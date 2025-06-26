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Новини Бої на Сумщині
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Рашисти кидають диверсантів на Сумщину в двох громадах, - ДПСУ

Бої на Сумщині. РФ кидають диверсантів у двох громадах

Кількість штурмових груп РФ на Сумщині зменшилась, проте окупанти закидають диверсійні групи на Сумщину переважно в межах Хотінської та Юнаківської громад.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Протяжність кордону з Росією в межах Сумщини - це близько 550 км, і тільки на такому невеличкому відтинку ворог продовжує застосовувати свою тактику спроб заходу малих штурмових груп - це в межах Хотінської та Юнаківської громад. Однак за останній час активність ворога знизилася, і це результат щоденної копіткої роботи і мужності українських захисників, які знищують противника десятками як убитими, так і десятками поранених", - розповів він.

Читайте також: Фіксується зменшення бойової активності ворога на Сумщині, - Демченко

За словами Демченка, росіяни менше використовують квадроциклів, мототехніки, також не фіксується застосування бронетехніки вздовж кордону.

Водночас, зауважив речник, крім активності на цих ділянках Сумщини, не варто забувати про Харківщину, де РФ продовжує штурмові дії.

"Не варто забувати Харківщину, напрямок населених пунктів Липці, Вовчанськ, де ворог також продовжує свої штурмові дії, намагаючись просунутися вглиб території України. Однак досягти бажаного ворог не може. Також це і напрямок населеного пункту Строївка", - сказав Демченко, додавши, що ворогу не вдається досягти поставлених цілей завдяки роботі Сил оборони.

Читайте: Росія за добу майже 90 разів обстріляла 27 населених пунктів Сумщини, - ОВА

Автор: 

Сумська область (3960) бойові дії (4189) Демченко Андрій (366)


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та головняк вже закинутий на Банкову.
а це тактичні русняві дії...
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26.06.2025 10:06 Відповісти
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26.06.2025 10:08 Відповісти
Коли Ной на ковчег збирав кожної тварі по парі, кількості свиней і собак виявились непарними... Так зявились кацапи...
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26.06.2025 11:03 Відповісти
помилився Ной, не ту тварю по парі зібрав
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26.06.2025 11:26 Відповісти
Мій підрозділ до кінця березня стояв в біля Хотині, а до того окремі розрахунки і на Курщині. Сподіваюсь, ті бліндажі, що ми вирили і облаштували, стали у пригоді хлопцям, що нас змінили.
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26.06.2025 10:09 Відповісти
Для московського окупанта, вірьовка в Україні, це за щастя….
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26.06.2025 10:18 Відповісти
жодний кацап не зробив Україні гірше ніж українці самі собі в 19му році
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26.06.2025 10:19 Відповісти
***** побачило клована вибраного паганіні, кращого моменту і не знайти було, але українці чомусь були не згодні і це паламало всі криворогаті плани.
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26.06.2025 10:34 Відповісти
мілліард дерев мля... - продовжуємо садити.
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26.06.2025 10:54 Відповісти
 
 