Продвижение РФ в приграничных районах Сумской области остановлено, линия боевого столкновения стабилизирована, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал на Северо-слобожанском направлении.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Оборона Сумщины - одна из основных задач на сегодня. По итогам мая-июня, можно констатировать, что нынешняя волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же, как в прошлом году - попытка наступательных действий противника на Харьковщине. Зато принятые ранее наши решения уже дают результат.

Продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого соприкосновения - стабилизирована", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, подразделения успешно применяют тактику активной обороны и освобождают территории в приграничье Сумщины.

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"На Северослобожанском и Курском направлениях мы повторно сковали около 50 тысяч личного состава ссс россии, в частности элитные бригады их ВДВ и морской пехоты. Наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области заставили противника отправить определенную часть войск для защиты своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника на Сумском направлении", - добавил главнокомандующий.

Сырский рассказал, что на Северо-слобожанском направлении создана специальная группа по вопросам обороны Сумщины - городов и громад области.

"Первоочередные задачи - это укрепление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений. Также назначено должностное лицо, которое непосредственно будет отвечать за подготовку городов и громад Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления противника", - добавил он, отметив, что также был назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования.

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Главком проинспектировал фортификации, отметив, что стоит ускорять работу.

"Возведение дополнительных фортификационных сооружений, организация "kill-зон", построение антидронових коридоров для защиты наших воинов и обеспечения более надежно логистики наших войск - очевидные задачи, которые выполняются, но оперативность выполнения таких задач должна стать значительно больше. В течение определенного срока вернусь с проверкой.

"Сверил часы" с командирами и солдатами на местах на Сумщине и на командных пунктах бригад. Благодарен за все мысли и предложения. Отдал необходимые распоряжения по организационным вопросам и обеспечению подразделений", - подытожил он.

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