У НАТО не вважають реальною можливість оточення Сум: РФ зазнає значних втрат
Розвіддані НАТО підтверджують, що росіяни просуваються в Сумській області, однак зазнають значних втрат.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".
Представник Альянсу, ґрунтуючись на даних розвідок союзників, підтвердив підрахунки ЗСУ щодо російських бойових втрат.
"Ми перетнули рівень втрат з російської сторони у 1 млн осіб, а кількість загиблих у бою оцінюється у 250 тисяч", – заявив він.
Він зазначив, що рівень російських втрат, є дуже високим, в середньому близько 1300 осіб на день, і це пов'язане з тактикою РФ, у основі якої лежать штурми зі значним відсотком загиблих, у тому числі у Сумській області.
"У Сумській області Росія прагне створити буферну зону після Курської операції. Але хоча вона має тактичні просування, ці атаки для неї дуже виснажливі", – заявив високопосадовець НАТО. Та додав, що "оточення (міста Суми - Ред.) найближчим часом не видається імовірним і можливим".
"Хоча Росія продовжує постійно просуватися у Сумській області та на сході України, за останні два місяці лінія фронту не зазнала значних змін", – заявив представник НАТО.
В НАТО також мають підтвердження того, що паралельно з російським просуванням, "Україна одночасно просувається у Курській області у районі Тьоткіно, що також стримує наступ і свідчить, що обидві сторони мають тактичні здобутки".
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Якщо оточать Суми - розвідка НАТО з розумним виразом обличчя переключиться на прогнозування подальших втрат території з якомога розмитішими формулюваннями.
Царю пофіг скільки фарша покладуть в землю
Констатація фактів , яка і так тут всім зрозуміла
Что от нас скрывают позитивные блогеры и шиаркля-марафо́н?
то, що тут коментувати?
як шо, врубили всі зе!шоблівські утюги, значить буде біда.
мабуть, дуже скоро прийдеться прийняти факт знищення, чудового маленького українського міста суми.