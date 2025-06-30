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Новини Штурм РФ на кордоні Сумщини
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РФ стягнула до Сумщини 50 тис. окупантів, це втричі перевершує українські сили, - The Wall Street Journal

окупанти штурмують Сумщину

Росія стягнула до Сумщини 50 тисяч солдатів, що утричі більше за кількість українських військ на цьому напрямку. Обласний центр Сумської області став новою метою для Москви і окупанти наразі перебувають за 20 кілометрів від нього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

"Росіяни промацують різні точки по всій лінії, а потім наступають з повною силою, коли знаходять вразливе місце, як вони зробили в Сумській області минулого місяця. Це змушує українських командирів грати у "вдар крота", посилаючи елітні підрозділи, щоб допомогти закрити проломи", - пише видання.

Так, на початку цього місяця Україна направила елітні підрозділи з управління військової розвідки, щоб допомогти стабілізувати ситуацію. Відтоді просування російських військ у Сумах здебільшого зупинено, і Україна відвоювала частину території. Однак це нелегке завдання для українських військ, які майже скрізь на фронті поступаються за чисельністю.

"Їхня чисельність - велика проблема для нас, хоча й не достатня, щоб нас розгромити", - сказав Каппа, командир підрозділу "Химера".

Також читайте: Війська РФ намагаються прорватися у бік Сум, ЗСУ контратакують, - ОТУ "Сіверськ"

"Ворог втрачає від 300 до 400 осіб на день по всьому регіону. Але вони можуть впоратися з такими втратами... Вони продовжують привозити резерви", - переконує він.

"Протягом півроку, поки Україна утримувала територію в Курській області Росії, солдати, які воювали там, вважали, що військові готуватимуть міцні оборонні позиції на українському боці кордону. Замість цього, після хаотичного і дорогого відступу з Курська, вони виявили застарілі окопи, не захищені від дронів. У деяких випадках солдати тепер риють окопи на своїх позиціях під обстрілом дронів", - пише видання.

Бійці також скаржилися, що райони, якими зараз просуваються росіяни, не були заміновані.

Автор: 

