Український МіГ-29 знищив майстерню ворожих безпілотників на Південному напрямку. ВIДЕО

На півдні України українська авіація завдала точного удару по ворожій майстерні з обслуговування та зберігання безпілотників. За оперативною інформацією, російські військові облаштували технічну базу для роботи з БпЛА в одному з приміщень на тимчасово окупованій території.

Після виявлення цілі командування ухвалило рішення про авіаційне ураження. Бойовий літак МіГ-29 здійснив скид трьох високоточних авіабомб GBU-39, у результаті чого будівля та все її вмістиме — включно з боєкомплектом та обладнанням — були повністю знищені, інформує Цензор.НЕТ.

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