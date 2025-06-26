Рашисты бросают диверсантов на Сумщину в двух громадах, - ГПСУ

Количество штурмовых групп РФ на Сумщине уменьшилось, однако оккупанты забрасывают диверсионные группы на Сумщину преимущественно в пределах Хотинской и Юнаковской громад.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"Протяженность границы с Россией в пределах Сумщины - это около 550 км, и только на таком небольшом отрезке враг продолжает применять свою тактику попыток захода малых штурмовых групп - это в пределах Хотинской и Юнаковской громад. Однако за последнее время активность врага снизилась, и это результат ежедневной кропотливой работы и мужества украинских защитников, которые уничтожают противника десятками как убитыми, так и десятками раненых", - рассказал он.

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По словам Демченко, россияне меньше используют квадроциклов, мототехники, также не фиксируется применение бронетехники вдоль границы.

В то же время, отметил спикер, кроме активности на этих участках Сумщины, не стоит забывать о Харьковской области, где РФ продолжает штурмовые действия.

"Не стоит забывать Харьковскую область, направление населенных пунктов Липцы, Волчанск, где враг также продолжает свои штурмовые действия, пытаясь продвинуться вглубь территории Украины. Однако достичь желаемого враг не может. Также это и направление населенного пункта Строевка", - сказал Демченко, добавив, что врагу не удается достичь поставленных целей благодаря работе Сил обороны.

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