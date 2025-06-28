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Сили оборони дронами завдали ударів по російських мотоциклах та "буханках" на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
На Куп'янському напрямку пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" дронами-камікадзе завдали ударів по російських мотоциклах та "буханках". Прикордонники успішно нищать ворожу техніку, що робить пересування значно ефектнішим.
Відповідне відео опубліковано на каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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Все було: орки, оккупати, агрессори, росіяни, раисти...., але «ро сіськи», це щось нове. :)
Може «бро сіськи»?