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Новости Видео Бои на Сумщине
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Уничтожение штурмовой группы из восьми оккупантов вблизи села Кондратовка в Сумской области. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дронов и артиллерии уничтожили вражескую штурмовую группу из по меньшей мере восьми оккупантов вблизи села Кондратовка на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий бойцов ВСУ опубликована в соцсетях. Судя по видео, одному оккупанту удалось выжить - он получил ранения и пытался самостоятельно оказать себе медицинскую помощь.

"FPV-дрон наносит удар по группе российских штурмовиков возле села Кондратовка в Сумской области, после чего остатки группы добивает РСЗО HIMARS", - отмечает в комментарии автор публикации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне оккупировали Кондратовку и Алексеевку на Сумщине и продвинулись возле еще трех населенных пунктов, - DeepState

Автор: 

армия РФ (19885) Сумская область (3403) дроны (4201) HIMARS (290) Сумский район (304) Кондратовка (6)


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Больше похоже на мину 120мм чем HIMARS
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23.06.2025 14:37 Ответить
Там два "приходи"...
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23.06.2025 14:57 Ответить
шлі на рєчку іскупацца, а тут такоє...
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23.06.2025 14:40 Ответить
не вірю, що HIMARS.Треба бути не зовсім розумним, щоб на 8 дебілів використовувати сотні тисяч доларів
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23.06.2025 15:11 Ответить
за 11 років ми вбили 1 млн. свинособак, а за останні дані вони нанесли нам збитків на 600 млрд. дол., тому так свинособака який в своєму житті унітаза не бачив вартує 600 тис. дол. як мінімум
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23.06.2025 15:31 Ответить
Там два приходи: один від 155мм(або 152мм.)снаряду, другий: 120мм. мінометна міна.
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23.06.2025 16:09 Ответить
Наши ********** бьют!
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23.06.2025 18:18 Ответить
 
 