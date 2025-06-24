Фіксується зменшення бойової активності ворога на Сумщині, - Демченко
Наразі на Сумському напрямку фіксується суттєве зменшення бойової активності з боку російських окупантів.
Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, окупанти продовжують діяти на окремих ділянках, зокрема в межах Юнаківської та Хотинської громад.
Ворог і далі намагається заходити невеликими штурмовими групами, однак загальна інтенсивність атак помітно зменшилася.
Як пояснив Демченко, це стало можливим завдяки ефективним діям українських підрозділів.
"Це результат, звісно, українських захисників всіх складових Сил оборони і підрозділів Збройних сил і Державної прикордонної служби, бо тільки по наших смугах оборони в цій зоні, фактично десятки вбитими, десятки поранених солдат противника", - зазначив він.
За останній час лише на прикордонних смугах у цьому регіоні було знищено та поранено десятки російських військових.
Крім того, зменшилося використання ворогом мототехніки та квадроциклів, які раніше активно застосовувалися для стрімких проривів у глиб української території.
У цьому районі РФ не використовує бронетехніку - ймовірно, через її нестачу або ж для збереження ресурсів перед майбутніми операціями.
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