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Украинский МиГ-29 уничтожил мастерскую вражеских беспилотников на южном направлении. ВИДЕО
На юге Украины украинская авиация нанесла точный удар по вражеской мастерской по обслуживанию и хранению беспилотников. По оперативной информации, российские военные обустроили техническую базу для работы с БпЛА в одном из помещений на временно оккупированной территории.
После обнаружения цели командование приняло решение об авиационном поражении. Боевой самолет МиГ-29 совершил сброс трех высокоточных авиабомб GBU-39, в результате чего здание и все его содержимое - включая боекомплект и оборудование - были полностью уничтожены, информирует Цензор.НЕТ.
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+9 Luka Lukich #363772
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+8 Валентин Коваль #587289
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+8 mg42ua
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