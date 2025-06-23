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Знищення штурмової групи із восьми окупантів поблизу села Кіндратівка на Сумщині. ВIДЕО
Українські воїни за допомогою дронів та артилерії знищили ворожу штурмову групу із щонайменше восьми окупантів поблизу села Кіндратівка на Сумщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій бійців ЗСУ опублікований у соцмережах. Судячи із відео, одному окупанту вдалося вижити - він зазнав поанень і намагався самостійно надати собі медичну допомогу.
"FPV-дрон завдає удару по групі російських штурмовиків біля села Кіндратівка в Сумській області, після чого залишки групи добиває РСЗВ HIMARS", - зазначає у коментарі автор публікації.
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Vlad Hof
показати весь коментар23.06.2025 14:37 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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