Фиксируется уменьшение боевой активности врага на Сумщине, - Демченко

Сейчас на Сумском направлении фиксируется существенное уменьшение боевой активности со стороны российских оккупантов.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, оккупанты продолжают действовать на отдельных участках, в частности, в пределах Юнаковской и Хотинской громад.

Враг и дальше пытается заходить небольшими штурмовыми группами, однако общая интенсивность атак заметно уменьшилась.

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Как рассказал Демченко, это стало возможным благодаря эффективным действиям украинских подразделений.

"Это результат, конечно, украинских защитников всех составляющих Сил обороны и подразделений Вооруженных сил и Государственной пограничной службы, потому что только по нашим полосам обороны в этой зоне, фактически десятки убитыми, десятки раненых солдат противника", - отметил он.

За последнее время только на пограничных полосах в этом регионе были уничтожены и ранены десятки российских военных.

Кроме того, уменьшилось использование врагом мототехники и квадроциклов, которые ранее активно применялись для стремительных прорывов в глубь украинской территории.

В этом районе РФ не использует бронетехнику - вероятно, из-за ее недостатка или же для сохранения ресурсов перед будущими операциями.