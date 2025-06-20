Рашисты ударили "Ланцетом" по многоэтажке в Сумах: пострадала женщина, повреждено около 20 окон в двух домах. ФОТО (обновлено)
Вечером 20 июня вследствие атаки российского беспилотника в Сумах пострадала женщина.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие атаки вражеского БпЛА в Сумах пострадала женщина. Этим вечером россияне снова атаковали Сумскую громаду беспилотниками. Последствия атаки врага выясняем", - рассказал чиновник.
Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что российский БпЛА "Ланцет" ударил в многоквартирный дом в Сумах.
"Есть попадание "Ланцета" в многоквартирный дом. Как следствие, пострадала одна женщина", – рассказал Кобзарь.
Обновление
Впоследствии глава ОВА уточнил, что пострадавшая – 75-летняя женщина, которая на момент атаки находилась дома. Она получила осколочные ранения и госпитализирована.
Вследствие атаки вражеского БПЛА повреждена кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных жилых домах.
"Угроза вражеских беспилотников остается актуальной. Прошу жителей Сумщины не пренебрегать сигналами тревоги и находиться в безопасных местах", - добавил Григоров.
Ранее сообщалось, что вечером 20 июня российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались в Сумской области.
