РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9322 посетителя онлайн
Новости Уничтожение оккупантов на Сумском направлении Наступление РФ на Сумщину Бои на Сумщине
5 984 57

Войска РФ продвинулись на 200 метров в сторону Сум. ВСУ оттолкнули их на 400 метров, - Зеленский

Сумская область - Зеленский рассказал о ситуации и отражении атак

За эту неделю российские войска продвинулись на 200 метров в сторону Сум, украинские защитники их отбросили на 200-400 метров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

"Важно понимать о Сумах. Мы не видим изменений с нашей прошлой с вами встречи (на прошлой неделе - прим. ред.). Это, кстати, большая проблема для "русских". Они хотят "продать" успех на Сумщине и на Харьковщине. Им очень нужен успех на фронте. Потому что, если успеха соответствующего нет, мы считаем, что президент Трамп скорее будет давить на них санкциями и тому подобное", - отметил он.

За эту неделю армейцы РФ продвинулись на 200 метров в сторону Сум, и на 200-400 метров украинские бойцы их оттолкнули: "Поэтому я и сказал, что на Сумщине ситуация та же".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили "Ланцетом" по многоэтажке в Сумах: пострадала женщина, повреждено около 20 окон в двух домах. ФОТО (обновлено)

По его словам, 23% от всех российских ударов по фронту происходят на Сумском направлении,

"Это характеристика того, как военным непросто. И характеристика реальных действий, целей "русских". Там в основном бомбы и северокорейские ракеты, которые фиксируются уже в большом количестве. То есть конкретно на Сумском направлении они работают", - отметил он.

Зеленский добавил, что сейчас 695 тысяч российских военных на территории Украины: "Плюс Курское, Белгородское направления. Я имею в виду там, где они напротив Харькова, напротив Сум. То есть есть еще соответствующее количество людей с Сумского направления, примерно 52 тысячи. Общее количество наступлений в сутки - до 200 по всей линии фронта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с активизацией РФ в приграничье Сумщины появится еще одно направление - Северо-Слобожанское, - Генштаб

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) Сумская область (3696) Сумы (1257) Сумский район (411)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
На каких идиотов рассчитан его тупой бред? Или он думает что люди смотрят только его видосики и марафон? Прое@ал все, что можно, и врет напропалую.
показать весь комментарий
21.06.2025 14:32 Ответить
+28
На Сумах тиж сам проводив інспекцію фортифікацій - все норм?
показать весь комментарий
21.06.2025 14:33 Ответить
+26
Потужно. Ты расскажи как твоя военная ручная администрация подготовилась к обороне или точнее к провалу обороны.
показать весь комментарий
21.06.2025 14:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
комент з пітьми:

показать весь комментарий
21.06.2025 14:30 Ответить
Потужно. Ты расскажи как твоя военная ручная администрация подготовилась к обороне или точнее к провалу обороны.
показать весь комментарий
21.06.2025 14:31 Ответить
ну звыняй что 2 фаршевая армия по 200-300 метров продвигаеться,а не как адик в вторую пмировую страна за неделю в европе)качество не то,аналоговнеты оказались на 80% пшиком
показать весь комментарий
21.06.2025 14:34 Ответить
"Зуби дракона" лежать не встановлені на околиці Юнаківки на Сумщині, це "подарунок" росіянам, - DeepState. ФОТО

