Війська РФ просунулися на 200 метрів у бік Сум. ЗСУ відштовхнули їх на 400 метрів, - Зеленський

За цей тиждень російські війська просунулися на 200 метрів у бік Сум, українські захисники їх відкинули на 200-400 метрів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Важливо розуміти про Суми. Ми не бачимо змін з нашої минулої з вами зустрічі (минулого тижня – прим. ред.). Це, до речі, велика проблема для "рускіх". Вони хочуть "продати" успіх на Сумщині і на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті. Тому що, якщо успіху відповідного немає, ми вважаємо, що президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями тощо", - зазначив він.

За цей тиждень армійці РФ просунулись на 200 метрів у бік Сум, і на 200-400 метрів українські бійці їх відштовхнули: "Тому я і сказав, що на Сумщині ситуація та сама".

За його словами, 23% від всіх російських ударів по фронту відбуваються на Сумському напрямку,

"Це характеристика того, як військовим непросто. І характеристика реальних дій, цілей "рускіх". Там в основному бомби й північнокорейські ракети, які фіксуються вже у великій кількості. Тобто конкретно на Сумському напрямку вони працюють", - зауважив він.

Зеленський додав, що зараз 695 тисяч російських військових на території України: "Плюс Курський, Бєлгородський напрямки. Я маю на увазі там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Тобто є ще відповідна кількість людей з Сумського напрямку, приблизно 52 тисячі. Загальна кількість наступів на добу – до 200 по всій лінії фронту".

