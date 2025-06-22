УКР
Новини
7 872 56

Ситуація на Сумщині стабілізована. Ми відбили Андріївку, а в Юнаківці просунулися від 200 до 700 метрів, - Сирський

Свого часу наша Курська операція відтягнула майже 63 тисячі російських військових, а сумарно з військами КНДР – близько 70 тисяч.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це дало нам змогу послабити тиск противника на основних напрямках, дало можливість перегрупувати війська. І взяття ворогом Покровська, анонсоване ще з вересня 2024 року, досі не відбулося зокрема й завдяки проведенню нами Курської операції", - переконує Сирський.

Олександр Сирський

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

За його словами, у квітні 2025 року російські частини – а це, близько 60 тисяч осіб (зокрема, дві десантно-штурмові дивізії, десантно-штурмові бригади, бригади морської піхоти) – отримали завдання переміститися на нові напрямки бойових дій та поповнити наступальні угрупування армії РФ на Покровському, Торецькому, Лиманському, Запорізькому, Херсонському напрямках, і тим самим збільшити темп ворожого наступу.

"Але наші активні дії в Глушковському районі Курської області РФ зірвали ці плани. В результаті, ці частини не були передислоковані на інші напрямки. Одна з бригад, яка вже рухалася на Покровський напрямок, була повернута знову на Курський напрямок", - пояснив він.

Також Сирський зазначив, що зараз близько 10 тисяч російських військових ведуть бойові дії саме в Глушковському районі, на російській території.

Війська РФ просунулися на 200 метрів у бік Сум. ЗСУ відштовхнули їх на 400 метрів, - Зеленський

З огляду на таку ситуацію, російське командування змінило задачі для угруповання загальною чисельністю близько 50 тисяч осіб. Дві десантні дивізії, ще чотири основні бригади зс Росії, 177-й полк морської піхоти Каспійської флотилії та деякі інші підрозділи досі зосереджені Північнослобожанському напрямку. Ворог веде там наступальні дії, які на даний час зупинені по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка, і далі ця лінія виходить на державний кордон та частково переходить на територію російської федерації. Ситуація там стабілізована. За цей час ми відбили і повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 метрів", - зауважив Сирський.

"Ви знаєте, що нашим угрупованням керує бригадний генерал Олег Апостол, який був призначений на посаду командувача Десантно-штурмових військ. Керує достатньо вдало. Ми контролюємо близько 90 квадратних кілометрів території Глушковського району Курської області РФ, і це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника", - резюмував він.

Сумська область Сирський Олександр Курськ Сумський район Андріївка Юнаківка Апостол Олег
+22
А якби на четвертий рік війни, створили ЯКІСНІ фортифікаційні споруди на кордонах Сумської області, чи не допомогло б це СОУ ефективніше відбивати натступ росіян? Чи таке свавілля з їх боку не очікувалось в нашому ГШ?
22.06.2025 10:37 Відповісти
+18
Це брехня, розрахована на ідіотів.
22.06.2025 10:47 Відповісти
+14
Перехід на армійські корпуси дозволить йти в контрнаступи, - Сирський

Ось в чому "проблема" була...
22.06.2025 10:37 Відповісти
Ні,засланець.
22.06.2025 12:55 Відповісти
А якби на четвертий рік війни, створили ЯКІСНІ фортифікаційні споруди на кордонах Сумської області, чи не допомогло б це СОУ ефективніше відбивати натступ росіян? Чи таке свавілля з їх боку не очікувалось в нашому ГШ?
22.06.2025 10:37 Відповісти
А красти як?
22.06.2025 10:39 Відповісти
Я тобі скажу по секрету що війна вже йде 12 років. Тому напрошується до тебе питання, чий крим?
22.06.2025 11:18 Відповісти
От прям 12 років з однаковою інтенсивністю. А Крим можна запити холодною водою.
22.06.2025 13:02 Відповісти
Нелоха і будьонава , ти шо бл не знав? Це ж вони його відвоювали ще в тому році.
22.06.2025 13:02 Відповісти
Перехід на армійські корпуси дозволить йти в контрнаступи, - Сирський

