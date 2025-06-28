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Український МіГ-29 знищив майстерню ворожих безпілотників на Південному напрямку. ВIДЕО

На півдні України українська авіація завдала точного удару по ворожій майстерні з обслуговування та зберігання безпілотників. За оперативною інформацією, російські військові облаштували технічну базу для роботи з БпЛА в одному з приміщень на тимчасово окупованій території.  

Після виявлення цілі командування ухвалило рішення про авіаційне ураження. Бойовий літак МіГ-29 здійснив скид трьох високоточних авіабомб GBU-39, у результаті чого будівля та все її вмістиме — включно з боєкомплектом та обладнанням — були повністю знищені, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники спалили по 2 автівки й вантажівки окупантів, зупинили танк і БМП на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4197) армія рф (18043) знищення (7702)


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Топ коментарі
+11
Міг-29 оптимізував кацапську майстерню, а персонал преміював квитками на концерт.
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28.06.2025 15:21 Відповісти
+9
три бомби підряд в одне місце - це технологія Заходу !

.дуже круто

.
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28.06.2025 15:41 Відповісти
+8
Кулібіни теж рванули на небо дрони клепати?
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28.06.2025 15:18 Відповісти
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Була в собаки хата... (с)
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28.06.2025 15:17 Відповісти
Кулібіни теж рванули на небо дрони клепати?
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28.06.2025 15:18 Відповісти
Теперь в Аду шо-то будут мастерить...
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28.06.2025 15:19 Відповісти
дири в казанах з смолою запаювати
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28.06.2025 17:42 Відповісти
Міг-29 оптимізував кацапську майстерню, а персонал преміював квитками на концерт.
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28.06.2025 15:21 Відповісти
в яблучко!👌👌👌
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28.06.2025 15:24 Відповісти
три бомби підряд в одне місце - це технологія Заходу !

.дуже круто

.
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28.06.2025 15:41 Відповісти
дуже вражаючі
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28.06.2025 15:28 Відповісти
Розібрали на атоми
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28.06.2025 15:37 Відповісти
Тільки смерть заспокоїть орків на нашій землі 😠
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28.06.2025 16:11 Відповісти
Продовжуйте майструвати!
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28.06.2025 16:26 Відповісти
Упс! І ніхто не постраждав....
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28.06.2025 16:26 Відповісти
ЖБУ-39 - малесенька бомбочка, 130кг всього
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28.06.2025 17:06 Відповісти
Хорошо, як каже кацапня
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28.06.2025 18:10 Відповісти
Феєрично!
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28.06.2025 18:17 Відповісти
Кацапне, бывшей в доме, сибирского ***** здоровья и кавказского долголетия!
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28.06.2025 18:26 Відповісти
Олег! Там ИСЧО третье есть - цыганского веселья!
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28.06.2025 19:03 Відповісти
 
 