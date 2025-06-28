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Силы обороны с помощью дронов нанесли удары по российским мотоциклам и "буханкам" на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении пилоты пограничного подразделения "Феникс" дронами-камикадзе нанесли удары по российским мотоциклам и "буханкам". Пограничники успешно уничтожают вражескую технику, что делает передвижение значительно эффектнее.
Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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Все було: орки, оккупати, агрессори, росіяни, раисти...., але «ро сіськи», це щось нове. :)
Може «бро сіськи»?