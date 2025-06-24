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Новости Наступление РФ на Сумщину Бои на Сумщине
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В НАТО не считают реальной возможность окружения Сум: РФ несет значительные потери

В НАТО оценили возможность окружения россиянами Сум

Разведданные НАТО подтверждают, что россияне продвигаются в Сумской области, однако несут значительные потери.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Представитель Альянса, основываясь на данных разведок союзников, подтвердил подсчеты ВСУ относительно российских боевых потерь.

"Мы пересекли уровень потерь с российской стороны в 1 млн человек, а количество погибших в бою оценивается в 250 тысяч", - заявил он.

Он отметил, что уровень российских потерь, является очень высоким, в среднем около 1300 человек в день, и это связано с тактикой РФ, в основе которой лежат штурмы со значительным процентом погибших, в том числе в Сумской области.

Смотрите: Уничтожение штурмовой группы из восьми оккупантов вблизи села Кондратовка на Сумщине. ВИДЕО

"В Сумской области Россия стремится создать буферную зону после Курской операции. Но хотя она имеет тактические продвижения, эти атаки для нее очень изнурительны", - заявил высокопоставленный чиновник НАТО. И добавил, что "окружение (города Сумы. - Ред.) в ближайшее время не представляется вероятным и возможным".

"Хотя Россия продолжает постоянно продвигаться в Сумской области и на востоке Украины, за последние два месяца линия фронта не претерпела значительных изменений", - заявил представитель НАТО.

В НАТО также имеют подтверждение того, что параллельно с российским продвижением, "Украина одновременно продвигается в Курской области в районе Теткино, что также сдерживает наступление и свидетельствует, что обе стороны имеют тактические достижения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись на 200 метров в сторону Сум. ВСУ оттолкнули их на 400 метров, - Зеленский

Автор: 

НАТО (10174) Сумская область (3401) Сумы (1198) Сумский район (301) война в Украине (4942)


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Топ комментарии
+9
Ключове - "найближчим часом".
Якщо оточать Суми - розвідка НАТО з розумним виразом обличчя переключиться на прогнозування подальших втрат території з якомога розмитішими формулюваннями.
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24.06.2025 21:44 Ответить
+6
Треба поменше звертати увагу на стогін цих фріків та намагатися отримати від них хоч якусь користь для оборони.
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24.06.2025 21:52 Ответить
+6
Нахер це безглузде балабольство?
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24.06.2025 21:55 Ответить
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Ключове - "найближчим часом".
Якщо оточать Суми - розвідка НАТО з розумним виразом обличчя переключиться на прогнозування подальших втрат території з якомога розмитішими формулюваннями.
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24.06.2025 21:44 Ответить
Треба поменше звертати увагу на стогін цих фріків та намагатися отримати від них хоч якусь користь для оборони.
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24.06.2025 21:52 Ответить
А може все таки НАТО треба консультації провести?
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24.06.2025 21:50 Ответить
Дякую, дякую, але виключіть цей мікрохвон, нехай не триндить.
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24.06.2025 21:53 Ответить
Лапти алладина сказал - нужен лям мяса. И плевать на потери мордора. Ибо как сказал маршал Тараканов - "бабы еше опоросятся". Мордор веками так воюет
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24.06.2025 21:54 Ответить
АХАХАХАХАХХАХАХАХХАХАХАХАХАХ - А КОЛИ ЗРОЗУМІЮТЬ що втрати для РФ пустий звук?

Царю пофіг скільки фарша покладуть в землю
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24.06.2025 21:54 Ответить
Нахер це безглузде балабольство?
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24.06.2025 21:55 Ответить
А зачем им окружать Сумы? Они пытаются подойти поближе и просто уничтожить город, как и многие другие...
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24.06.2025 21:57 Ответить
А нафига им Сумы нужны?Город маленький,местность хреновая для наступления.Ничто не мешало не мешало кацапам Сумы утюжить с первого дня войны.То,что готовилось наступление и курская доблестная операция,ну это фантазия нашего лидора и уничтожение подготовленных частей и западной техники
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24.06.2025 22:19 Ответить
Совсем маленький, три сотни тысяч было, в двадцатку входит.
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25.06.2025 11:50 Ответить
здається вони там ставки роблять
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24.06.2025 21:57 Ответить
Ні-про-що
Констатація фактів , яка і так тут всім зрозуміла
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24.06.2025 22:10 Ответить
НАТО отримало нову методiчку?
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24.06.2025 22:28 Ответить
Опа,
Что от нас скрывают позитивные блогеры и шиаркля-марафо́н?
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25.06.2025 00:46 Ответить
із https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/24/7518566/ посиланням на "Українську правду".

то, що тут коментувати?
як шо, врубили всі зе!шоблівські утюги, значить буде біда.
мабуть, дуже скоро прийдеться прийняти факт знищення, чудового маленького українського міста суми.
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25.06.2025 09:35 Ответить
а, ну ладно. зброю Україні можна не давати, у них все добре, тримаються найближчим часом
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25.06.2025 10:00 Ответить
Які виснажливі атаки? Заїхали на мотоциклах в Проходи чи Олександрівку та і все.
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25.06.2025 11:59 Ответить
коли в історії людства кацапи рахувались із втратами???
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25.06.2025 12:07 Ответить
 
 