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Сили оборони дронами завдали ударів по російських мотоциклах та "буханках" на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп'янському напрямку пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" дронами-камікадзе завдали ударів по російських мотоциклах та "буханках". Прикордонники успішно нищать ворожу техніку, що робить пересування значно ефектнішим. 

Відповідне відео опубліковано на каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Український МіГ-29 знищив майстерню ворожих безпілотників на Південному напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18043) Держприкордонслужба ДПСУ (6203) знищення (7702)


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Фаєр!
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28.06.2025 16:31 Відповісти
«Сили оборони дронами завдали ударів по росіських Джерело: https://censor.net/ua/v3560489»

Все було: орки, оккупати, агрессори, росіяни, раисти...., але «ро сіськи», це щось нове. :)
Може «бро сіськи»?
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28.06.2025 16:57 Відповісти
Знищені мотоцикли особливо втішають!
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28.06.2025 17:01 Відповісти
0,16 сек. - нова позначка на дверях авто....
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28.06.2025 19:10 Відповісти
 
 