Рашисти вдарили "Ланцетом" по багатоповерхівці в Сумах: постраждала жінка, пошкоджено близько 20 вікон у двох будинках. ФОТО (оновлено)

Ввечері 20 червня внаслідок атаки російського безпілотника у Сумах постраждала жінка.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки ворожого БпЛА у Сумах постраждала жінка. Цього вечора росіяни знову атакували Сумську громаду безпілотниками. Наслідки атаки ворога зʼясовуємо", - розповів посадовець.

Виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що російський БпЛА "Ланцет" влучив у багатоквартирний будинок у Сумах.

"Є влучання "Ланцета" в багатоквартирний будинок. У результаті постраждала одна жінка", - розповів Кобзар.

Оновлення

Згодом очільник ОВА уточнив, що постраждала – 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Вона дістала уламкові поранення та госпіталізована.

Внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках.

"Загроза ворожих безпілотників залишається актуальною. Прошу жителів Сумщини не нехтувати сигналами тривоги та перебувати в безпечних місцях", - додав Григоров.

Раніше повідомлялося, що ввечері 20 червня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на Сумщині.

Читайте також: Російські ударні БпЛА атакували Суми та Одесу, сталися пожежі