Рашисти кидають диверсантів на Сумщину в двох громадах, - ДПСУ

Кількість штурмових груп РФ на Сумщині зменшилась, проте окупанти закидають диверсійні групи на Сумщину переважно в межах Хотінської та Юнаківської громад.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Протяжність кордону з Росією в межах Сумщини - це близько 550 км, і тільки на такому невеличкому відтинку ворог продовжує застосовувати свою тактику спроб заходу малих штурмових груп - це в межах Хотінської та Юнаківської громад. Однак за останній час активність ворога знизилася, і це результат щоденної копіткої роботи і мужності українських захисників, які знищують противника десятками як убитими, так і десятками поранених", - розповів він.

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За словами Демченка, росіяни менше використовують квадроциклів, мототехніки, також не фіксується застосування бронетехніки вздовж кордону.

Водночас, зауважив речник, крім активності на цих ділянках Сумщини, не варто забувати про Харківщину, де РФ продовжує штурмові дії.

"Не варто забувати Харківщину, напрямок населених пунктів Липці, Вовчанськ, де ворог також продовжує свої штурмові дії, намагаючись просунутися вглиб території України. Однак досягти бажаного ворог не може. Також це і напрямок населеного пункту Строївка", - сказав Демченко, додавши, що ворогу не вдається досягти поставлених цілей завдяки роботі Сил оборони.

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