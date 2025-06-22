Ситуация в Сумской области стабилизирована. Мы отбили Андреевку, а в Юнаковке продвинулись от 200 до 700 метров, - Сырский

В свое время наша Курская операция оттянула почти 63 тысячи российских военных, а суммарно с войсками КНДР - около 70 тысяч.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это позволило нам ослабить давление противника на основных направлениях, дало возможность перегруппировать войска. И взятие врагом Покровска, анонсированное еще с сентября 2024 года, до сих пор не произошло в том числе и благодаря проведению нами Курской операции", - убеждает Сырский.

По его словам, в апреле 2025 года российские части - а это около 60 тысяч человек (в частности, две десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, бригады морской пехоты) - получили задание переместиться на новые направления боевых действий и пополнить наступательные группировки армии РФ на Покровском, Торецком, Лиманском, Запорожском, Херсонском направлениях, и тем самым увеличить темп вражеского наступления.

"Но наши активные действия в Глушковском районе Курской области РФ сорвали эти планы. В результате, эти части не были передислоцированы на другие направления. Одна из бригад, которая уже двигалась на Покровское направление, была возвращена снова на Курское направление", - пояснил он.

Также Сырский отметил, что сейчас около 10 тысяч российских военных ведут боевые действия именно в Глушковском районе, на российской территории.

Учитывая такую ситуацию, российское командование изменило задачи для группировки общей численностью около 50 тысяч человек. Две десантные дивизии, еще четыре основные бригады ВС России, 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии и некоторые другие подразделения до сих пор сосредоточены на Северослобожанском направлении. Враг ведет там наступательные действия, которые в настоящее время остановлены по рубежу Кондратьевка, Андреевка, Яблоновка, Юнаковка, и дальше эта линия выходит на государственную границу и частично переходит на территорию российской федерации. Ситуация там стабилизирована. За это время мы отбили и вернули под контроль Андреевку, а в Юнаковке продвинулись за неделю от 200 до 700 метров", - отметил Сырский.

"Вы знаете, что нашей группировкой руководит бригадный генерал Олег Апостол, который был назначен на должность командующего Десантно-штурмовых войск. Руководит достаточно удачно. Мы контролируем около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области РФ, и это наши упреждающие действия в ответ на возможное наступление противника", - резюмировал он.