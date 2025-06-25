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Новини Обстріли Сумщини
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Росія за добу майже 90 разів обстріляла 27 населених пунктів Сумщини, - ОВА

РФ вдарила по Слов’янську 27 травня 2025 року

Протягом доби з 24 по 25 червня російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 27 населених пунктах Сумської області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Під вогонь потрапили території 13 громад. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Загиблих і поранених внаслідок атак немає.

Згідно з повідомленням, військові РФ активно застосовували безпілотники для скидання ВОГ - зафіксовано понад 50 таких випадків. Також були здійснені удари дронами-камікадзе та ракетні атаки.

Унаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. У Юнаківській громаді зазнали руйнувань приватні будинки, а в Бездрицькій - нежитлові приміщення.

Місцева влада спільно з підрозділами ДСНС, поліцією та громадськими організаціями евакуювала 71 мешканця прикордонних громад.

Повітряна тривога в області тривала загалом 15 годин 59 хвилин.

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Автор: 

обстріл (29527) Сумська область (3953)


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Ломаченко, кожен раз коли відкриває рота, фактично кричить про те, що ми маємо викидати московських попів з української землі. Навіть якщо це може не сподобатись Такеру Карсону.
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25.06.2025 10:43 Відповісти
 
 