армія рф (18060) Сумська область (3964) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+23
Мразота наша влада, положилив курській області людей, щобу себе нікуя не зробити.
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30.06.2025 09:00 Відповісти
+16
Того чудіка який готував оборонні позиції Сумської обл - шо - вже не знайти?
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30.06.2025 09:01 Відповісти
+12
ніхто ніколи ні за що не відповість? ти за 35 років не зрозумів, де живеш?
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30.06.2025 09:11 Відповісти
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Мразота наша влада, положилив курській області людей, щобу себе нікуя не зробити.
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30.06.2025 09:00 Відповісти
Чому нікуя? А бабло зробити, шо не робота?
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30.06.2025 10:17 Відповісти
Того чудіка який готував оборонні позиції Сумської обл - шо - вже не знайти?
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30.06.2025 09:01 Відповісти
А хіба це не Порошенко?
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30.06.2025 09:11 Відповісти
Ні, Порошенко зайнятий дерибаном землі у Шполянському районі...
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30.06.2025 09:22 Відповісти
Каков подлец этот Порошенко. Я его видел недавно к нам в бат,технику привез,дроны ,генераторы и экофло. И когда ж он все успевает?
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30.06.2025 09:29 Відповісти
Отето Порошенко надерибанив!
От ще б ОПа так дерибанила, як він...
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30.06.2025 09:45 Відповісти
Це хороша новина для Сум тому що кацапи просуватись можуть лише на тих ділянках де їхня перевага сягає 10 до 1
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30.06.2025 09:03 Відповісти
Де мінування напрямку? Де укріплення? Хто відповість за бардак?
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30.06.2025 09:08 Відповісти
ніхто ніколи ні за що не відповість? ти за 35 років не зрозумів, де живеш?
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30.06.2025 09:11 Відповісти
Це були риторичні питання. Хто розмінував Чонгар?
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30.06.2025 09:23 Відповісти
КЦП- ПНХ!
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30.06.2025 09:42 Відповісти
«укріплення» на сумському кордоні «будували» львівськи бариги, верніше розкрали все до копійки. Про це теж.треба казати.
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30.06.2025 09:23 Відповісти
"є зелені грабіжники" .котрі дозволяють "баригам" розкрадати все до копійки.Чи може є ще "святі бариги" із інших регіонів України???
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30.06.2025 10:42 Відповісти
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30.06.2025 09:08 Відповісти
Дійсно: «дурня вчити, що мертвому дрочити»...вчений дебіл
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30.06.2025 09:14 Відповісти
Використовувати елітні підрозділи у якості піхоти - потужне рішення військового генія Сирського
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30.06.2025 09:10 Відповісти
Ну, на бусифікованих у нього надії немає. Цікаво чому?
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30.06.2025 09:21 Відповісти
Почав здогадуватися про якість навчання у підпорядкованих йому НЦ?
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30.06.2025 09:50 Відповісти
Нормальне співвідношення 1:3, але потрібно було взяти Суровікіна консультантом , як будувати укріплення! Але наші актори не здатні на щось сер'йозне, тільки можуть смішити кацабню, нажаль!
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30.06.2025 09:12 Відповісти
Наш найдосвідченіший лідор і його 5-6 менеджерів все порішають, я впевнений.
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30.06.2025 09:15 Відповісти
Але ж Україна воює не кількістю,а вмінням.Чи ні?
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30.06.2025 09:17 Відповісти
Це вам не Натаньяху. Та й американці з європейцями не полетять бомбити кацапів. Глухий кут. Кругом гівно.
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30.06.2025 09:24 Відповісти
Зняти Залужного.
Попертись на Курськ.
Спалити купу ресурсу.
Почати евакуацію Сум.
Геніальна чотириходівка..
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30.06.2025 09:19 Відповісти
Тільки змбований народ кварталом цього не розуміє, для них наполєончік величний президент!
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30.06.2025 09:22 Відповісти
Народ різний.
Бо визнаємо: Не всі вважають Україну своєю Батьківщиною. З своєю історією, мовою, Церквою.
Є й «рождьонниє в ссср»....
От для них це не зомбування, це те, що вони є.
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30.06.2025 09:33 Відповісти
Біда українців, що вони такі різношерстні, але це не означає, що не треба мати клепку в голові . Між іншим щодо церкви, яка нафіг віра в жителів сходу, півдня, чи центру України, там так звану церкву почали вводити на початку 90-х, народ був і є безБожним і тільки купка московських сектантів колотить тут народом!
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30.06.2025 09:53 Відповісти
Вони не різношерстні.
Є- проукраїнські.
А є -проросійські.
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30.06.2025 09:59 Відповісти
Курська операція була успіхом, але треба було не сидіти там, поки логістику не перекриють.
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30.06.2025 09:28 Відповісти
Успіхом?
Можете пару прикладів, типу:
«У результаті курської операції ворог познімав бойові підрозділи з інших ділянок фронту.» чи: «Північне прикордоння України: Суми, Полтаву, Харків, перестали бомбити» ?
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30.06.2025 09:40 Відповісти
Таки як ти залишилися живі
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30.06.2025 09:46 Відповісти
Сумчан порадуй.
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30.06.2025 09:48 Відповісти
Багато полонених, міжнародний резонанс, ворог у будь-якому разі змушений був туди перекидати сили
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30.06.2025 09:53 Відповісти
Що, полонені, і втрати, тільки у русскіх?
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30.06.2025 09:57 Відповісти
Не тільки, але у них на початку операції була паніка і масова здача в полон. А то як все закінчилося мені теж не подобається
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30.06.2025 10:00 Відповісти
А от Залужний знав про таке закінчення, ще до цієї операції.
Бо це - військова математика.
З своїми формулами, константами і параметрами.
І відповіддю.
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30.06.2025 10:07 Відповісти
А Валєра ще одну дисертацію у "підрахуя" на тему "Дисципліна особистого складу у війську" напише,потім ще один Закон 8271 "продаве",а то щось кріпаки-солдати мобілізовані якісь не дуже дисципліновані стали?
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30.06.2025 10:23 Відповісти
Про: «кріпаки-солдати» зверттйся до свого Верховного головнокомандуючого.
Це він вирішує.
А не Залужний.
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30.06.2025 10:29 Відповісти
Та нє,просто я і при Валєрє повторював,коли люди самі табунами йшли,а їх додому вертали,потім стали використовувати як "м'ясо" а на всі питання до командування була відповідь -"нових прийшлють",а потім присилати стало вже нікого,Валєра вирішив продавити 8271, мабуть пишучи свою легендарно-геніальну дисертацію у кацапа-Ківалова, але вже було пізно,"м'ясо" чомусь зникати почало.
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30.06.2025 10:37 Відповісти
Ось вам ЛОХторат і відповідь для чого була проведена авантюра на Курщині ось вам і результат цієї авнтюри а скільки там полягло наших Воїнів ніхто не знає - злі "язики" говорять що десятки тисяч і судячи по тому що в Україну повернули більше 6000!!! наших полеглих Героїв ця цифра не така вже і не реальна. Куди продовжує"котити" Україну ЗЕбанда???
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30.06.2025 09:21 Відповісти
*****! Где интернетные ********, доказывающие гениальность Курской Авантюры! Во всех учебниках на такое только Лохи командующие велись, а у нас это стратегическая задумка!
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30.06.2025 09:31 Відповісти
Офісний рот Петров пілійде?

