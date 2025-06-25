Россия за сутки почти 90 раз обстреляла 27 населенных пунктов Сумской области, - ОВА

В течение суток с 24 по 25 июня российские войска совершили почти 90 обстрелов по 27 населенным пунктам Сумской области.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Под огонь попали территории 13 громад. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Погибших и раненых в результате атак нет.

Согласно сообщению, военные РФ активно применяли беспилотники для сброса ВОГ - зафиксировано более 50 таких случаев. Также были осуществлены удары дронами-камикадзе и ракетные атаки.

В результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В Юнаковской громаде подверглись разрушениям частные дома, а в Бездрицкой - нежилые помещения.

Местные власти совместно с подразделениями ГСЧС, полицией и общественными организациями эвакуировали 71 жителя приграничных громад.

Воздушная тревога в области продолжалась всего 15 часов 59 минут.

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