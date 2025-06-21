УКР
Війська РФ просунулися на 200 метрів у бік Сум. ЗСУ відштовхнули їх на 400 метрів, - Зеленський

Сумська область - Зеленський розповів про ситуацію та відбиття атак

За цей тиждень російські війська просунулися на 200 метрів у бік Сум, українські захисники їх відкинули на 200-400 метрів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Важливо розуміти про Суми. Ми не бачимо змін з нашої минулої з вами зустрічі (минулого тижня – прим. ред.). Це, до речі, велика проблема для "рускіх". Вони хочуть "продати" успіх на Сумщині і на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті. Тому що, якщо успіху відповідного немає, ми вважаємо, що президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями тощо", - зазначив він.

За цей тиждень армійці РФ просунулись на 200 метрів у бік Сум, і на 200-400 метрів українські бійці їх відштовхнули: "Тому я і сказав, що на Сумщині ситуація та сама".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили "Ланцетом" по багатоповерхівці в Сумах: постраждала жінка, пошкоджено близько 20 вікон у двох будинках. ФОТО (оновлено)

За його словами, 23% від всіх російських ударів по фронту відбуваються на Сумському напрямку,

"Це характеристика того, як військовим непросто. І характеристика реальних дій, цілей "рускіх". Там в основному бомби й північнокорейські ракети, які фіксуються вже у великій кількості. Тобто конкретно на Сумському напрямку вони працюють", - зауважив він.

Зеленський додав, що зараз 695 тисяч російських військових на території України: "Плюс Курський, Бєлгородський напрямки. Я маю на увазі там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Тобто є ще відповідна кількість людей з Сумського напрямку, приблизно 52 тисячі. Загальна кількість наступів на добу – до 200 по всій лінії фронту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зв’язку з активізацією РФ у прикордонні Сумщини з’явиться ще один напрямок - Північно-Слобожанський, - Генштаб

Зеленський Володимир Сумська область Суми Сумський район
+35
На каких идиотов рассчитан его тупой бред? Или он думает что люди смотрят только его видосики и марафон? Прое@ал все, что можно, и врет напропалую.
21.06.2025 14:32 Відповісти
+28
На Сумах тиж сам проводив інспекцію фортифікацій - все норм?
21.06.2025 14:33 Відповісти
+26
Потужно. Ты расскажи как твоя военная ручная администрация подготовилась к обороне или точнее к провалу обороны.
21.06.2025 14:31 Відповісти
комент з пітьми:

21.06.2025 14:30 Відповісти
Потужно. Ты расскажи как твоя военная ручная администрация подготовилась к обороне или точнее к провалу обороны.
21.06.2025 14:31 Відповісти
ну звыняй что 2 фаршевая армия по 200-300 метров продвигаеться,а не как адик в вторую пмировую страна за неделю в европе)качество не то,аналоговнеты оказались на 80% пшиком
показати весь коментар
21.06.2025 14:34 Відповісти
"Зуби дракона" лежать не встановлені на околиці Юнаківки на Сумщині, це "подарунок" росіянам, - DeepState. ФОТО

