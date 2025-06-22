Ситуація на Сумщині стабілізована. Ми відбили Андріївку, а в Юнаківці просунулися від 200 до 700 метрів, - Сирський
Свого часу наша Курська операція відтягнула майже 63 тисячі російських військових, а сумарно з військами КНДР – близько 70 тисяч.
Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Це дало нам змогу послабити тиск противника на основних напрямках, дало можливість перегрупувати війська. І взяття ворогом Покровська, анонсоване ще з вересня 2024 року, досі не відбулося зокрема й завдяки проведенню нами Курської операції", - переконує Сирський.
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України
За його словами, у квітні 2025 року російські частини – а це, близько 60 тисяч осіб (зокрема, дві десантно-штурмові дивізії, десантно-штурмові бригади, бригади морської піхоти) – отримали завдання переміститися на нові напрямки бойових дій та поповнити наступальні угрупування армії РФ на Покровському, Торецькому, Лиманському, Запорізькому, Херсонському напрямках, і тим самим збільшити темп ворожого наступу.
"Але наші активні дії в Глушковському районі Курської області РФ зірвали ці плани. В результаті, ці частини не були передислоковані на інші напрямки. Одна з бригад, яка вже рухалася на Покровський напрямок, була повернута знову на Курський напрямок", - пояснив він.
Також Сирський зазначив, що зараз близько 10 тисяч російських військових ведуть бойові дії саме в Глушковському районі, на російській території.
З огляду на таку ситуацію, російське командування змінило задачі для угруповання загальною чисельністю близько 50 тисяч осіб. Дві десантні дивізії, ще чотири основні бригади зс Росії, 177-й полк морської піхоти Каспійської флотилії та деякі інші підрозділи досі зосереджені Північнослобожанському напрямку. Ворог веде там наступальні дії, які на даний час зупинені по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка, і далі ця лінія виходить на державний кордон та частково переходить на територію російської федерації. Ситуація там стабілізована. За цей час ми відбили і повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 метрів", - зауважив Сирський.
"Ви знаєте, що нашим угрупованням керує бригадний генерал Олег Апостол, який був призначений на посаду командувача Десантно-штурмових військ. Керує достатньо вдало. Ми контролюємо близько 90 квадратних кілометрів території Глушковського району Курської області РФ, і це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника", - резюмував він.
Ось в чому "проблема" була...
І так, у кацапів більше зброї - бо кацапів більше, у них набагато більше грошей, набагато потужніша промисловість і союзники у них поставляють їм більше озброєння.
Чи ви не розумієте, що у них просто банально більші можливості?
До приїзду санітарів.
Який контрнаступ ви плануєте? Мясний? Сподіваюсь все ж у вас є більш цікавий план...
"Потужний" результат курської авантюри від такого ж "потужного" ішака. Але обкурене чмо тепер вже мовчить, а віддувається його ставленик.
Навіть й не черврніє!
Армія рф в 20 км від Сум, і це називається "стабілізована" ситуація?!
А здобутки Сирського ще величніші, - просунулись аж на 200-700 метрів,
коли русня за добу пройшла 21 км й підійшла в притул до самого міста!
Хітрун)))
прикорытные спикеры перестaли до лб о **** дуть в уши о том, нa что поменяют курскую облaсть.