Ось в чому "проблема" була...
22.06.2025 10:37 Відповісти
По Україні вже корпусів з п'ять розсікає по вулицях на бусіках в пошуках "бажаючих бути оповіщеними та запрошеними".
22.06.2025 10:42 Відповісти
Стабилизець.
22.06.2025 10:38 Відповісти
Основная задача ЗСУ на сегодняшний день это как можно большее уничтожение живой силы и техники цапов, полагаю освобождать небольшие сёла можно только если при этом будут минимальные потери с нашей стороны.
22.06.2025 10:39 Відповісти
У кацапів більше зброї. Яка мінімальна втрата з нашої сторони... По них мабуть шмаляють всім що є.
22.06.2025 10:53 Відповісти
А де наша зброя? Пройшло 11 років війни. Трильйони вкрадені, а зброї, як не було так і немає.
23.06.2025 11:08 Відповісти
Якби зброї не було - не було б і України.
І так, у кацапів більше зброї - бо кацапів більше, у них набагато більше грошей, набагато потужніша промисловість і союзники у них поставляють їм більше озброєння.
Чи ви не розумієте, що у них просто банально більші можливості?
23.06.2025 11:44 Відповісти
Коли зараз на Сумщину лізе 60 тис кацапів - це відтягує чи притягує - на Курщину зайшли гарно - повоювали і виходити бо коли відступали під примусом - покинули там чи не всю техніку і дрони ганялись за нашими солдатами
22.06.2025 10:40 Відповісти
Відтягнули з Донбасу на Сумщиніу....геніально
22.06.2025 10:41 Відповісти
Це брехня, розрахована на ідіотів.
22.06.2025 10:47 Відповісти
Ідіотів варто заспокоїти.
До приїзду санітарів.
22.06.2025 11:41 Відповісти
Більшість вірить. Хоча тактичний успіх, якщо він є, а не чергова локшина, який вимірюється сотнями метрів це ні про що. Сьогодні зранку зайшли, а ввечері вже можуть і вийти.
22.06.2025 13:07 Відповісти
Особливо цинічно чути про "курський напрямок", коли бої йдуть під Юнакієвкою!
22.06.2025 15:09 Відповісти
план рашистський,який виконує "сирий" , відтягувати українську армію і західну війскову допомогу на ті території, з яких так чи інакше їх буде вибито,але які не задіяні в захисті тих українських територій,котрі за часи "сирого" були окуповані рашистом...
22.06.2025 10:47 Відповісти
Тобто нас стабільно витісняють уже і з Сумщини. Бо не змогли там укріпити оборону за три роки
22.06.2025 10:51 Відповісти
І з Доннечинни, Луганщини, Харківщини, Херсонщини, Запорізької області. Така загальна тенденція.
22.06.2025 13:10 Відповісти
******* чи не *******?
22.06.2025 10:52 Відповісти
Швидше за все *******
23.06.2025 11:10 Відповісти
Здало разом з зелупами 3600 кВ.км України за 24 рік і знищило людей в м'ясних штурмах. ***** плеще в долоні.
22.06.2025 10:58 Відповісти
Не знаю, що робить *****-пуйло. Але 74% українців підтримують діяльність президента. Це мене більше непокоїть і дивує.Бо пуйло колись помре, а ідіотизм ( особливо в таких маштабах) не лікується.
22.06.2025 13:15 Відповісти
Не бреши, практично не бачу сьогодні ідіотів, які підтримують зелену шантрапу, крім місцевої влади, якій так званий гарант дав індульгенцію на злодійство і корупцію.
23.06.2025 11:12 Відповісти
Пане совковий генерале, перестаньте перемоги міряти територіями. Міряйте людьми. Ну будьласочка!
Який контрнаступ ви плануєте? Мясний? Сподіваюсь все ж у вас є більш цікавий план...
22.06.2025 11:08 Відповісти
Воно крім м'ясних штурмів не важливих замінованих посадок нічого не може. Зелена шантрапа за допомогою совкових командуючих, родичі яких знаходяться на Московщині, створила конвеєр смерті з українців.
23.06.2025 11:15 Відповісти
6000+ тіл тільки з курського напрямку...
22.06.2025 11:18 Відповісти
У сросіяк була лінія оборони суровікіна,яку вони зробили за кілька місяців,яка звила на 0 наступ ЗСУ, може хтось пам'ятає як називається чи називалась лінія оборони зі сторони України,і де вона знаходиться чи знаходилась,яку напевне вибудували за 3 роки повномоштабної війни?
