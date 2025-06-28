Украинский МиГ-29 уничтожил мастерскую вражеских беспилотников на южном направлении. ВИДЕО

На юге Украины украинская авиация нанесла точный удар по вражеской мастерской по обслуживанию и хранению беспилотников. По оперативной информации, российские военные обустроили техническую базу для работы с БпЛА в одном из помещений на временно оккупированной территории.

После обнаружения цели командование приняло решение об авиационном поражении. Боевой самолет МиГ-29 совершил сброс трех высокоточных авиабомб GBU-39, в результате чего здание и все его содержимое - включая боекомплект и оборудование - были полностью уничтожены, информирует Цензор.НЕТ.

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