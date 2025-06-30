РФ стягнула до Сумщини 50 тис. окупантів, це втричі перевершує українські сили, - The Wall Street Journal

Росія стягнула до Сумщини 50 тисяч солдатів, що утричі більше за кількість українських військ на цьому напрямку. Обласний центр Сумської області став новою метою для Москви і окупанти наразі перебувають за 20 кілометрів від нього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

"Росіяни промацують різні точки по всій лінії, а потім наступають з повною силою, коли знаходять вразливе місце, як вони зробили в Сумській області минулого місяця. Це змушує українських командирів грати у "вдар крота", посилаючи елітні підрозділи, щоб допомогти закрити проломи", - пише видання.

Так, на початку цього місяця Україна направила елітні підрозділи з управління військової розвідки, щоб допомогти стабілізувати ситуацію. Відтоді просування російських військ у Сумах здебільшого зупинено, і Україна відвоювала частину території. Однак це нелегке завдання для українських військ, які майже скрізь на фронті поступаються за чисельністю.

"Їхня чисельність - велика проблема для нас, хоча й не достатня, щоб нас розгромити", - сказав Каппа, командир підрозділу "Химера".

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"Ворог втрачає від 300 до 400 осіб на день по всьому регіону. Але вони можуть впоратися з такими втратами... Вони продовжують привозити резерви", - переконує він.

"Протягом півроку, поки Україна утримувала територію в Курській області Росії, солдати, які воювали там, вважали, що військові готуватимуть міцні оборонні позиції на українському боці кордону. Замість цього, після хаотичного і дорогого відступу з Курська, вони виявили застарілі окопи, не захищені від дронів. У деяких випадках солдати тепер риють окопи на своїх позиціях під обстрілом дронів", - пише видання.

Бійці також скаржилися, що райони, якими зараз просуваються росіяни, не були заміновані.