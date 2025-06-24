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Новини Штурм РФ на кордоні Сумщини
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Фіксується зменшення бойової активності ворога на Сумщині, - Демченко

Наступ РФ на Сумщину

Наразі на Сумському напрямку фіксується суттєве зменшення бойової активності з боку російських окупантів.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, окупанти продовжують діяти на окремих ділянках, зокрема в межах Юнаківської та Хотинської громад.

Ворог і далі намагається заходити невеликими штурмовими групами, однак загальна інтенсивність атак помітно зменшилася.

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Як пояснив Демченко, це стало можливим завдяки ефективним діям українських підрозділів.

"Це результат, звісно, українських захисників всіх складових Сил оборони і підрозділів Збройних сил і Державної прикордонної служби, бо тільки по наших смугах оборони в цій зоні, фактично десятки вбитими, десятки поранених солдат противника", - зазначив він.

За останній час лише на прикордонних смугах у цьому регіоні було знищено та поранено десятки російських військових.

Крім того, зменшилося використання ворогом мототехніки та квадроциклів, які раніше активно застосовувалися для стрімких проривів у глиб української території.

У цьому районі РФ не використовує бронетехніку - ймовірно, через її нестачу або ж для збереження ресурсів перед майбутніми операціями.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6203) Сумська область (3960) Демченко Андрій (366)


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в тренді нове слово: фіксується!
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24.06.2025 11:42 Відповісти
Не знаю что там фиксируется, а сегодняшняя ночь - это жесть.
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24.06.2025 11:46 Відповісти
не кажи гоп, доки не перескочиш
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24.06.2025 11:52 Відповісти
Тому що дали свиснособакам писди...
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24.06.2025 13:46 Відповісти
Сьогодні фіксується, в завтра - навпаки. Так і живемо
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24.06.2025 14:13 Відповісти
Демченко маріонетка,що йому скажуть це він у любому марахфоні ЗАФІКСУЄ.
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24.06.2025 15:01 Відповісти
 
 