На околиці села Юнаківка Сумського району, щонайменше від початку зими, уздовж доріг лежать купи не встановлених "зубів дракона", які мали захищати Сумщину від прориву лінії оборони російськими військами під час наступу. Джерело: https://censor.net/ua/n3559020
21.06.2025 15:00 Відповісти
Так чому ж ці зуби досі не прибрали і не використали за призначенням?! Хто має за це відповісти? Чому зараз гаять час? Чому????
21.06.2025 17:50 Відповісти
Ці зуби,по документах,може вже і встановлені,хтозна....
21.06.2025 22:08 Відповісти
Не прибрали зараз бо йдуть активні боєві дії... Цивільні, хто не виїхав в свій час, пішки 15 км їдуть в Суми, а деякі з коровами та іншими тваринами....🥺😥 Швидка не може туди вже доїхати, бо б'ють орки балістикою. Обстріли Сум та Сумщини стали масовані... Так що зараз вже не можливо фортифікації в тому районі, хоча б зараз робили ближче до міста. Наші хлопці Герої-відбивають атаку за атакою, виснажені, але повні рішучості не пустити ворога в Суми! Честь, хвала і слава нашим Героям! Ми молимось за них кожного дня! Бережи їх Господь!🙏🙏🙏
22.06.2025 07:09 Відповісти
Зубы дракона от одной шашки тротила превратится в пыль. Они были эффективны когда-то а сейчас это вряд-ли поможет
24.06.2025 07:05 Відповісти
Під час ПСВ теж були битви за метри. При чому з мільйонами жертв з обох сторін.
21.06.2025 18:30 Відповісти
У меня один вопрос, точнее, 2 в 1. Вот зачем Верховный главнокомандующий рассказывает нам через день про бои местного значения? Ему что, больше заняться нечем? Видимо, таки да. Но тогда зачем нам такой Верховный? Вова, возвращайся на сцену, к роялю и стучи дальше по клавищам, чем умеешь. А мы - хоть поржем!
21.06.2025 19:43 Відповісти
Это не Зеленский сказал а какой-то пьяный редактор с цензора.
24.06.2025 07:07 Відповісти
На каких идиотов рассчитан его тупой бред? Или он думает что люди смотрят только его видосики и марафон? Прое@ал все, что можно, и врет напропалую.
21.06.2025 14:32 Відповісти
21.06.2025 14:39 Відповісти
на залишки 73%
22.06.2025 01:03 Відповісти
На Сумах тиж сам проводив інспекцію фортифікацій - все норм?
21.06.2025 14:33 Відповісти
Напишіть хтось на лобі цьому вискочці, - немає ніяких "рускіх". Є орда з десятків різновидностей лайна, котру палкою зігнали до кучі і відправили захоплювати та грабувати інші народи. Тим вони й живуть вже сотні років.
21.06.2025 14:34 Відповісти
Не "руські" вони , а московити ! Руські - це жителі Русі - пращури українців ... Кацапи до Русі не мають жодного відношення...Назва "Росія" була вкрадена московитами з історії української державності - з історії нашої Русі ! У 1721 році Московське царство шахрайським чином було перейменовано на Російську імперію (Росія). Цар Московії Петро І проголосив себе імператором і змінив назву своєї держави, таким чином, поклавши початок новому імперіальному утворенню. У московитів потрібно відібрати вкрадену в українців назву "Росія"!
21.06.2025 14:59 Відповісти
Тому мене й бісить кожного разу, коли він їх так називає.
Ще б вдягнув касаваротку, щоб було очевидно хто він є.
21.06.2025 15:02 Відповісти
Він невіглас , брехло та просто дурень. Актор читає монолог згідно сценарію...
21.06.2025 15:09 Відповісти
Не дурень зеля, в ворог!
22.06.2025 07:12 Відповісти
Жителі Русі не називали себе руськими чи русськими. Жителі Руcі назівали себе "русь" (як народ) чи "русин" (як один представник).
показати весь коментар
Рускіє - це нащадки Русі, а козломорді - росіянє, раби монголо-татар.
21.06.2025 14:38 Відповісти
А українці це нащадки кого?
21.06.2025 14:47 Відповісти
українці є нащадками Русі і можуть себе називати руськими, бо і держава наша має право називатися Україна-Русь! А нинішні козломорді ніколи не були руськими, бо їх 300 років топтали монголо-татари.
21.06.2025 23:31 Відповісти
"зелена окупація" мозгів українського народу перед 2019 роком вже привела до більш як 20% окупації України рашистом...і продовжується дальше..
21.06.2025 14:40 Відповісти
Хто пише цю маячню для шизофреніків?!
Війська рф вже в 23 км від міста Суми!
21.06.2025 14:45 Відповісти
То оплески кацапам від прихильниці людожерів?
21.06.2025 15:14 Відповісти
Ти нарешті можеш заявити що Україна ніколи не піде на рашиські ультиматуми що до відмови від територій ,зміни до Конституції чи розброєння ,адже терорист злочинець кожен день повторює ,а в нас мовчанка, ви що так злякались путіна ?
21.06.2025 14:47 Відповісти
На початку, чмоня обіцяв великий контрнаступ і каву в Криму, тепер за успіх видає, що свинособак відкинули на 400 метрів від Сум. І чмоня далі президент, до чмоні питань нема, чмоню любить електорат
21.06.2025 14:50 Відповісти
Дуже любить. Не знаю чи жителі Сумщини так само підтримують як решта мудрого народу? Чи може стали щось підозрювати?
21.06.2025 15:28 Відповісти
Втечуть за кордон і звідти далі любитимуть, це вже перевірено
21.06.2025 17:05 Відповісти
Не треба по собі судити-втік і вєщаєш тут. Хто хотів, той давно вже втік, як ви. Зараз майже 300тис. разом з ВПО в місті. Чим вивозити людей і куди? І за які кошти їхати, усний ти наш. Наприклад я і багато моїх знайомих не бажають тікати в ЄС... То ви і любите зелю і це дійсно перевірено. Моя подруга втікала з сім'єю дочки в 22 році і вона дійсно говорить, що зеля не при чому, то путін та і росіяни не всі погані...
22.06.2025 07:25 Відповісти
Дуже ******* ,особливо за курську авантюру.
21.06.2025 17:25 Відповісти
Зайдіть на форуми міста Суми і ви побачите як сумчани "палко" ******* зелю.
22.06.2025 07:15 Відповісти
а що він скаже через тиждень або два?
21.06.2025 14:50 Відповісти
Що срашка на 400 ми на 600
21.06.2025 15:01 Відповісти
200 метрів, це футбольне поле. Команда Зе починає небезпечну атаку. Нападник із м'ячем на швидкості обходить захисника Команди Ху. Він проникає у штрафний майданчик, і на трибунах лунає дикий вереск натхнення.
21.06.2025 15:00 Відповісти
Захисник команди Ху, намагається встигнути на підстраховку, але нападник спритно використовує свій шанс. У цей момент воротар Команди Ху займає позицію на виході. Нападник робить помилкове замах, дражнячи захисника і воротаря, а потім, раптово, б'є!
21.06.2025 15:04 Відповісти
Лядський курвіметр...
21.06.2025 15:00 Відповісти
То що у підсумку вийшло?
21.06.2025 15:03 Відповісти
Як і завжди: потужна перемога!
21.06.2025 15:30 Відповісти
Доповів гівнокомандуівач! А ще в природі міліметри є ...
21.06.2025 16:27 Відповісти
Як толковий взводний доповідає , за шість років насобачився, артист.
21.06.2025 16:37 Відповісти
https://t.me/marybezuhla/3812 Безугла Те, що не дозволили зробити Сухаревському, бо «не свій», Сирський дав Бровді «Мадяру» одразу: об'єднати всі військові частини Сил безпілотних систем та Лінії дронів.