На околиці села Юнаківка Сумського району, щонайменше від початку зими, уздовж доріг лежать купи не встановлених "зубів дракона", які мали захищати Сумщину від прориву лінії оборони російськими військами під час наступу. Джерело: https://censor.net/ua/n3559020
показать весь комментарий
21.06.2025 15:00 Ответить
Так чому ж ці зуби досі не прибрали і не використали за призначенням?! Хто має за це відповісти? Чому зараз гаять час? Чому????
показать весь комментарий
21.06.2025 17:50 Ответить
Ці зуби,по документах,може вже і встановлені,хтозна....
показать весь комментарий
21.06.2025 22:08 Ответить
Не прибрали зараз бо йдуть активні боєві дії... Цивільні, хто не виїхав в свій час, пішки 15 км їдуть в Суми, а деякі з коровами та іншими тваринами....🥺😥 Швидка не може туди вже доїхати, бо б'ють орки балістикою. Обстріли Сум та Сумщини стали масовані... Так що зараз вже не можливо фортифікації в тому районі, хоча б зараз робили ближче до міста. Наші хлопці Герої-відбивають атаку за атакою, виснажені, але повні рішучості не пустити ворога в Суми! Честь, хвала і слава нашим Героям! Ми молимось за них кожного дня! Бережи їх Господь!🙏🙏🙏
показать весь комментарий
22.06.2025 07:09 Ответить
Зубы дракона от одной шашки тротила превратится в пыль. Они были эффективны когда-то а сейчас это вряд-ли поможет
показать весь комментарий
24.06.2025 07:05 Ответить
Під час ПСВ теж були битви за метри. При чому з мільйонами жертв з обох сторін.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:30 Ответить
У меня один вопрос, точнее, 2 в 1. Вот зачем Верховный главнокомандующий рассказывает нам через день про бои местного значения? Ему что, больше заняться нечем? Видимо, таки да. Но тогда зачем нам такой Верховный? Вова, возвращайся на сцену, к роялю и стучи дальше по клавищам, чем умеешь. А мы - хоть поржем!
показать весь комментарий
21.06.2025 19:43 Ответить
Это не Зеленский сказал а какой-то пьяный редактор с цензора.
показать весь комментарий
24.06.2025 07:07 Ответить
На каких идиотов рассчитан его тупой бред? Или он думает что люди смотрят только его видосики и марафон? Прое@ал все, что можно, и врет напропалую.
показать весь комментарий
21.06.2025 14:32 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 14:39 Ответить
на залишки 73%
показать весь комментарий
22.06.2025 01:03 Ответить
На Сумах тиж сам проводив інспекцію фортифікацій - все норм?
показать весь комментарий
21.06.2025 14:33 Ответить
Напишіть хтось на лобі цьому вискочці, - немає ніяких "рускіх". Є орда з десятків різновидностей лайна, котру палкою зігнали до кучі і відправили захоплювати та грабувати інші народи. Тим вони й живуть вже сотні років.
показать весь комментарий
21.06.2025 14:34 Ответить
Не "руські" вони , а московити ! Руські - це жителі Русі - пращури українців ... Кацапи до Русі не мають жодного відношення...Назва "Росія" була вкрадена московитами з історії української державності - з історії нашої Русі ! У 1721 році Московське царство шахрайським чином було перейменовано на Російську імперію (Росія). Цар Московії Петро І проголосив себе імператором і змінив назву своєї держави, таким чином, поклавши початок новому імперіальному утворенню. У московитів потрібно відібрати вкрадену в українців назву "Росія"!
показать весь комментарий
21.06.2025 14:59 Ответить
Тому мене й бісить кожного разу, коли він їх так називає.
Ще б вдягнув касаваротку, щоб було очевидно хто він є.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:02 Ответить
Він невіглас , брехло та просто дурень. Актор читає монолог згідно сценарію...
показать весь комментарий
21.06.2025 15:09 Ответить
Не дурень зеля, в ворог!
показать весь комментарий
22.06.2025 07:12 Ответить
Жителі Русі не називали себе руськими чи русськими. Жителі Руcі назівали себе "русь" (як народ) чи "русин" (як один представник).
показать весь комментарий
21.06.2025 17:16 Ответить
Рускіє - це нащадки Русі, а козломорді - росіянє, раби монголо-татар.
показать весь комментарий
21.06.2025 14:38 Ответить
А українці це нащадки кого?
показать весь комментарий
21.06.2025 14:47 Ответить
українці є нащадками Русі і можуть себе називати руськими, бо і держава наша має право називатися Україна-Русь! А нинішні козломорді ніколи не були руськими, бо їх 300 років топтали монголо-татари.
показать весь комментарий
21.06.2025 23:31 Ответить
"зелена окупація" мозгів українського народу перед 2019 роком вже привела до більш як 20% окупації України рашистом...і продовжується дальше..
показать весь комментарий
21.06.2025 14:40 Ответить
Хто пише цю маячню для шизофреніків?!
Війська рф вже в 23 км від міста Суми!
показать весь комментарий
21.06.2025 14:45 Ответить
То оплески кацапам від прихильниці людожерів?
показать весь комментарий
21.06.2025 15:14 Ответить
Ти нарешті можеш заявити що Україна ніколи не піде на рашиські ультиматуми що до відмови від територій ,зміни до Конституції чи розброєння ,адже терорист злочинець кожен день повторює ,а в нас мовчанка, ви що так злякались путіна ?
показать весь комментарий
21.06.2025 14:47 Ответить
На початку, чмоня обіцяв великий контрнаступ і каву в Криму, тепер за успіх видає, що свинособак відкинули на 400 метрів від Сум. І чмоня далі президент, до чмоні питань нема, чмоню любить електорат
показать весь комментарий
21.06.2025 14:50 Ответить
Дуже любить. Не знаю чи жителі Сумщини так само підтримують як решта мудрого народу? Чи може стали щось підозрювати?
показать весь комментарий
21.06.2025 15:28 Ответить
Втечуть за кордон і звідти далі любитимуть, це вже перевірено
показать весь комментарий
21.06.2025 17:05 Ответить
Не треба по собі судити-втік і вєщаєш тут. Хто хотів, той давно вже втік, як ви. Зараз майже 300тис. разом з ВПО в місті. Чим вивозити людей і куди? І за які кошти їхати, усний ти наш. Наприклад я і багато моїх знайомих не бажають тікати в ЄС... То ви і любите зелю і це дійсно перевірено. Моя подруга втікала з сім'єю дочки в 22 році і вона дійсно говорить, що зеля не при чому, то путін та і росіяни не всі погані...
показать весь комментарий
22.06.2025 07:25 Ответить
Дуже ******* ,особливо за курську авантюру.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:25 Ответить
Зайдіть на форуми міста Суми і ви побачите як сумчани "палко" ******* зелю.
показать весь комментарий
22.06.2025 07:15 Ответить
а що він скаже через тиждень або два?
показать весь комментарий
21.06.2025 14:50 Ответить
Що срашка на 400 ми на 600
показать весь комментарий
21.06.2025 15:01 Ответить
200 метрів, це футбольне поле. Команда Зе починає небезпечну атаку. Нападник із м'ячем на швидкості обходить захисника Команди Ху. Він проникає у штрафний майданчик, і на трибунах лунає дикий вереск натхнення.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:00 Ответить
Захисник команди Ху, намагається встигнути на підстраховку, але нападник спритно використовує свій шанс. У цей момент воротар Команди Ху займає позицію на виході. Нападник робить помилкове замах, дражнячи захисника і воротаря, а потім, раптово, б'є!
показать весь комментарий
21.06.2025 15:04 Ответить
Лядський курвіметр...
показать весь комментарий
21.06.2025 15:00 Ответить
То що у підсумку вийшло?
показать весь комментарий
21.06.2025 15:03 Ответить
Як і завжди: потужна перемога!
показать весь комментарий
21.06.2025 15:30 Ответить
Доповів гівнокомандуівач! А ще в природі міліметри є ...
показать весь комментарий
21.06.2025 16:27 Ответить
Як толковий взводний доповідає , за шість років насобачився, артист.
показать весь комментарий
21.06.2025 16:37 Ответить
https://t.me/marybezuhla/3812 Безугла Те, що не дозволили зробити Сухаревському, бо «не свій», Сирський дав Бровді «Мадяру» одразу: об'єднати всі військові частини Сил безпілотних систем та Лінії дронів.

