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Силы обороны с помощью дронов нанесли удары по российским мотоциклам и "буханкам" на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении пилоты пограничного подразделения "Феникс" дронами-камикадзе нанесли удары по российским мотоциклам и "буханкам". Пограничники успешно уничтожают вражескую технику, что делает передвижение значительно эффектнее.

Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинский МиГ-29 уничтожил мастерскую вражеских беспилотников на Южном направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19892) Госпогранслужба (6641) уничтожение (7390)


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Фаєр!
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28.06.2025 16:31 Ответить
«Сили оборони дронами завдали ударів по росіських Джерело: https://censor.net/ua/v3560489»

Все було: орки, оккупати, агрессори, росіяни, раисти...., але «ро сіськи», це щось нове. :)
Може «бро сіськи»?
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28.06.2025 16:57 Ответить
Знищені мотоцикли особливо втішають!
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28.06.2025 17:01 Ответить
0,16 сек. - нова позначка на дверях авто....
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28.06.2025 19:10 Ответить
 
 