Так само він чинить із ************ та озброєнням. Якщо бригада не «підлизується», вона не доотримує ресурсів - незалежно від того, наскільки це відповідає задуму чи на якому напрямку воює. Хоч ти в Покровську, але якщо дозволяєш собі говорити не те, що хочуть почути, піднімаєш незручні питання - отримаєш обмеження в ***********. Іди повоюй. А ресурси можуть передати «своїй» бригаді, де комбриг наближений, хоч вона стоїть там, де не наступають. Це призведе до втрати життів українських громадян і територій України? І що.

Особливий вид корупції розвів Олександр Станіславович разом зі своїми наближеними. Зараз цей підхід лише укорінюється.

Сирський був готовий рік блокувати інтегрований розвиток Сил безпілотних систем, лише щоб привести людину, яка діє з міркувань особистої лояльності.

Але є ще гірші наслідки. Так, Головнокомандувач ЗСУ пропустив вторгнення на Сумщину. Він системно тиснув на Десантно-штурмові війська, їхнього командувача Скибюка, кошмарив керівника напрямку Красильникова, не приймав їхні доповіді, не надавав ресурсів, не відправляв інженерів, замовчував ситуацію на Ставці, втручався в переміщення рот і батальйонів, забирав підрозділи на інші напрямки - і в результаті зустрів нове вторгнення без елементарної підготовки. Сумщина не готова до оборони, і сьогодні наступ стримується знову ціною життів громадян України.
21.06.2025 16:38 Відповісти
ніфіга собі!
секта безуглої вже існує?
22.06.2025 09:52 Відповісти
А по-суті тобі відповісти нічого, тільки на імена кидаєшся?
22.06.2025 13:45 Відповісти
Володя, які, нахрін, 200 метрів? Ворог вже захопив та заволодів 220 кв. км. території Сумської області і російські війська знаходяться усього у 23 км. від цього обласного центру! А на Донбасі що робиться? Навіть дебілу з карт Дипстейт видно, що рашисти мають неабиякі просування по флангах свого повзучого наступу, намагаючись охопити і Костянтинівку, і Мирноград вкупі з Покровськом!
21.06.2025 17:23 Відповісти
любой мaфиози всегдa зaщищaет свою кормушку и стреляет тех кто к ней лезет.

только сумские коррупционеры не хотят зaщищaть свою кормушку. ну что было сложно рaстaвить зубы дрaконa, хотя бы для приличия.
21.06.2025 17:41 Відповісти
А тут трохи інакше,гроші розпиляні,можна відпочити
21.06.2025 22:11 Відповісти
Брехня уведена в ранг державної політики.
21.06.2025 17:55 Відповісти
Зе йди у відставку! Ти загнав країну у глухий кут.
21.06.2025 18:01 Відповісти
Ага, зараз розбіжиться і піде у відставку від корита... Ну і насмішили ...
22.06.2025 07:29 Відповісти
А, як там курська авантюра, чмо обкурене!
21.06.2025 20:09 Відповісти
Боневтік почав вигадувати нові терміни? Що означає відштовхнули? Бреше, бреше і бреше.Вова, де захисні споруди? Штовхатель зелений.
22.06.2025 07:47 Відповісти
 
 