В НАТО не считают реальной возможность окружения Сум: РФ несет значительные потери

Разведданные НАТО подтверждают, что россияне продвигаются в Сумской области, однако несут значительные потери.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Представитель Альянса, основываясь на данных разведок союзников, подтвердил подсчеты ВСУ относительно российских боевых потерь.

"Мы пересекли уровень потерь с российской стороны в 1 млн человек, а количество погибших в бою оценивается в 250 тысяч", - заявил он.

Он отметил, что уровень российских потерь, является очень высоким, в среднем около 1300 человек в день, и это связано с тактикой РФ, в основе которой лежат штурмы со значительным процентом погибших, в том числе в Сумской области.

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"В Сумской области Россия стремится создать буферную зону после Курской операции. Но хотя она имеет тактические продвижения, эти атаки для нее очень изнурительны", - заявил высокопоставленный чиновник НАТО. И добавил, что "окружение (города Сумы. - Ред.) в ближайшее время не представляется вероятным и возможным".

"Хотя Россия продолжает постоянно продвигаться в Сумской области и на востоке Украины, за последние два месяца линия фронта не претерпела значительных изменений", - заявил представитель НАТО.

В НАТО также имеют подтверждение того, что параллельно с российским продвижением, "Украина одновременно продвигается в Курской области в районе Теткино, что также сдерживает наступление и свидетельствует, что обе стороны имеют тактические достижения".

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