Ситуация в Сумской области стабилизирована. Мы отбили Андреевку, а в Юнаковке продвинулись от 200 до 700 метров, - Сырский
В свое время наша Курская операция оттянула почти 63 тысячи российских военных, а суммарно с войсками КНДР - около 70 тысяч.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это позволило нам ослабить давление противника на основных направлениях, дало возможность перегруппировать войска. И взятие врагом Покровска, анонсированное еще с сентября 2024 года, до сих пор не произошло в том числе и благодаря проведению нами Курской операции", - убеждает Сырский.
По его словам, в апреле 2025 года российские части - а это около 60 тысяч человек (в частности, две десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, бригады морской пехоты) - получили задание переместиться на новые направления боевых действий и пополнить наступательные группировки армии РФ на Покровском, Торецком, Лиманском, Запорожском, Херсонском направлениях, и тем самым увеличить темп вражеского наступления.
"Но наши активные действия в Глушковском районе Курской области РФ сорвали эти планы. В результате, эти части не были передислоцированы на другие направления. Одна из бригад, которая уже двигалась на Покровское направление, была возвращена снова на Курское направление", - пояснил он.
Также Сырский отметил, что сейчас около 10 тысяч российских военных ведут боевые действия именно в Глушковском районе, на российской территории.
Учитывая такую ситуацию, российское командование изменило задачи для группировки общей численностью около 50 тысяч человек. Две десантные дивизии, еще четыре основные бригады ВС России, 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии и некоторые другие подразделения до сих пор сосредоточены на Северослобожанском направлении. Враг ведет там наступательные действия, которые в настоящее время остановлены по рубежу Кондратьевка, Андреевка, Яблоновка, Юнаковка, и дальше эта линия выходит на государственную границу и частично переходит на территорию российской федерации. Ситуация там стабилизирована. За это время мы отбили и вернули под контроль Андреевку, а в Юнаковке продвинулись за неделю от 200 до 700 метров", - отметил Сырский.
"Вы знаете, что нашей группировкой руководит бригадный генерал Олег Апостол, который был назначен на должность командующего Десантно-штурмовых войск. Руководит достаточно удачно. Мы контролируем около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области РФ, и это наши упреждающие действия в ответ на возможное наступление противника", - резюмировал он.
Ось в чому "проблема" була...
І так, у кацапів більше зброї - бо кацапів більше, у них набагато більше грошей, набагато потужніша промисловість і союзники у них поставляють їм більше озброєння.
Чи ви не розумієте, що у них просто банально більші можливості?
До приїзду санітарів.
Який контрнаступ ви плануєте? Мясний? Сподіваюсь все ж у вас є більш цікавий план...
"Потужний" результат курської авантюри від такого ж "потужного" ішака. Але обкурене чмо тепер вже мовчить, а віддувається його ставленик.
Навіть й не черврніє!
Армія рф в 20 км від Сум, і це називається "стабілізована" ситуація?!
А здобутки Сирського ще величніші, - просунулись аж на 200-700 метрів,
коли русня за добу пройшла 21 км й підійшла в притул до самого міста!
Хітрун)))
прикорытные спикеры перестaли до лб о **** дуть в уши о том, нa что поменяют курскую облaсть.