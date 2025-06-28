7 709 17
Український МіГ-29 знищив майстерню ворожих безпілотників на Південному напрямку. ВIДЕО
На півдні України українська авіація завдала точного удару по ворожій майстерні з обслуговування та зберігання безпілотників. За оперативною інформацією, російські військові облаштували технічну базу для роботи з БпЛА в одному з приміщень на тимчасово окупованій території.
Після виявлення цілі командування ухвалило рішення про авіаційне ураження. Бойовий літак МіГ-29 здійснив скид трьох високоточних авіабомб GBU-39, у результаті чого будівля та все її вмістиме — включно з боєкомплектом та обладнанням — були повністю знищені, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+11 Luka Lukich #363772
показати весь коментар28.06.2025 15:21 Відповісти Посилання
+9 mg42ua
показати весь коментар28.06.2025 15:41 Відповісти Посилання
+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар28.06.2025 15:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.дуже круто
.