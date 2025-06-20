Рашисти вдарили "Ланцетом" по багатоповерхівці в Сумах: постраждала жінка, пошкоджено близько 20 вікон у двох будинках. ФОТО (оновлено)
Ввечері 20 червня внаслідок атаки російського безпілотника у Сумах постраждала жінка.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки ворожого БпЛА у Сумах постраждала жінка. Цього вечора росіяни знову атакували Сумську громаду безпілотниками. Наслідки атаки ворога зʼясовуємо", - розповів посадовець.
Виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що російський БпЛА "Ланцет" влучив у багатоквартирний будинок у Сумах.
"Є влучання "Ланцета" в багатоквартирний будинок. У результаті постраждала одна жінка", - розповів Кобзар.
Оновлення
Згодом очільник ОВА уточнив, що постраждала – 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Вона дістала уламкові поранення та госпіталізована.
Внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках.
"Загроза ворожих безпілотників залишається актуальною. Прошу жителів Сумщини не нехтувати сигналами тривоги та перебувати в безпечних місцях", - додав Григоров.
Раніше повідомлялося, що ввечері 20 червня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на Сумщині.
