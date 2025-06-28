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Украинский МиГ-29 уничтожил мастерскую вражеских беспилотников на южном направлении. ВИДЕО

На юге Украины украинская авиация нанесла точный удар по вражеской мастерской по обслуживанию и хранению беспилотников. По оперативной информации, российские военные обустроили техническую базу для работы с БпЛА в одном из помещений на временно оккупированной территории.

После обнаружения цели командование приняло решение об авиационном поражении. Боевой самолет МиГ-29 совершил сброс трех высокоточных авиабомб GBU-39, в результате чего здание и все его содержимое - включая боекомплект и оборудование - были полностью уничтожены, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Пограничники сожгли по 2 машины и грузовика оккупантов, остановили танк и БМП на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2872) армия РФ (19892) уничтожение (7390)


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Топ комментарии
+9
Міг-29 оптимізував кацапську майстерню, а персонал преміював квитками на концерт.
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28.06.2025 15:21 Ответить
+8
Кулібіни теж рванули на небо дрони клепати?
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28.06.2025 15:18 Ответить
+8
три бомби підряд в одне місце - це технологія Заходу !

.дуже круто

.
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28.06.2025 15:41 Ответить
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Була в собаки хата... (с)
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28.06.2025 15:17 Ответить
Кулібіни теж рванули на небо дрони клепати?
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28.06.2025 15:18 Ответить
Теперь в Аду шо-то будут мастерить...
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28.06.2025 15:19 Ответить
дири в казанах з смолою запаювати
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28.06.2025 17:42 Ответить
Міг-29 оптимізував кацапську майстерню, а персонал преміював квитками на концерт.
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28.06.2025 15:21 Ответить
в яблучко!👌👌👌
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28.06.2025 15:24 Ответить
три бомби підряд в одне місце - це технологія Заходу !

.дуже круто

.
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28.06.2025 15:41 Ответить
дуже вражаючі
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28.06.2025 15:28 Ответить
Розібрали на атоми
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28.06.2025 15:37 Ответить
Тільки смерть заспокоїть орків на нашій землі 😠
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28.06.2025 16:11 Ответить
Продовжуйте майструвати!
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28.06.2025 16:26 Ответить
Упс! І ніхто не постраждав....
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28.06.2025 16:26 Ответить
ЖБУ-39 - малесенька бомбочка, 130кг всього
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28.06.2025 17:06 Ответить
Хорошо, як каже кацапня
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28.06.2025 18:10 Ответить
Феєрично!
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28.06.2025 18:17 Ответить
Кацапне, бывшей в доме, сибирского ***** здоровья и кавказского долголетия!
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28.06.2025 18:26 Ответить
Олег! Там ИСЧО третье есть - цыганского веселья!
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28.06.2025 19:03 Ответить
 
 