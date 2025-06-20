УКР
Рашисти вдарили "Ланцетом" по багатоповерхівці в Сумах: постраждала жінка, пошкоджено близько 20 вікон у двох будинках. ФОТО (оновлено)

Ввечері 20 червня внаслідок атаки російського безпілотника у Сумах постраждала жінка.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки ворожого БпЛА у Сумах постраждала жінка. Цього вечора росіяни знову атакували Сумську громаду безпілотниками. Наслідки атаки ворога зʼясовуємо", - розповів посадовець.

атака бпла

Виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що російський БпЛА "Ланцет" влучив у багатоквартирний будинок у Сумах.

"Є влучання "Ланцета" в багатоквартирний будинок. У результаті постраждала одна жінка", - розповів Кобзар.

Оновлення

Згодом очільник ОВА уточнив, що постраждала – 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Вона дістала уламкові поранення та госпіталізована.

Внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках.

"Загроза ворожих безпілотників залишається актуальною. Прошу жителів Сумщини не нехтувати сигналами тривоги та перебувати в безпечних місцях", - додав Григоров. 

Раніше повідомлялося, що ввечері 20 червня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на Сумщині.

Читайте також: Російські ударні БпЛА атакували Суми та Одесу, сталися пожежі

безпілотник (4938) Сумська область (4256) Суми (999) атака (547) Сумський район (419)
Топ коментарі
+3
Вот вам цена отсутствия фортификаций и просранных из-за этого высот. Сумы, как не прискорбно это сознавать, ждет судьба Херсона. Из-за власти тупых и беспринципных барыг просыраем еще один областной центр.
показати весь коментар
20.06.2025 23:32 Відповісти
+2
Дякуемо Сирському за потужну курську операцiю, щоби орки не пiшли на сумську область !
показати весь коментар
20.06.2025 23:15 Відповісти
+1
Коментувати
А ти здатен? Так - вперед!
показати весь коментар
20.06.2025 23:16 Відповісти
У Сумах внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках,- ОВА.

Попередньо, це був удар БпЛА типу «Ланцет».

Постраждала - 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Вона отримала уламкові поранення, госпіталізована.
показати весь коментар
20.06.2025 23:25 Відповісти
У що вони [окупанти] дійсно вперлися - це протитанковий рів. Протитанковий рів прям врятував наші сраки, разом з єгозою, мінами протипіхотними й протитанковими шлагбаумами. Так, вони своє прям зіграли. Що в стримуванні піхоти, що в стримуванні техніки. Коли вони пробували проскакувати протитанковий рів мотоциклами або просто піхотою, вони або підривалися на мінах, або піхоту ми можемо, як мінімум, змалювати дронами, рів прям врятував прям капець, і досі він допомагає", - розповів один із бійців з того напрямку. Джерело: https://censor.net/ua/n3559020
показати весь коментар
21.06.2025 02:08 Відповісти
Голова Сумської ВЦА зараз та сама людина, що очолювала Луганську поліцію в 2022 році. І події розгортаються так само: 8 років "будівництва фортифікацій" але не укріплень не мінних загороджень не виявилось, несподіваний прохід танків під саме місто по новеньким дорогам "Великого будівництва", евакуація цивільних вже після бомбардувань і штурму Сєвєродонецька, і скоропостижна втрата області за 4 місяці. Савпадєніє, нє думаю..
показати весь коментар
21.06.2025 02:05 Відповісти
😢😢😢
показати весь коментар
21.06.2025 03:25 Відповісти
Да вже час ******* по якомусь району москви і сказати що у тих хатах була помічена піхота. Щоб москалі кровавою юшкою вмилися, як вони *******. А за 5 хвилин дати об'яву по усьому, чому можна, про евакуацію "мірних" мешканців. Щоб Європа не бентежилася.
А потім об'явити "мірну" евакуацію москалів із усіх міст і сел в радіусі 2000 км від кордону України і знову ******* по будинках, бо там "бачили" ракети.
показати весь коментар
21.06.2025 06:10 Відповісти
 
 