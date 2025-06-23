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Новини Відео Бої на Сумщині
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Знищення штурмової групи із восьми окупантів поблизу села Кіндратівка на Сумщині. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дронів та артилерії знищили ворожу штурмову групу із щонайменше восьми окупантів поблизу села Кіндратівка на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій бійців ЗСУ опублікований у соцмережах. Судячи із відео, одному окупанту вдалося вижити - він зазнав поанень і намагався самостійно надати собі медичну допомогу.

"FPV-дрон завдає удару по групі російських штурмовиків біля села Кіндратівка в Сумській області, після чого залишки групи добиває РСЗВ HIMARS", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (18036) Сумська область (3957) дрони (5006) HIMARS (311) Сумський район (306) Кіндратівка (6)


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Больше похоже на мину 120мм чем HIMARS
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23.06.2025 14:37 Відповісти
Там два "приходи"...
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23.06.2025 14:57 Відповісти
шлі на рєчку іскупацца, а тут такоє...
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23.06.2025 14:40 Відповісти
не вірю, що HIMARS.Треба бути не зовсім розумним, щоб на 8 дебілів використовувати сотні тисяч доларів
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23.06.2025 15:11 Відповісти
за 11 років ми вбили 1 млн. свинособак, а за останні дані вони нанесли нам збитків на 600 млрд. дол., тому так свинособака який в своєму житті унітаза не бачив вартує 600 тис. дол. як мінімум
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23.06.2025 15:31 Відповісти
Там два приходи: один від 155мм(або 152мм.)снаряду, другий: 120мм. мінометна міна.
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23.06.2025 16:09 Відповісти
Наши ********** бьют!
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23.06.2025 18:18 Відповісти
 
 