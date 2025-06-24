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Новини Наступ РФ на Сумщину Бої на Сумщині
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У НАТО не вважають реальною можливість оточення Сум: РФ зазнає значних втрат

У НАТО оцінили можливість оточення росіянами Сум

Розвіддані НАТО підтверджують, що росіяни просуваються в Сумській області, однак зазнають значних втрат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

Представник Альянсу, ґрунтуючись на даних розвідок союзників, підтвердив підрахунки ЗСУ щодо російських бойових втрат.

"Ми перетнули рівень втрат з російської сторони у 1 млн осіб, а кількість загиблих у бою оцінюється у 250 тисяч", – заявив він.

Він зазначив, що рівень російських втрат, є дуже високим, в середньому близько 1300 осіб на день, і це пов'язане з тактикою РФ, у основі якої лежать штурми зі значним відсотком загиблих, у тому числі у Сумській області.

Дивіться: Знищення штурмової групи із восьми окупантів поблизу села Кіндратівка на Сумщині. ВIДЕО

"У Сумській області Росія прагне створити буферну зону після Курської операції. Але хоча вона має тактичні просування, ці атаки для неї дуже виснажливі", – заявив високопосадовець НАТО. Та додав, що "оточення (міста Суми - Ред.) найближчим часом не видається імовірним і можливим".

"Хоча Росія продовжує постійно просуватися у Сумській області та на сході України, за останні два місяці лінія фронту не зазнала значних змін", – заявив представник НАТО.

В НАТО також мають підтвердження того, що паралельно з російським просуванням, "Україна одночасно просувається у Курській області у районі Тьоткіно, що також стримує наступ і свідчить, що обидві сторони мають тактичні здобутки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ просунулися на 200 метрів у бік Сум. ЗСУ відштовхнули їх на 400 метрів, - Зеленський

Автор: 

НАТО (6635) Сумська область (3953) Суми (937) Сумський район (306) війна в Україні (4978)


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Топ коментарі
+9
Ключове - "найближчим часом".
Якщо оточать Суми - розвідка НАТО з розумним виразом обличчя переключиться на прогнозування подальших втрат території з якомога розмитішими формулюваннями.
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24.06.2025 21:44 Відповісти
+6
Треба поменше звертати увагу на стогін цих фріків та намагатися отримати від них хоч якусь користь для оборони.
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24.06.2025 21:52 Відповісти
+6
Нахер це безглузде балабольство?
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24.06.2025 21:55 Відповісти
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Ключове - "найближчим часом".
Якщо оточать Суми - розвідка НАТО з розумним виразом обличчя переключиться на прогнозування подальших втрат території з якомога розмитішими формулюваннями.
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24.06.2025 21:44 Відповісти
Треба поменше звертати увагу на стогін цих фріків та намагатися отримати від них хоч якусь користь для оборони.
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24.06.2025 21:52 Відповісти
А може все таки НАТО треба консультації провести?
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24.06.2025 21:50 Відповісти
Дякую, дякую, але виключіть цей мікрохвон, нехай не триндить.
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24.06.2025 21:53 Відповісти
Лапти алладина сказал - нужен лям мяса. И плевать на потери мордора. Ибо как сказал маршал Тараканов - "бабы еше опоросятся". Мордор веками так воюет
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24.06.2025 21:54 Відповісти
АХАХАХАХАХХАХАХАХХАХАХАХАХАХ - А КОЛИ ЗРОЗУМІЮТЬ що втрати для РФ пустий звук?

Царю пофіг скільки фарша покладуть в землю
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24.06.2025 21:54 Відповісти
Нахер це безглузде балабольство?
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24.06.2025 21:55 Відповісти
А зачем им окружать Сумы? Они пытаются подойти поближе и просто уничтожить город, как и многие другие...
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24.06.2025 21:57 Відповісти
А нафига им Сумы нужны?Город маленький,местность хреновая для наступления.Ничто не мешало не мешало кацапам Сумы утюжить с первого дня войны.То,что готовилось наступление и курская доблестная операция,ну это фантазия нашего лидора и уничтожение подготовленных частей и западной техники
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24.06.2025 22:19 Відповісти
Совсем маленький, три сотни тысяч было, в двадцатку входит.
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25.06.2025 11:50 Відповісти
здається вони там ставки роблять
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24.06.2025 21:57 Відповісти
Ні-про-що
Констатація фактів , яка і так тут всім зрозуміла
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24.06.2025 22:10 Відповісти
НАТО отримало нову методiчку?
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24.06.2025 22:28 Відповісти
Опа,
Что от нас скрывают позитивные блогеры и шиаркля-марафо́н?
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25.06.2025 00:46 Відповісти
із https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/24/7518566/ посиланням на "Українську правду".

то, що тут коментувати?
як шо, врубили всі зе!шоблівські утюги, значить буде біда.
мабуть, дуже скоро прийдеться прийняти факт знищення, чудового маленького українського міста суми.
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25.06.2025 09:35 Відповісти
а, ну ладно. зброю Україні можна не давати, у них все добре, тримаються найближчим часом
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25.06.2025 10:00 Відповісти
Які виснажливі атаки? Заїхали на мотоциклах в Проходи чи Олександрівку та і все.
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25.06.2025 11:59 Відповісти
коли в історії людства кацапи рахувались із втратами???
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25.06.2025 12:07 Відповісти
 
 