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Прикордонники спалили по 2 автівки й вантажівки окупантів, зупинили танк і БМП на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" спалили по 2 автівки й вантажівки окупантів, зупинили танк та БМП. Піхота противника лишилася в посадках.
Відповідне відео опубліковано на каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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жерти один одного , канібали кляті 😡