Продвижение РФ в приграничных районах Сумской области остановлено, линия боевого столкновения стабилизирована, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал на Северо-слобожанском направлении.
Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Оборона Сумщины - одна из основных задач на сегодня. По итогам мая-июня, можно констатировать, что нынешняя волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же, как в прошлом году - попытка наступательных действий противника на Харьковщине. Зато принятые ранее наши решения уже дают результат.
Продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого соприкосновения - стабилизирована", - говорится в сообщении.
По словам Сырского, подразделения успешно применяют тактику активной обороны и освобождают территории в приграничье Сумщины.
"На Северослобожанском и Курском направлениях мы повторно сковали около 50 тысяч личного состава ссс россии, в частности элитные бригады их ВДВ и морской пехоты. Наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области заставили противника отправить определенную часть войск для защиты своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника на Сумском направлении", - добавил главнокомандующий.
Сырский рассказал, что на Северо-слобожанском направлении создана специальная группа по вопросам обороны Сумщины - городов и громад области.
"Первоочередные задачи - это укрепление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений. Также назначено должностное лицо, которое непосредственно будет отвечать за подготовку городов и громад Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления противника", - добавил он, отметив, что также был назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования.
Главком проинспектировал фортификации, отметив, что стоит ускорять работу.
"Возведение дополнительных фортификационных сооружений, организация "kill-зон", построение антидронових коридоров для защиты наших воинов и обеспечения более надежно логистики наших войск - очевидные задачи, которые выполняются, но оперативность выполнения таких задач должна стать значительно больше. В течение определенного срока вернусь с проверкой.
"Сверил часы" с командирами и солдатами на местах на Сумщине и на командных пунктах бригад. Благодарен за все мысли и предложения. Отдал необходимые распоряжения по организационным вопросам и обеспечению подразделений", - подытожил он.
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Військовослужбовець зауважив, що ситуацію потрібно оцінювати тверезо й розуміти, що "тотальний розгром" і лінію фронту по держкордону - дуже малоймовірні. За прогнозом офіцера, найімовірніше наступ ЗС РФ на Сумщині закінчиться замороженням напрямку й "неприємним апендиксом" в регіоні, який буде висмоктувати резерви.
"Алекс" підкреслив, що головне - не полишити той "апендикс" поза увагою, як відбувається на Вовчанському напрямку. Він додав, що "рецидив" - це дуже погано, і висловив сподівання, що українці цього не побачать."
Також офіцер https://t.me/officer_33/5761 описав актуальну ситуацію на Сумському напрямку. З його слів, російські окупанти "ніяк не можу заспокоїтися". Ворожі командири "кидають свою піхоту в пекло", зі штурмової групи у 8-10 осіб виживають двоє-троє у кращому випадку. Серед бійців ЗС РФ спостерігається погіршення морального стану, деякі загарбники просто тікають з позицій.
Водночас військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" https://t.me/stanislav_osman/9154 повідомив, що на Сумському напрямку нарешті з'являється хоч якась взаємодія і злагоджена робота підрозділів. Він зауважив, що до ідеалу ще далеко. Однак, як розповів воїн, навіть мінімальна координація вже створила "чималі труднощі" для ворога - і в обороні, і в наступі
- тобто , місяць тому , її взагалі не було ..?
П.С, Може повідаєш про вчерашні і триваючі "успіхи" сирських в р-ні ШевченкА, Багатиря, Бурлацького, Вільного Поля, Олексіївки... що, що? Не чую!
На рахунок моєї репліки вище:
як вбачається, задумом ворога було просування південніше Андріївки та захоплення Писарівки на згині траси. Що дозволило б противнику значно покращити свої позиції для розрізання української оборони і руху на Суми з блокуванням наших військ в районі Юнаківки.
А щодо обсипання нашої оборони на Півдні Донбасу, то тут ти не в касу. Не той об'єкт для виплескування злих емоцій обрав. Бо там важка ситуація не вчора і навіть не тиждень-місяць тому виникла.
Тут - більше на цю тему.
Так вот почему не было фортификаций... Не было никого назначено
Так у хронічних брехунів у погонах злодюжні і злочинні пройоби перетворюються в "успіхи".
Чи знов кивати будете на Яценюка та "стіну"?
Чому ніхто не сидить за розкрадання фортифікацій на Сумщині?
хєра на рояльтінь на його кадри!! Це ж єрмачний всі посади розподілює..
Сам генераліссімус сирок під'єрмачний сказав, що вони Потужнєй ніж фортифікації !!!!
Ото ще сирку під'єрмачному вірити - це як гроші закопати в Країні Дурнів на чарівному полі...
Кацап детектед. Премии не получишь.