22.06.2025 11:30 Відповісти
Ніяких ліній оборони зі сторони України немає. Тільки лайномарахфон показує канави зліплені з гівна і палок
23.06.2025 11:17 Відповісти
Ситуація на Сумщині стабілізована. Ми відбили Андріївку, а в Юнаківці просунулися від 200 до 700 метрів, - Сирський
"Потужний" результат курської авантюри від такого ж "потужного" ішака. Але обкурене чмо тепер вже мовчить, а віддувається його ставленик.
22.06.2025 11:49 Відповісти
Пене Сирський! Годі вже у вічі брехати!
Навіть й не черврніє!
Армія рф в 20 км від Сум, і це називається "стабілізована" ситуація?!
А здобутки Сирського ще величніші, - просунулись аж на 200-700 метрів,
коли русня за добу пройшла 21 км й підійшла в притул до самого міста!
22.06.2025 12:20 Відповісти
Орки пройшли від Новенького на кордоні до Юнаківки 13 км за три з половиною місяці бо в Новенькому вони були в кінці лютого.
22.06.2025 12:58 Відповісти
Хітрий жук Сирський)))) з початку він був проти корпусів, але зараз погодився))) Потім корпусам поставить задачу наступу, із за відсутністю людей та совкового методу управління, корпуса об…ся, тоді можна казати що корпуса не ефективні…
Хітрун)))
22.06.2025 12:31 Відповісти
Звання роздадуть керівникам корпусів, після коли корпуса з наступом обіс-ця, звання у генералів ніхто не забере назад))))
22.06.2025 21:42 Відповісти
порада для Головнокомандуючого, Вам не просто, не оправдовуйтесь ні перед ким, не відволікайтесь на диванну мерзоту, робіть свою справу, прийде час оцінять.
22.06.2025 12:58 Відповісти
А шо бл уйопок шашличний, зараз тобі мізків не вистачає оцінити дії сина курських виплядків?
22.06.2025 13:07 Відповісти
ГШ рф вже неодноразово подякував.
22.06.2025 13:24 Відповісти
А в чому заключається робота цього командуючого? Як більше вгробити українських солдат. Сьогодні даже без військової освіти солдат каже, що піхота закінчується там, де починаються дрони, але сирському на це насрати. Не він і не його домашня челядь гине в недоокопах.
23.06.2025 11:22 Відповісти
тупий ЧОБОТ, заїбав вже інтригами
22.06.2025 13:30 Відповісти
Шо меле це кремлівське сирло!!!!! Кожного дня здаються території і населені пункти!!!! Де фортифікаційні споруди? Де ракети? Де адекватне командування??? Терміново повертайте Залужного!!!!
22.06.2025 14:20 Відповісти
А вы уверены, что залужный на это согласен или на этом этапе войны это будет прям панацея?
23.06.2025 06:54 Відповісти
Господи-помоги тебе ВОИН!!!
22.06.2025 15:28 Відповісти
Це таке просування, чи ще меньше у орків було 23-24 роках - зараз по 5-10 км. на добу. В якому місці карти стабілізація? Тіки одне є стабільним - це тропки з Колумбії та Латинської Америки в загалі - тут навіть і нічого не скажеш та не добавиш - орел - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
22.06.2025 18:31 Відповісти
в этом есть плюсы

прикорытные спикеры перестaли до лб о **** дуть в уши о том, нa что поменяют курскую облaсть.
22.06.2025 19:03 Відповісти
На кого розрахована ця інфа на четвертому році війни? Чи мають та Андріївка та ті 200-700 метрів якесь СТРАТЕГІЧНЕ значення? Скільки людей положили заради цього? Чи може правильніше було б відтягнутись на 5-10 км на підготовлені укріплення по вигідних рубежах? І, зберігаючи людей, нищити наступаючих? Тільки укріплень немає... А картинка "Звільнили Андріївку" є. А люди... Ну шо то в порівнянні з потужнопіаром?
22.06.2025 21:00 Відповісти
І Суми будуть обтрілювати не лише з градів, а й з мінометів
22.06.2025 22:06 Відповісти
Вилізло нарешті кремлівське чмо. Звільнили одне село і він вже у ефірі, а скільки сіл кацапи окупували за останні півроку. Де були твої коменти , сирок? Мерзота кремлівсько-дермаківська, пнх!!!
23.06.2025 10:59 Відповісти
 
 