РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7439 посетителей онлайн
Новости Бои на Сумщине
991 9

Рашисты бросают диверсантов на Сумщину в двух громадах, - ГПСУ

Бои на Сумщине. РФ бросает диверсантов в двух общинах

Количество штурмовых групп РФ на Сумщине уменьшилось, однако оккупанты забрасывают диверсионные группы на Сумщину преимущественно в пределах Хотинской и Юнаковской громад.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"Протяженность границы с Россией в пределах Сумщины - это около 550 км, и только на таком небольшом отрезке враг продолжает применять свою тактику попыток захода малых штурмовых групп - это в пределах Хотинской и Юнаковской громад. Однако за последнее время активность врага снизилась, и это результат ежедневной кропотливой работы и мужества украинских защитников, которые уничтожают противника десятками как убитыми, так и десятками раненых", - рассказал он.

Читайте также: Фиксируется уменьшение боевой активности врага на Сумщине, - Демченко

По словам Демченко, россияне меньше используют квадроциклов, мототехники, также не фиксируется применение бронетехники вдоль границы.

В то же время, отметил спикер, кроме активности на этих участках Сумщины, не стоит забывать о Харьковской области, где РФ продолжает штурмовые действия.

"Не стоит забывать Харьковскую область, направление населенных пунктов Липцы, Волчанск, где враг также продолжает свои штурмовые действия, пытаясь продвинуться вглубь территории Украины. Однако достичь желаемого враг не может. Также это и направление населенного пункта Строевка", - сказал Демченко, добавив, что врагу не удается достичь поставленных целей благодаря работе Сил обороны.

Читайте: Россия за сутки почти 90 раз обстреляла 27 населенных пунктов Сумщины, - ОВА

Автор: 

Сумская область (3403) боевые действия (4434) Демченко Андрей (303)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та головняк вже закинутий на Банкову.
а це тактичні русняві дії...
показать весь комментарий
26.06.2025 10:06 Ответить
показать весь комментарий
26.06.2025 10:08 Ответить
Коли Ной на ковчег збирав кожної тварі по парі, кількості свиней і собак виявились непарними... Так зявились кацапи...
показать весь комментарий
26.06.2025 11:03 Ответить
помилився Ной, не ту тварю по парі зібрав
показать весь комментарий
26.06.2025 11:26 Ответить
Мій підрозділ до кінця березня стояв в біля Хотині, а до того окремі розрахунки і на Курщині. Сподіваюсь, ті бліндажі, що ми вирили і облаштували, стали у пригоді хлопцям, що нас змінили.
показать весь комментарий
26.06.2025 10:09 Ответить
Для московського окупанта, вірьовка в Україні, це за щастя….
показать весь комментарий
26.06.2025 10:18 Ответить
жодний кацап не зробив Україні гірше ніж українці самі собі в 19му році
показать весь комментарий
26.06.2025 10:19 Ответить
***** побачило клована вибраного паганіні, кращого моменту і не знайти було, але українці чомусь були не згодні і це паламало всі криворогаті плани.
показать весь комментарий
26.06.2025 10:34 Ответить
мілліард дерев мля... - продовжуємо садити.
показать весь комментарий
26.06.2025 10:54 Ответить
 
 