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Новости Бои на Сумщине
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Продвижение РФ в приграничных районах Сумской области остановлено, линия боевого столкновения стабилизирована, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал на Северо-слобожанском направлении.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Оборона Сумщины - одна из основных задач на сегодня. По итогам мая-июня, можно констатировать, что нынешняя волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же, как в прошлом году - попытка наступательных действий противника на Харьковщине. Зато принятые ранее наши решения уже дают результат.

Продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого соприкосновения - стабилизирована", - говорится в сообщении.

Сырский посетил Сумскую область. Что известно

По словам Сырского, подразделения успешно применяют тактику активной обороны и освобождают территории в приграничье Сумщины.

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"На Северослобожанском и Курском направлениях мы повторно сковали около 50 тысяч личного состава ссс россии, в частности элитные бригады их ВДВ и морской пехоты. Наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области заставили противника отправить определенную часть войск для защиты своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника на Сумском направлении", - добавил главнокомандующий.

Сырский рассказал, что на Северо-слобожанском направлении создана специальная группа по вопросам обороны Сумщины - городов и громад области.

"Первоочередные задачи - это укрепление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений. Также назначено должностное лицо, которое непосредственно будет отвечать за подготовку городов и громад Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления противника", - добавил он, отметив, что также был назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования.

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Главком проинспектировал фортификации, отметив, что стоит ускорять работу.

Сырский посетил Сумскую область. Что известно

"Возведение дополнительных фортификационных сооружений, организация "kill-зон", построение антидронових коридоров для защиты наших воинов и обеспечения более надежно логистики наших войск - очевидные задачи, которые выполняются, но оперативность выполнения таких задач должна стать значительно больше. В течение определенного срока вернусь с проверкой.

"Сверил часы" с командирами и солдатами на местах на Сумщине и на командных пунктах бригад. Благодарен за все мысли и предложения. Отдал необходимые распоряжения по организационным вопросам и обеспечению подразделений", - подытожил он.

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Сырский посетил Сумскую область. Что известно
Сырский посетил Сумскую область. Что известно

Автор: 

Сумская область (3403) Александр Сырский (640)


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Топ комментарии
+15
Курщину обміняли, як і обіцяли. Але є нюанс.
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26.06.2025 11:37 Ответить
+10
Є ще наївні, хто вірить в брехню від зебілів іх ставленика сирського?
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26.06.2025 11:43 Ответить
+8
@ "Напевно вже втретє повторю, що Сумський напрямок зараз - це як Вовчанський рівно рік тому: спочатку провал, хаос, стягування боєздатних резервів, зупинка ворога і навіть успішні контратакувальні дії в деяких моментах", - https://t.me/officer_33/5763 наголосив він в Telegram 25 червня.
Військовослужбовець зауважив, що ситуацію потрібно оцінювати тверезо й розуміти, що "тотальний розгром" і лінію фронту по держкордону - дуже малоймовірні. За прогнозом офіцера, найімовірніше наступ ЗС РФ на Сумщині закінчиться замороженням напрямку й "неприємним апендиксом" в регіоні, який буде висмоктувати резерви.
"Алекс" підкреслив, що головне - не полишити той "апендикс" поза увагою, як відбувається на Вовчанському напрямку. Він додав, що "рецидив" - це дуже погано, і висловив сподівання, що українці цього не побачать."

Також офіцер https://t.me/officer_33/5761 описав актуальну ситуацію на Сумському напрямку. З його слів, російські окупанти "ніяк не можу заспокоїтися". Ворожі командири "кидають свою піхоту в пекло", зі штурмової групи у 8-10 осіб виживають двоє-троє у кращому випадку. Серед бійців ЗС РФ спостерігається погіршення морального стану, деякі загарбники просто тікають з позицій.

