вдячний за всі думки і пропозиції. Віддав необхідні розпорядження щодо організаційних питань та забезпечення підрозділів", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Військовослужбовець зауважив, що ситуацію потрібно оцінювати тверезо й розуміти, що "тотальний розгром" і лінію фронту по держкордону - дуже малоймовірні. За прогнозом офіцера, найімовірніше наступ ЗС РФ на Сумщині закінчиться замороженням напрямку й "неприємним апендиксом" в регіоні, який буде висмоктувати резерви.
"Алекс" підкреслив, що головне - не полишити той "апендикс" поза увагою, як відбувається на Вовчанському напрямку. Він додав, що "рецидив" - це дуже погано, і висловив сподівання, що українці цього не побачать."
Також офіцер https://t.me/officer_33/5761 описав актуальну ситуацію на Сумському напрямку. З його слів, російські окупанти "ніяк не можу заспокоїтися". Ворожі командири "кидають свою піхоту в пекло", зі штурмової групи у 8-10 осіб виживають двоє-троє у кращому випадку. Серед бійців ЗС РФ спостерігається погіршення морального стану, деякі загарбники просто тікають з позицій.
Водночас військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" https://t.me/stanislav_osman/9154 повідомив, що на Сумському напрямку нарешті з'являється хоч якась взаємодія і злагоджена робота підрозділів. Він зауважив, що до ідеалу ще далеко. Однак, як розповів воїн, навіть мінімальна координація вже створила "чималі труднощі" для ворога - і в обороні, і в наступі
- тобто , місяць тому , її взагалі не було ..?
П.С, Може повідаєш про вчерашні і триваючі "успіхи" сирських в р-ні ШевченкА, Багатиря, Бурлацького, Вільного Поля, Олексіївки... що, що? Не чую!
На рахунок моєї репліки вище:
як вбачається, задумом ворога було просування південніше Андріївки та захоплення Писарівки на згині траси. Що дозволило б противнику значно покращити свої позиції для розрізання української оборони і руху на Суми з блокуванням наших військ в районі Юнаківки.
А щодо обсипання нашої оборони на Півдні Донбасу, то тут ти не в касу. Не той об'єкт для виплескування злих емоцій обрав. Бо там важка ситуація не вчора і навіть не тиждень-місяць тому виникла.
Тут - більше на цю тему.
Так вот почему не было фортификаций... Не было никого назначено
Так у хронічних брехунів у погонах злодюжні і злочинні пройоби перетворюються в "успіхи".
Чи знов кивати будете на Яценюка та "стіну"?
Чому ніхто не сидить за розкрадання фортифікацій на Сумщині?
хєра на рояльтінь на його кадри!! Це ж єрмачний всі посади розподілює..
Сам генераліссімус сирок під'єрмачний сказав, що вони Потужнєй ніж фортифікації !!!!
Ото ще сирку під'єрмачному вірити - це як гроші закопати в Країні Дурнів на чарівному полі...
Кацап детектед. Премии не получишь.