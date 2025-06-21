Войска РФ продвинулись на 200 метров в сторону Сум. ВСУ оттолкнули их на 400 метров, - Зеленский
За эту неделю российские войска продвинулись на 200 метров в сторону Сум, украинские защитники их отбросили на 200-400 метров.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
"Важно понимать о Сумах. Мы не видим изменений с нашей прошлой с вами встречи (на прошлой неделе - прим. ред.). Это, кстати, большая проблема для "русских". Они хотят "продать" успех на Сумщине и на Харьковщине. Им очень нужен успех на фронте. Потому что, если успеха соответствующего нет, мы считаем, что президент Трамп скорее будет давить на них санкциями и тому подобное", - отметил он.
За эту неделю армейцы РФ продвинулись на 200 метров в сторону Сум, и на 200-400 метров украинские бойцы их оттолкнули: "Поэтому я и сказал, что на Сумщине ситуация та же".
По его словам, 23% от всех российских ударов по фронту происходят на Сумском направлении,
"Это характеристика того, как военным непросто. И характеристика реальных действий, целей "русских". Там в основном бомбы и северокорейские ракеты, которые фиксируются уже в большом количестве. То есть конкретно на Сумском направлении они работают", - отметил он.
Зеленский добавил, что сейчас 695 тысяч российских военных на территории Украины: "Плюс Курское, Белгородское направления. Я имею в виду там, где они напротив Харькова, напротив Сум. То есть есть еще соответствующее количество людей с Сумского направления, примерно 52 тысячи. Общее количество наступлений в сутки - до 200 по всей линии фронта".
На околиці села Юнаківка Сумського району, щонайменше від початку зими, уздовж доріг лежать купи не встановлених "зубів дракона", які мали захищати Сумщину від прориву лінії оборони російськими військами під час наступу. Джерело: https://censor.net/ua/n3559020
Ще б вдягнув касаваротку, щоб було очевидно хто він є.
Війська рф вже в 23 км від міста Суми!
Так само він чинить із ************ та озброєнням. Якщо бригада не «підлизується», вона не доотримує ресурсів - незалежно від того, наскільки це відповідає задуму чи на якому напрямку воює. Хоч ти в Покровську, але якщо дозволяєш собі говорити не те, що хочуть почути, піднімаєш незручні питання - отримаєш обмеження в ***********. Іди повоюй. А ресурси можуть передати «своїй» бригаді, де комбриг наближений, хоч вона стоїть там, де не наступають. Це призведе до втрати життів українських громадян і територій України? І що.
Особливий вид корупції розвів Олександр Станіславович разом зі своїми наближеними. Зараз цей підхід лише укорінюється.
Сирський був готовий рік блокувати інтегрований розвиток Сил безпілотних систем, лише щоб привести людину, яка діє з міркувань особистої лояльності.
Але є ще гірші наслідки. Так, Головнокомандувач ЗСУ пропустив вторгнення на Сумщину. Він системно тиснув на Десантно-штурмові війська, їхнього командувача Скибюка, кошмарив керівника напрямку Красильникова, не приймав їхні доповіді, не надавав ресурсів, не відправляв інженерів, замовчував ситуацію на Ставці, втручався в переміщення рот і батальйонів, забирав підрозділи на інші напрямки - і в результаті зустрів нове вторгнення без елементарної підготовки. Сумщина не готова до оборони, і сьогодні наступ стримується знову ціною життів громадян України.
секта безуглої вже існує?
только сумские коррупционеры не хотят зaщищaть свою кормушку. ну что было сложно рaстaвить зубы дрaконa, хотя бы для приличия.