Водночас військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" https://t.me/stanislav_osman/9154 повідомив, що на Сумському напрямку нарешті з'являється хоч якась взаємодія і злагоджена робота підрозділів. Він зауважив, що до ідеалу ще далеко. Однак, як розповів воїн, навіть мінімальна координація вже створила "чималі труднощі" для ворога - і в обороні, і в наступі
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26.06.2025 11:27 Ответить
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@ "Напевно вже втретє повторю, що Сумський напрямок зараз - це як Вовчанський рівно рік тому: спочатку провал, хаос, стягування боєздатних резервів, зупинка ворога і навіть успішні контратакувальні дії в деяких моментах", - https://t.me/officer_33/5763 наголосив він в Telegram 25 червня.
Військовослужбовець зауважив, що ситуацію потрібно оцінювати тверезо й розуміти, що "тотальний розгром" і лінію фронту по держкордону - дуже малоймовірні. За прогнозом офіцера, найімовірніше наступ ЗС РФ на Сумщині закінчиться замороженням напрямку й "неприємним апендиксом" в регіоні, який буде висмоктувати резерви.
"Алекс" підкреслив, що головне - не полишити той "апендикс" поза увагою, як відбувається на Вовчанському напрямку. Він додав, що "рецидив" - це дуже погано, і висловив сподівання, що українці цього не побачать."

Також офіцер https://t.me/officer_33/5761 описав актуальну ситуацію на Сумському напрямку. З його слів, російські окупанти "ніяк не можу заспокоїтися". Ворожі командири "кидають свою піхоту в пекло", зі штурмової групи у 8-10 осіб виживають двоє-троє у кращому випадку. Серед бійців ЗС РФ спостерігається погіршення морального стану, деякі загарбники просто тікають з позицій.

Водночас військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" https://t.me/stanislav_osman/9154 повідомив, що на Сумському напрямку нарешті з'являється хоч якась взаємодія і злагоджена робота підрозділів. Він зауважив, що до ідеалу ще далеко. Однак, як розповів воїн, навіть мінімальна координація вже створила "чималі труднощі" для ворога - і в обороні, і в наступі
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26.06.2025 11:27 Ответить
з'являється хоч якась взаємодія і злагоджена робота підрозділів.
- тобто , місяць тому , її взагалі не було ..?
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26.06.2025 14:51 Ответить
Саме так. Завдяки діям 225-го ОШП, спішно перекинутого із Тьоткіного, де точаться позиційні бої, вдалось рашистів витіснити з Андріївки, тим самим перекривши шлях ворогу до траси Суми-Суджа у цьому районі.
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26.06.2025 16:23 Ответить
Траса Суми - Суджа йде через Юнаківку - там кацапи
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26.06.2025 20:37 Ответить
Траса Суми-Юнаківка-Суджа то суцільний цвинтар для ЗСУ. Поцікався у фронтовиків, а не в генштабу і московського алкаша сирського, який поклав там цілу армію. Вона увійде в печальну історію України як "дорога смерті". Андріївка там не грає ролі, що значить "перекрили шлях", коли ця траса прострілюється ств. артилерією, "градами", дронами. Наші відходили із Суджі лісами і болотами з пораненими на плечах.: по цій дорозі було не проїхати і не пройти. Суцільний цвинтар техніки і. Досить ****.ти, уже забрехалися до плінтуса.
П.С, Може повідаєш про вчерашні і триваючі "успіхи" сирських в р-ні ШевченкА, Багатиря, Бурлацького, Вільного Поля, Олексіївки... що, що? Не чую!
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27.06.2025 08:48 Ответить
Все вірно пишеш. Логістика для наших військ по трасі Суми-Юнаківка-Суджа стала неможливою від кінця січня - початку лютого цього року.
На рахунок моєї репліки вище:
як вбачається, задумом ворога було просування південніше Андріївки та захоплення Писарівки на згині траси. Що дозволило б противнику значно покращити свої позиції для розрізання української оборони і руху на Суми з блокуванням наших військ в районі Юнаківки.
А щодо обсипання нашої оборони на Півдні Донбасу, то тут ти не в касу. Не той об'єкт для виплескування злих емоцій обрав. Бо там важка ситуація не вчора і навіть не тиждень-місяць тому виникла.
Тут - більше на цю тему.
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27.06.2025 13:11 Ответить
Її там в принципі не було, від початку
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27.06.2025 03:45 Ответить
брехня
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26.06.2025 11:28 Ответить
Віримо
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26.06.2025 11:31 Ответить
я не зрозумів, а як вони опинилися на Сумщині?
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26.06.2025 11:35 Ответить
Курщину обміняли, як і обіцяли. Але є нюанс.
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26.06.2025 11:37 Ответить
В сенсі стабілізували? Тут мужики тільки почали мріяти, як нарешті можна буде жити без страху ТЦК.
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26.06.2025 11:40 Ответить
Є ще наївні, хто вірить в брехню від зебілів іх ставленика сирського?
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26.06.2025 11:43 Ответить
Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника

