Войска РФ продвинулись на 200 метров в сторону Сум. ВСУ оттолкнули их на 400 метров, - Зеленский

За эту неделю российские войска продвинулись на 200 метров в сторону Сум, украинские защитники их отбросили на 200-400 метров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

"Важно понимать о Сумах. Мы не видим изменений с нашей прошлой с вами встречи (на прошлой неделе - прим. ред.). Это, кстати, большая проблема для "русских". Они хотят "продать" успех на Сумщине и на Харьковщине. Им очень нужен успех на фронте. Потому что, если успеха соответствующего нет, мы считаем, что президент Трамп скорее будет давить на них санкциями и тому подобное", - отметил он.

За эту неделю армейцы РФ продвинулись на 200 метров в сторону Сум, и на 200-400 метров украинские бойцы их оттолкнули: "Поэтому я и сказал, что на Сумщине ситуация та же".

По его словам, 23% от всех российских ударов по фронту происходят на Сумском направлении,

"Это характеристика того, как военным непросто. И характеристика реальных действий, целей "русских". Там в основном бомбы и северокорейские ракеты, которые фиксируются уже в большом количестве. То есть конкретно на Сумском направлении они работают", - отметил он.

Зеленский добавил, что сейчас 695 тысяч российских военных на территории Украины: "Плюс Курское, Белгородское направления. Я имею в виду там, где они напротив Харькова, напротив Сум. То есть есть еще соответствующее количество людей с Сумского направления, примерно 52 тысячи. Общее количество наступлений в сутки - до 200 по всей линии фронта".

