Уничтожение штурмовой группы из восьми оккупантов вблизи села Кондратовка в Сумской области. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дронов и артиллерии уничтожили вражескую штурмовую группу из по меньшей мере восьми оккупантов вблизи села Кондратовка на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий бойцов ВСУ опубликована в соцсетях. Судя по видео, одному оккупанту удалось выжить - он получил ранения и пытался самостоятельно оказать себе медицинскую помощь.

"FPV-дрон наносит удар по группе российских штурмовиков возле села Кондратовка в Сумской области, после чего остатки группы добивает РСЗО HIMARS", - отмечает в комментарии автор публикации.

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