Так вот почему не было фортификаций... Не было никого назначено
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26.06.2025 11:46 Ответить
Ну чого ж...Була робота....рили окопи.Я знаю декілька людей,що працювали на фортифікаціях.Тільки для дронів,арти,кабів - ці фортифікації неефективні.Варто прогнати воїнів бомбуваннями-і ці форти займе ворог.Єдине що ефективне-мінування.
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26.06.2025 12:04 Ответить
В кацапів вони ефективні , а в нас - не ефективні ...?
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26.06.2025 14:52 Ответить
Так точно, бо вони легко зносять те що у нас називається гучним словом фортифікація а просто - траншеї та ще й набагато ширші чим треба і взагалі - це треба бачити що тут і як накопано і його багато. Але не в тих Проходи та інших селах за 1-5 км від кордону, під обстрілами ніхто не копав, то орки на мотоциклах і пруться.
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26.06.2025 17:07 Ответить
Цей сирський (здається позавчора...) ясно сказав, що ці фортифікації зараз уже не грають вирішальної ролі. Що головне для ЗСУ зараз оборона накшталт ... "лісьїх нор" (!)
Так у хронічних брехунів у погонах злодюжні і злочинні пройоби перетворюються в "успіхи".
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27.06.2025 09:06 Ответить
Ракурс 1 фото не дуже влучний.
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26.06.2025 11:48 Ответить
Сирський, Умеров ДЕ ФОРТИФІКАЦІЇ?!
Чи знов кивати будете на Яценюка та "стіну"?
Чому ніхто не сидить за розкрадання фортифікацій на Сумщині?
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26.06.2025 11:56 Ответить
Я щось не доганяю: якого біса він виправдовується (бреше) за відсутність фортифікацій? Це взагалі не його парафія, а конкретні питання до конкретних ставлеників Зеленського в ОВА.
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26.06.2025 12:08 Ответить
Так хіба ж можно кинути хєра на рояль тінь на його кадри!! Це ж єрмачний всі посади розподілює..
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26.06.2025 12:36 Ответить
А як з відповідальністю пана Живитцького та його наступника генерала Артюха? Один давно в Швейцарії, а другій де? Фортифікації звели і в кущі? А кому ж ордени вручати...
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26.06.2025 12:13 Ответить
В кущах же побудовані "лисячі нори" (замаскована версія, яку ніц помітити не можно)
Сам генераліссімус сирок під'єрмачний сказав, що вони Потужнєй ніж фортифікації !!!!
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26.06.2025 12:34 Ответить
Туши свєт, кідай гранату.. ©
Ото ще сирку під'єрмачному вірити - це як гроші закопати в Країні Дурнів на чарівному полі...
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26.06.2025 12:32 Ответить
Это тебе кто, Скабеева по тв рассказала? И ты вчера зарегестрировался чтоб тут этот бред вывалить?
Кацап детектед. Премии не получишь.
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26.06.2025 13:59 Ответить
Так що ти "николай" пропонуєш - здати Сумську область бо " защищать нечего"? Кацапський бот ты " николай".
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26.06.2025 13:01 Ответить
Головком проінспектував фортифікації, зазначивши, що варто прискорювати роботу.

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26.06.2025 18:05 Ответить
Дешева балаканина
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27.06.2025 03:42 Ответить
 
 