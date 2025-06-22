Ситуація на Сумщині стабілізована. Ми відбили Андріївку, а в Юнаківці просунулися від 200 до 700 метрів, - Сирський

Свого часу наша Курська операція відтягнула майже 63 тисячі російських військових, а сумарно з військами КНДР – близько 70 тисяч.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це дало нам змогу послабити тиск противника на основних напрямках, дало можливість перегрупувати війська. І взяття ворогом Покровська, анонсоване ще з вересня 2024 року, досі не відбулося зокрема й завдяки проведенню нами Курської операції", - переконує Сирський.

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

За його словами, у квітні 2025 року російські частини – а це, близько 60 тисяч осіб (зокрема, дві десантно-штурмові дивізії, десантно-штурмові бригади, бригади морської піхоти) – отримали завдання переміститися на нові напрямки бойових дій та поповнити наступальні угрупування армії РФ на Покровському, Торецькому, Лиманському, Запорізькому, Херсонському напрямках, і тим самим збільшити темп ворожого наступу.

"Але наші активні дії в Глушковському районі Курської області РФ зірвали ці плани. В результаті, ці частини не були передислоковані на інші напрямки. Одна з бригад, яка вже рухалася на Покровський напрямок, була повернута знову на Курський напрямок", - пояснив він.

Також Сирський зазначив, що зараз близько 10 тисяч російських військових ведуть бойові дії саме в Глушковському районі, на російській території.

З огляду на таку ситуацію, російське командування змінило задачі для угруповання загальною чисельністю близько 50 тисяч осіб. Дві десантні дивізії, ще чотири основні бригади зс Росії, 177-й полк морської піхоти Каспійської флотилії та деякі інші підрозділи досі зосереджені Північнослобожанському напрямку. Ворог веде там наступальні дії, які на даний час зупинені по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка, і далі ця лінія виходить на державний кордон та частково переходить на територію російської федерації. Ситуація там стабілізована. За цей час ми відбили і повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 метрів", - зауважив Сирський.

"Ви знаєте, що нашим угрупованням керує бригадний генерал Олег Апостол, який був призначений на посаду командувача Десантно-штурмових військ. Керує достатньо вдало. Ми контролюємо близько 90 квадратних кілометрів території Глушковського району Курської області РФ, і це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника", - резюмував він.