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30.06.2025 09:54 Відповісти
Не совсем) Хотелось, что бы он лично, что то свежее ..., ( "брякнул", или "пукнкл").
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30.06.2025 09:57 Відповісти
то вже буде пук з «підливою»...
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30.06.2025 10:01 Відповісти
Хотел его « отправить» в «прайд» , но вовремя не сделал такой ошибки! Те, кто ходят в «прайде», это их выбор и они этого не отрицают! А проститутки, делают это за деньги, это их профессия. Не осуждаю не первых, ни вторых. Просто не нужно смешивать понятия!
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30.06.2025 10:05 Відповісти
Сірський 4 дні тому доповів Зе що наступ росіянців на Суми зупинено. Расходимось.
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30.06.2025 09:34 Відповісти
Та це все фігня. Великий експерт Портніков вже сказав. що наступ на Сумщині провалився і зупинився.
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30.06.2025 09:49 Відповісти
Зараз зупинився, але Портніков не казав, що наступного наступу не буде.
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30.06.2025 09:52 Відповісти
Всі ці " новини" повна, або часткова застаріла дурня. 1. Ще два місяці тому Зеленський розповідав про угруповання рашистів в 60 тис.осіб, 2. Наших військ можливо менше, але не в рази, 3. Від сірої зони до Сум( на зараз) не 20 км, а приблизно 25. Єдине, що викликає дійсно обурення - це стан фортифікацій, та відсутність посадок їх замовників, виконавців та контролерів виконаних робіт.
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30.06.2025 09:53 Відповісти
Прикольно. Мабуть зестрітджорнал провело опитування серед військових, а може звʼязалося із генштабами України та ХЛОстана: у вас там сікоко воїнів, а у вас? Ця інформація секретна, не враховує інформації по спроможностям тилових резервів, в самих Сумах хезн взагалі що можна сховати. Тобто ні про що, але у довбограїв пердаки повзривало.
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30.06.2025 10:06 Відповісти
Вони всі ці "джорнали","фігаро" та "політико" просто "хайпують" на війні,це вже тільки мала дитина не розуміє.
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30.06.2025 10:27 Відповісти
Де пабєдоносний відосік від віслюка? Сирка під трибунал!!!! Повертайте терміново Залужного!!!
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30.06.2025 10:22 Відповісти
Гарно захистили піськограї піанінні Сумщину курською операцією, нічого не скажеш, просто офігенно 🤬
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30.06.2025 10:35 Відповісти
 
 