Так само він чинить із ************ та озброєнням. Якщо бригада не «підлизується», вона не доотримує ресурсів - незалежно від того, наскільки це відповідає задуму чи на якому напрямку воює. Хоч ти в Покровську, але якщо дозволяєш собі говорити не те, що хочуть почути, піднімаєш незручні питання - отримаєш обмеження в ***********. Іди повоюй. А ресурси можуть передати «своїй» бригаді, де комбриг наближений, хоч вона стоїть там, де не наступають. Це призведе до втрати життів українських громадян і територій України? І що.

Особливий вид корупції розвів Олександр Станіславович разом зі своїми наближеними. Зараз цей підхід лише укорінюється.

Сирський був готовий рік блокувати інтегрований розвиток Сил безпілотних систем, лише щоб привести людину, яка діє з міркувань особистої лояльності.

Але є ще гірші наслідки. Так, Головнокомандувач ЗСУ пропустив вторгнення на Сумщину. Він системно тиснув на Десантно-штурмові війська, їхнього командувача Скибюка, кошмарив керівника напрямку Красильникова, не приймав їхні доповіді, не надавав ресурсів, не відправляв інженерів, замовчував ситуацію на Ставці, втручався в переміщення рот і батальйонів, забирав підрозділи на інші напрямки - і в результаті зустрів нове вторгнення без елементарної підготовки. Сумщина не готова до оборони, і сьогодні наступ стримується знову ціною життів громадян України.
показать весь комментарий
21.06.2025 16:38 Ответить
ніфіга собі!
секта безуглої вже існує?
показать весь комментарий
22.06.2025 09:52 Ответить
А по-суті тобі відповісти нічого, тільки на імена кидаєшся?
показать весь комментарий
22.06.2025 13:45 Ответить
Володя, які, нахрін, 200 метрів? Ворог вже захопив та заволодів 220 кв. км. території Сумської області і російські війська знаходяться усього у 23 км. від цього обласного центру! А на Донбасі що робиться? Навіть дебілу з карт Дипстейт видно, що рашисти мають неабиякі просування по флангах свого повзучого наступу, намагаючись охопити і Костянтинівку, і Мирноград вкупі з Покровськом!
показать весь комментарий
21.06.2025 17:23 Ответить
любой мaфиози всегдa зaщищaет свою кормушку и стреляет тех кто к ней лезет.

только сумские коррупционеры не хотят зaщищaть свою кормушку. ну что было сложно рaстaвить зубы дрaконa, хотя бы для приличия.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:41 Ответить
А тут трохи інакше,гроші розпиляні,можна відпочити
показать весь комментарий
21.06.2025 22:11 Ответить
Брехня уведена в ранг державної політики.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:55 Ответить
Зе йди у відставку! Ти загнав країну у глухий кут.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:01 Ответить
Ага, зараз розбіжиться і піде у відставку від корита... Ну і насмішили ...
показать весь комментарий
22.06.2025 07:29 Ответить
А, як там курська авантюра, чмо обкурене!
показать весь комментарий
21.06.2025 20:09 Ответить
Боневтік почав вигадувати нові терміни? Що означає відштовхнули? Бреше, бреше і бреше.Вова, де захисні споруди? Штовхатель зелений.
показать весь комментарий
22.06.2025 07:47 Ответить
 
 