РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4572 посетителя онлайн
Новости Фото Атака БПЛА на Сумы
2 396 11

Рашисты ударили "Ланцетом" по многоэтажке в Сумах: пострадала женщина, повреждено около 20 окон в двух домах. ФОТО (обновлено)

Вечером 20 июня вследствие атаки российского беспилотника в Сумах пострадала женщина.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие атаки вражеского БпЛА в Сумах пострадала женщина. Этим вечером россияне снова атаковали Сумскую громаду беспилотниками. Последствия атаки врага выясняем", - рассказал чиновник.

атака БПЛА

Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что российский БпЛА "Ланцет" ударил в многоквартирный дом в Сумах.

"Есть попадание "Ланцета" в многоквартирный дом. Как следствие, пострадала одна женщина", – рассказал Кобзарь.

Обновление

Впоследствии глава ОВА уточнил, что пострадавшая – 75-летняя женщина, которая на момент атаки находилась дома. Она получила осколочные ранения и госпитализирована.

Вследствие атаки вражеского БПЛА повреждена кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных жилых домах.

"Угроза вражеских беспилотников остается актуальной. Прошу жителей Сумщины не пренебрегать сигналами тревоги и находиться в безопасных местах", - добавил Григоров.

Ранее сообщалось, что вечером 20 июня российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались в Сумской области.

Ранее сообщалось, что вечером 20 июня российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались на Сумщине.

Читайте также: Российские ударные БпЛА атаковали Сумы и Одессу, произошли пожары

Автор: 

беспилотник (4317) Сумская область (3696) Сумы (1255) атака (545) Сумский район (411)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Вот вам цена отсутствия фортификаций и просранных из-за этого высот. Сумы, как не прискорбно это сознавать, ждет судьба Херсона. Из-за власти тупых и беспринципных барыг просыраем еще один областной центр.
показать весь комментарий
20.06.2025 23:32 Ответить
+2
Дякуемо Сирському за потужну курську операцiю, щоби орки не пiшли на сумську область !
показать весь комментарий
20.06.2025 23:15 Ответить
+1
Мне кажется даже Безмозгуглая потихоньку начинает догадываться, что ну нет у Зе в планах ни войну выиграть, ни Украину оставить в целости.
показать весь комментарий
20.06.2025 23:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мне кажется даже Безмозгуглая потихоньку начинает догадываться, что ну нет у Зе в планах ни войну выиграть, ни Украину оставить в целости.
показать весь комментарий
20.06.2025 23:16 Ответить
А ти здатен? Так - вперед!
показать весь комментарий
20.06.2025 23:16 Ответить
Дякуемо Сирському за потужну курську операцiю, щоби орки не пiшли на сумську область !
показать весь комментарий
20.06.2025 23:15 Ответить
У Сумах внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках,- ОВА.

Попередньо, це був удар БпЛА типу «Ланцет».

Постраждала - 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Вона отримала уламкові поранення, госпіталізована.
показать весь комментарий
20.06.2025 23:25 Ответить
Вот вам цена отсутствия фортификаций и просранных из-за этого высот. Сумы, как не прискорбно это сознавать, ждет судьба Херсона. Из-за власти тупых и беспринципных барыг просыраем еще один областной центр.
показать весь комментарий
20.06.2025 23:32 Ответить
У що вони [окупанти] дійсно вперлися - це протитанковий рів. Протитанковий рів прям врятував наші сраки, разом з єгозою, мінами протипіхотними й протитанковими шлагбаумами. Так, вони своє прям зіграли. Що в стримуванні піхоти, що в стримуванні техніки. Коли вони пробували проскакувати протитанковий рів мотоциклами або просто піхотою, вони або підривалися на мінах, або піхоту ми можемо, як мінімум, змалювати дронами, рів прям врятував прям капець, і досі він допомагає", - розповів один із бійців з того напрямку. Джерело: https://censor.net/ua/n3559020
показать весь комментарий
21.06.2025 02:08 Ответить
Голова Сумської ВЦА зараз та сама людина, що очолювала Луганську поліцію в 2022 році. І події розгортаються так само: 8 років "будівництва фортифікацій" але не укріплень не мінних загороджень не виявилось, несподіваний прохід танків під саме місто по новеньким дорогам "Великого будівництва", евакуація цивільних вже після бомбардувань і штурму Сєвєродонецька, і скоропостижна втрата області за 4 місяці. Савпадєніє, нє думаю..
показать весь комментарий
21.06.2025 02:05 Ответить
😢😢😢
показать весь комментарий
21.06.2025 03:25 Ответить
Да вже час ******* по якомусь району москви і сказати що у тих хатах була помічена піхота. Щоб москалі кровавою юшкою вмилися, як вони *******. А за 5 хвилин дати об'яву по усьому, чому можна, про евакуацію "мірних" мешканців. Щоб Європа не бентежилася.
А потім об'явити "мірну" евакуацію москалів із усіх міст і сел в радіусі 2000 км від кордону України і знову ******* по будинках, бо там "бачили" ракети.
показать весь комментарий
21.06.2025 06:10 Ответить
 
 