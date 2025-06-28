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Прикордонники спалили по 2 автівки й вантажівки окупантів, зупинили танк і БМП на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" спалили по 2 автівки й вантажівки окупантів, зупинили танк та БМП. Піхота противника лишилася в посадках.

Відповідне відео опубліковано на каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18043) Держприкордонслужба ДПСУ (6203) знищення (7702)


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Кацапи ховаються в посадках , та скоро будуть
жерти один одного , канібали кляті 😡
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28.06.2025 16:19 Відповісти
 
 